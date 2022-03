Lo studio è un diritto di tutti ma solo chi viene da una famiglia molto numerosa sa quanto sia difficile potervi far accedere tutti i componenti. Il bonus INPS è una riforma che cerca di andare incontro agli studenti universitari con maggiori difficoltà: va da 1.000 a 2.000 euro. Per ottenerlo bisogna presentare regolare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza.

Si può accedere al fondo solo se si è uno studente universitario in possesso di questi requisiti:

Sei regolarmente iscritto all’università;

Hai meno di 32 anni;

Hai sostenuto tutti gli esami previsti per il piano di studi per l’anno per cui concorri;

Hai conseguito tutti i CFU previsti per l’anno accademico per cui concorri;

Hai una media ponderata di 24/30 (ossia la media commisurata ai CFU di ogni esame); se invece hai preso la laurea il tuo punteggio deve attestarsi sopra agli 88/110.

Non è tutto.

Come funziona il Bonus INPS?

Ti aspettavi forse un requisito legato all’ISEE? Invece no! Sia per gli studenti universitari, che per gli iscritti ai corsi post laurea, non sono previsti requisiti reddituali: puoi fare domanda a prescindere dalla tua dichiarazione dei redditi e di usufruire del tuo diritto allo studio.

Per presentare la domanda ai fini dell’ottenimento del bonus studenti devi presentare tutti i documenti richiesti entro la data limite dell’anno per cui fai richiesta, uniti all’IBAN sul quale verrà poi effettuato il versamento. Tutte le informazioni sono:

Riportate sul sito dell’INPS

Disponibili chiamando il Contact Center di INPS al numero verde 803 164 per chi chiama da rete fissa o 06 164164 per chi chiama da cellulare.

Si tratta a tutti gli effetti di un’ottima proposta per chi è in difficoltà economiche ma non vuole smettere di studiare. Con la rinuncia agli studi, infatti, si smetterebbe di pagare le tasse ma si perderebbe anche ogni diritto sul proprio percorso e volendo riprendere più avanti bisognerebbe comunque ricominciare tutto da capo. Il bonus INPS naturalmente è disciplinato da una serie di regole da seguire e che sono tutte pubblicate nel bando che esce ogni anno e a cui moltissimi studenti universitari decidono di fare accesso. Si tratta di un’opportunità da non perdere per chi ha bisogno di un piccolo sostegno economico per andare avanti. Informati subito per l’anno per cui hai intenzione di fare richiesta e inizia a preparare i moduli: le scadenze sono molto rigide e non puoi rischiare di arrivare tardi!

