Quali sono i costi dello IED a Milano, Roma, e nelle altre città in cui è presente? La scuola professionale di disegno industriale, moda, arti visive e comunicazione fondata nel 1966 da Francesco Morelli ha aperto sette sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari, Torino, Venezia, Firenze e Como) e cinque nel mondo, di cui tre in Spagna (Madrid, Barcellona e Kunsthal Bilbao) e due in Brasile (São Paulo e Rio de Janeiro).

Tutti i corsi sono a numero programmato, ciò vuol dire che c’è un test di ingresso ostativo per selezionare gli studenti più meritevoli. I corsi di diploma triennale sono 67 (disponibili in tre lingue: italiano, inglese, spagnolo) mentre quelli di diploma quadriennale sono 18, in italiano, inglese e portoghese. Infine i master sono 74. Ora vediamo insieme qual è la retta dello IED nelle diverse città in cui dispone di una sede.

Indice

Quanto costa studiare allo IED Milano: retta annuale e costi

Lo IED a Milano (con sedi in via Sciesa 4, via Pompeo Leoni 3, via Piranesi 10, via Bezzecca 5) ha all’attivo oltre 200 corsi. Si tratta di ​​corsi di tipo triennale e post diploma, master e bienni specialistici, corsi di formazione continua IED (come i corsi brevi). Allo IED Milano è possibile specializzarsi in arti visive, comunicazione, design e moda. Veniamo ai costi dello IED Milano: come nelle altre città la tassa di iscrizione IED Milano è di 2.500 euro e la retta di frequenza varia in base all’ISEE, quindi è di 5.700 euro (I fascia di reddito), 8.100 euro (II fascia), 10.500 euro (III fascia) o 12.900 euro (IV fascia). E ancora 15.300 (V fascia) e 17.700 (VI fascia) Il totale annuale è di:

8.200 euro (I fascia di reddito)

(I fascia di reddito) 10.600 euro (II fascia di reddito)

(II fascia di reddito) 13.000 euro (III fascia di reddito)

(III fascia di reddito) 15.400 euro (IV fascia di reddito)

(IV fascia di reddito) 17.800 euro (V fascia di reddito)

(V fascia di reddito) 20.200 euro (VI fascia di reddito)

Inoltre è previsto il pagamento della tassa regionale di 140 euro. Gli studenti che scelgono un corso in inglese ma non hanno il livello di conoscenza della lingua necessario, devono effettuare un corso pre-requisite che ha un prezzo di 2.500 euro.

A queste cifre vanno aggiunti ulteriori costi, ossia quelli per vivere in città: sicuramente Milano è un posto davvero caro in cui stare. Non a caso nel periodo 2015-2021 i prezzi medi delle case sono cresciuti del 41 per cento nel capoluogo lombardo, gli affitti medi del 22 per cento. Fortunatamente la città meneghina ha instaurato diverse partnership per mettere a disposizione degli studenti fuori sede degli alloggi a prezzi modici. Questo contribuisce a non rendere eccessivi i costi complessivi dello IED Milano (così come di altri istituti del capoluogo).

Quanto costa studiare allo IED Roma: retta annuale e costi

Lo IED a Roma ospita corsi in arti visive, comunicazione, design e moda e ha tre sedi: il polo in via Branca 122, quello in via Casilina 47 e la sede storica in via Alcamo 11. All’interno dello IED Roma ci sono diversi laboratori, come quello di informatica, pelletteria, modellistica, taglio e cucito, laboratorio sartoriale e maglieria.

Per quanto riguarda i costi dello IED Roma, come nelle altre città la tassa di iscrizione IED Roma è di 2.500 euro e la retta di frequenza cambia in base all’ISEE, perciò è di 5.700 euro (I fascia di reddito), 8.100 euro (II fascia), 10.500 euro (III fascia) o 12.900 euro (IV fascia). E ancora 15.300 (V fascia) e 17.700 (VI facia). Il totale annuale è di:

8.200 euro (I fascia di reddito)

(I fascia di reddito) 10.600 euro (II fascia di reddito)

(II fascia di reddito) 13.000 euro (III fascia di reddito)

(III fascia di reddito) 15.400 euro (IV fascia di reddito)

(IV fascia di reddito) 17.800 euro (V fascia di reddito)

(V fascia di reddito) 20.200 euro (VI fascia di reddito)

Inoltre è previsto il pagamento della tassa regionale di 140 euro. Senza dimenticare che vivere a Roma per uno studente fuori sede non è cosa facile: come per chi sceglie il capoluogo lombardo, anche la Città Eterna ha costi davvero alti per vitto e alloggio, rispetto ad altre città come magari può essere Cagliari, di cui vi parleremo più avanti nella nostra guida.

