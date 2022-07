Bonus di 700 euro per gli studenti meritevoli: dove

Nel Lazio torna il bonus di 700 euro per gli studenti più meritevoli che intendono iscriversi all’Università. La somma quindi aumenta di ben 200 euro rispetto agli anni passati. Ci sarà un investimento di 5 milioni di euro per l’inserimento di studenti meritevoli e con ISEE basso all’interno del percorso universitario.

Bonus di 700 euro per gli studenti meritevoli: requisiti

Ma quali sono i requisiti per accedere al bonus da 700 euro? Basta aver ottenuto alla maturità 2022 un voto pari o superiore a 90 punti su 100 ed avere un reddito basso. Il nuovo bando 2022 – 2023 non è ancora uscito, tuttavia possiamo fare riferimento ai bandi degli anni passati:

essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato e extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno;

essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;

essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale o di una carta prepagata collegata ad un codice IBAN IT;

essere diplomati nell’anno 2019/2020 presso una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica e paritaria con votazione pari o superiore a 91/100;

possedere un ISEE 2020 superiore a 20.000 euro;

essere regolarmente iscritto al primo anno di università anno scolastico presso una delle università presenti sul territorio della Regione Lazio;

non essere destinatari di ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali per le stesse finalità.

Bonus di 700 euro per gli studenti meritevoli: come fare richiesta

Per quest’anno ancora non sono state pubblicate le date, tuttavia la domanda per l’anno accademico 2022 – 2023 dovrebbe essere inviata entro le prime due settimane di novembre come gli anni passata. Dalla pubblicazione del bando ci sarà circa un mese di tempo per inviare la domanda di partecipazione. Ricordiamo, infine, che il reddito basso si calcola in base all’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La procedura standard per il calcolo della cifra finale è disponibile sul sito dell’INPS e dà modo di accedere ad una DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica già precompilata, con i dati forniti da Agenzia delle Entrate e INPS. Chi non vuole sbagliare può andare in un CAF e far fare tutto a loro: nel giro di pochi giorni l’ISEE sarà disponibile nella vostra pagina personale sul sito dell’INPS (in alternativa può essere ritirato cartaceo presso lo stesso CAF).

