L’installazione degli studenti dello IED al Museo della civiltà di Roma

Installazione degli studenti dello IED al Museo della civiltà di Roma

Si intitola “La Resistenza Sensibile“, e verrà presentata il 22 febbraio prossimo presso la Sala delle Colonne del Museo della Civiltà di Roma. Si tratta di un’installazione realizzata dalle studentesse e dagli studenti della classe del terzo anno di Video Design e Filmmaking (percorso di studi volto alla formazione di professionisti della comunicazione video per il cinema, la tv e i new media) dell’Istituto Europeo di Design di Roma. La scuola professionale privata per disegno industriale, moda e arti visive con sede nella capitale. In cosa consiste il progetto, e qual è il suo obiettivo lo vediamo di seguito.

L’installazione “La Resistenza Sensibile“

Il progetto è stato coordinato dall’artista internazionale Daniele Puppi – che ha esordito nel 1996 e che viene oggi definito dai critici come “un artista fuori dai canoni e dal linguaggio e dalle formule dell’arte contemporanea” – e curato da Claudia Pecoraro, progettista culturale, curatrice e ricercatrice in museologia, esperta di inclusione. Entrambi docenti del corso. L’installazione è fatta da ventuno video, ognuno di quali mostra una diversa forma di resistenza che coinvolge i singoli individui così come la collettività, proiettati in modo da comporre un’opera unica. Quasi come fossero parte di un mosaico dal quale emerge la diversità tra i punti di vista e le esperienze. Attraverso le immagini si risponde al tema della resistenza sensibile e alle questioni aperte poste dal Museo delle Civiltà. Fornendo una panoramica sulle nuove generazioni.

Così come si legge sul sito ufficiale dello IED, i docenti che hanno coordinato il lavoro ritengono che un museo sensibile debba porsi in ascolto delle persone che lo frequentano a vario titolo. Come in questo caso, nel quale abbiamo degli studenti che si sono messi alla prova nell’ambito del loro percorso di studi. Ed è così che il Museo delle Civiltà si pone come terreno fertile per l’elaborazione e la condivisione di riflessioni. Al suo interno, le generazioni dovrebbero sentirsi libere di esprimere come ritengono giusto la propria resistenza.

I “Mestieri della pace” al Museo della Civiltà di Roma

La “La Resistenza Sensibile” non sarà l’unica installazione ospitata dal Museo in quella data. Sempre il 22 febbraio ci sarà spazio anche per “I mestieri della pace“, un progetto che prevede l’esposizione delle opere realizzate da tredici scuole superiori di Roma. E che è stato incoraggiato dallo IED tramite una serie di laboratori nell’ambito dei quali 200 studenti e studentesse di terzo, quarto e quinto anno – che vi hanno partecipato dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2024 – hanno potuto riflettere e fornire la propria visione creativa e le proprie soluzioni relativamente al tema della pace.

La “Resistenza Sensibile” sarà esposta presso il Museo delle Civiltà in Piazza Guglielmo Marconi 14, dalle 12 alle 19. Il costo del biglietto, il 22 febbraio e limitatamente a questa data, sarà gratuito per le studentesse e gli studenti IED, nonché per i loro ospiti.

Photo Credit | IED