Quanto costa studiare allo IED Torino: retta annuale e costi

Lo IED a Torino ha sede in via San Quintino 39 e mette a disposizione corsi post diploma, post laurea e corsi di formazione continua. Tra i laboratori presenti quello di posa, camera oscura, stampa 3D. I costi dello IED Torino sono in linea con le altre città: la tassa di iscrizione IED Torino è di 2.500 euro e la retta di frequenza è diversa in base all’ISEE, per questo motivo è di 5.700 euro (I fascia di reddito), 8.100 euro (II fascia), 10.500 euro (III fascia) o 12.900 euro (IV fascia). E ancora 15.300 (V fascia) e 17.700 (VI facia). Il totale annuale è di:

8.200 euro (I fascia di reddito)

(I fascia di reddito) 10.600 euro (II fascia di reddito)

(II fascia di reddito) 13.000 euro (III fascia di reddito)

(III fascia di reddito) 15.400 euro (IV fascia di reddito)

(IV fascia di reddito) 17.800 euro (V fascia di reddito)

(V fascia di reddito) 20.200 euro (VI fascia di reddito)

Inoltre è previsto il pagamento della tassa regionale di 140 euro. Anche a Torino c’è il problema del caro affitti come a Roma e a Milano: il recente +20 per cento degli affitti nel capoluogo piemontese ha spinto gli studenti universitari ad aderire alla “protesta delle tende” per rivendicare affitti meno cari.

Quanto costa studiare allo IED Firenze: retta annuale e costi

Lo IED a Firenze si trova in via Bufalini 6/r e a Palazzo Pucci, in via De’ Pucci 6. Il capoluogo toscano ospita la produzione di eccellenza artigianale in Italia e attualmente è anche sede di ricerca e innovazione. Per questo motivo gli iscritti ai corsi possono partecipare ad appuntamenti internazionali su moda, architettura, arte, design.

Anche in questo caso la tassa di iscrizione IED Firenze è di 2.500 euro e la retta di frequenza cambia in base all’ISEE, perciò è di 5.700 euro (I fascia di reddito), 8.100 euro (II fascia), 10.500 euro (III fascia) o 12.900 euro (IV fascia). E ancora 15.300 (V fascia) e 17.700 (VI facia). Il totale annuale è di:

8.200 euro (I fascia di reddito)

(I fascia di reddito) 10.600 euro (II fascia di reddito)

(II fascia di reddito) 13.000 euro (III fascia di reddito)

(III fascia di reddito) 15.400 euro (IV fascia di reddito)

(IV fascia di reddito) 17.800 euro (V fascia di reddito)

(V fascia di reddito) 20.200 euro (VI fascia di reddito)

Inoltre è previsto il pagamento della tassa regionale di 140 euro. Nel capoluogo toscano lo “studentato diffuso” è l’ultima idea per cercare di risolvere il problema alloggi della Città Metrolitana e dell’Università di Firenze. Gli studenti però non sembrano apprezza l’idea di seguire i corsi in città limitrofe in quanto poi a quel punto potrebbero esserci dei problemi in merito agli spostamenti.

Quanto costa studiare allo IED Cagliari: retta annuale e costi

Lo IED a Cagliari si trova in viale Trento 39. Qui si possono trovare corsi triennali e post diploma e corsi di formazione continua. Tra i laboratori a disposizione ci sono quelli di modellistica, sartoria, design, media lab e laboratori informatici. Non cambia molto per la tassa di iscrizione IED Cagliari che è di 2.500 euro, mentre la retta di frequenza cambia in base all’ISEE, perciò è di 5.700 euro (I fascia di reddito), 8.100 euro (II fascia), 10.500 euro (III fascia) o 12.900 euro (IV fascia). E ancora 15.300 (V fascia) e 17.700 (VI facia). Il totale annuale è di:

8.200 euro (I fascia di reddito)

(I fascia di reddito) 10.600 euro (II fascia di reddito)

(II fascia di reddito) 13.000 euro (III fascia di reddito)

(III fascia di reddito) 15.400 euro (IV fascia di reddito)

(IV fascia di reddito) 17.800 euro (V fascia di reddito)

(V fascia di reddito) 20.200 euro (VI fascia di reddito)

Infine è previsto il pagamento della tassa regionale di 140 euro.

Costi IED: considerazioni conclusive

Come vi abbiamo mostrato la retta IED non cambia di città in città, ma più che altro varia in base al corso scelto e alle possibilità economiche, quantificate grazie all’ISEE. I costi potrebbero essere un po’ più alti allo IED Milano, per via dell’elevato costo della vita in questa città. Fortunatamente l’università mette a disposizione delle borse di studio: sono oltre 150 con copertura del 50 per cento della retta per i corsi triennali e post diploma. È possibile anche ottenere dei finanziamenti per coprire i costi dello IED a tasso zero di Deutsche Bank senza interessi e i programmi BNL Futuriamo e Per merito di Intesa Sanpaolo.