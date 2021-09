Colloquio e outfit: cosa sapere

Quando ci si presenta ad un colloquio di lavoro vi sono dei particolari a cui si deve prestare particolare attenzione. Uno di questi è la scelta dell’outfit perché, anche se è vero che l’abito non fa il monaco, non potete certo presentarvi ad un colloquio di lavoro indossando una tuta sportiva o in tenuta da mare. Ogni contesto ha delle prerogative e delle caratteristiche da rispettare e noi oggi, nel nostro piccolo, vogliamo darvi qualche utile consiglio affinché possiate fare sempre bella figura.

Outfit per Colloquio: come sceglierlo in base al contesto

A prescindere dal contesto in cui verrete chiamati a fare il vostro colloquio di lavoro, sono due le parole d’ordine che vi dovranno accompagnare e sono: sobrietà e semplicità. Se vi sentite più a vostro agio in pantaloni optate per l’abbinamento che prevede pantalone e camicia, se preferite la gonna andate di tubino, l’importante è che vi sentiate a vostro agio. Lo stesso discorso vale per i maschietti che potranno scegliere tra la camicia, forse più elegante, o una t-shirt, più casual.

Outfit per Colloquio: il dress code

Appurato che il modo ideale per presentarsi ad un colloquio sia quello che lega sobrietà e semplicità, non è il caso di presentarsi ad un colloquio in minigonna, con degli shorts o con un vestito che sembra un prendisole. E’ necessario mantenere anche una certa eleganza, ma non troppa. L’ideale è indossare una camicia e un pantalone nero o gonna a tubino per le donne; per gli uomini è sufficiente una camicia o una t-shirt bianca, pantaloni neri o jeans, rigorosamente senza strappi.

