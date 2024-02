Le 4 università italiane tra le migliori 200 al mondo: La Sapienza, il PoliMi e le Università di Bologna e Padova

Ottime notizie per il panorama universitario italiano. L’agenzia Times Higher Education (THE) ha pubblicato una classifica relativa al 2023 stilata dal World Reputation Ranking, in cui sono presenti le migliori 200 università al mondo. All’interno dell’elenco si trovano quattro celebri istituti universitari italiani, ritenuti appunto delle “perle” accademiche. I nomi delle quattro università sono La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna e l’Università di Padova.

Una delle posizioni più alte è occupata dalla Sapienza di Roma, collocata tra il 91° e 100° posto della classifica. Inoltre, l’ateneo romano è migliorato rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, scalando le posizioni in classifica. A seguire, sempre nella stessa fascia, si trova il Politecnico di Milano, mentre l’istituto universitario di Bologna si colloca tra il 126° posto e il 150°, e l’ateneo di Padova tra il 176° posto e il 200°.

A tal proposito, la rettrice della Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, è intervenuta esprimendo una forte soddisfazione nel vedere l’università di Roma tra i migliori atenei al mondo:

“La Sapienza prosegue l’ascesa verso le posizioni più alte dei ranking mondiali confermando il prestigio che il nostro ateneo riscuote a livello internazionale. L’ottima performance dell’università, tra le prime 100 al mondo assume ancora più valore per un ateneo statale dai grandi numeri e a vocazione generalista come il nostro, caratterizzato dalla varietà e dalla multidisciplinarietà della sua offerta formativa e delle sue attività di ricerca”.

La presenza di alcune università italiane all’interno dell’elenco dei più importanti atenei al mondo dimostra, in parte, che i sistemi accademici e le stesse strutture sono qualitativamente valide e occorre valorizzarle al meglio per un ulteriore sviluppo in futuro.

Come è stata stilata la classifica e chi c’è in cima al podio

Il report 2023 Word Reputation Ranking del THE (Times Higher Education) ha registrato i 200 atenei migliori nel mondo basandosi su numerosi sondaggi tra le recensioni degli universitari e di importanti figure accademiche, invitate a partecipare alle stesse indagini. L’inchiesta per realizzare la classifica finale prevedeva che gli studiosi e i ricercatori di differenti materie nominassero 15 atenei ritenuti i più validi secondo la loro esperienza e opinione, valutando in primis la personale disciplina di insegnamento.

Dopo numerosi e approfonditi rilievi, il report dell’ultima edizione del 2023 ha registrato 38.796 risposte provenienti da 166 Paesi diversi nel mondo. Infine, sul primo posto del podio si trova la celebre Università di Harvard, a seguire l’Institute of Technology del Massachusetts, la Stanford University e per finire le Università di Oxford e Cambridge.