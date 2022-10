Quella di copiare è una vera e propria arte. Non è alla portata di tutti compierla senza essere sgamati. E, a quanto pare, uno studente si è talmente impegnato da meritarsi un post sui social. Scritto dalla sua professoressa. Quest’ultima è rimasta talmente stupita da dedicargli un post su Twitter. Post nel quale ha postato una foto ed ha inserito questa didascalia: “Che arte!” Ma cosa è successo, e perché il ragazzo si è guadagnato la “stima” (si fa per dire) della sua insegnante?

Incide sulle penne gli appunti di diritto per passare l’esame

Siamo in Spagna, per la precisione a Malaga. Qui, una professoressa ha rinvenuto delle penne sulle quali erano stati minuziosamente incisi gli appunti di diritto processuale civile che dovevano servire allo studente per passare l’esame. L’impresa è risultata tanto affascinante agli occhi della prof da spingerla a dedicargli un post su Tweet.

Yolanda De Lucchi, questo il nome della docente, ha condiviso le immagini ingrandite di un paio di bic. Fin qui niente di strano, direte voi. Ma, ad una attenta osservazione, vi si può ammirare una parte del testo del codice di procedura civile impresso sopra. Lo studente, con lo scopo di prendere un bel voto all’esame, aveva usato un ago per incidere le minuscole risposte alle domande dell’esame su ogni centimetro delle penne di plastica, senza lasciare alcuno spazio.

L’insegnante ha dichiarato di avere a suo tempo sequestrato le penne allo studente salvo poi ritrovarle qualche giorno fa in fase di riordino della sua scrivania. Non appena le ha riviste le è venuto naturale commentarle con «Che arte», ed è stato lo stesso commento che ha poi condiviso sui social.

Il tweet è diventato virale

Da lì a pochi minuti il suo tweet, datato 5 ottobre, è diventato virale registrando circa 3 mila “Mi piace”. Ovviamente non sono tardati ad arrivare numerosi commenti in proposito. Qualche ragazzo ha osservato che, dato il tempo perso a scrivere quella miriade di appunti, lo studente avrebbe fatto prima a studiare la materia. Ma il grande lavoro che c’è dietro a questo ammirevole tentativo di copiare non finisce qui, perché l’autore ha messo in pratica alcune strategie per facilitare l’uso degli appunti in sede di esame.

Ad esempio, ha iniziato a scrivere le frasi su ogni penna ad iniziare dalla sigla Bic impressa sulla stessa. Inoltre, si è premurato di riempirla completamente di inchiostro per rendere meglio leggibili le scritte sullo sfondo scuro. Insomma, niente è stato lasciato al caso in questa storia.

