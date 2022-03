Bonus Cultura per i 2003: come funziona

Bonus Cultura per i 2003: l’annuncio ufficiale

Se sei nato nel 2003, ossia hai compiuto 18 anni nel 2021, puoi richiedere il bonus Cultura da 500 euro. Arrivato alla sua settima edizione, anche quest’anno i diciottenni avranno l’opportunità di spendere questi soldi per aumentare il proprio sapere personale. Il bonus, infatti, è stato creato per poter comprare determinati beni o servizi per aiutare l’interesse verso la cultura. Ma a chi spetta e come richiederlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo!

Bonus cultura 2022, a chi spetta come richiederlo

Può richiedere il Bonus Cultura 2022 chi ha compiuto la maggiore età lo scorso anno, ovvero tutti i nati nel 2003, e chi li compirà nel 2022. Sarà possibile richiedere il bonus a partire da giovedì 17 marzo 2022. C’è bisogno di registrarsi sul sito www.18app.italia.it (che ricordiamo non ha una versione app per smartphone) – sul portale del MIUR – ed avere le credenziali Spid. Per potere fare la richiesta, si avrà tempo fino al 31 agosto 2022, mentre la data utile entro la quale poter usare il bonus è il 28 febbraio 2023. Una volta terminata la registrazione, si potrà vedere il proprio portafoglio e gestire da lì il proprio bonus. Per i nuovi esercenti la registrazione è permessa sullo stesso sito dal 17 marzo al 31 agosto 2022 con le credenziali SPID o CIE. Per gli esercenti già iscritti è valida la registrazione già fatta per le precedenti edizioni e la prosecuzione delle attività equivale ad accettazione della normativa e delle Condizioni d’uso applicabili alla nuova edizione.

Come spendere il Bonus cultura da 500 euro

Il buono cultura 500 potrà essere usato solo presso determinati esercenti e per comprare determinati prodotti e servizi. Libri, cinema, teatro, musica, musei, eventi culturali: ecco, in particolare, cosa si potrà acquistare:

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, il buono si potrà usare anche per l’acquisto di abbonamenti a giornali periodici, sia in formato cartaceo che elettronico. Ricordiamo che SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può attivare rivolgendosi ad uno uno degli identity provider, ossia Aruba, InfoCert, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte e TIM.