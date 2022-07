Compiti delle vacanze: “esonerati gli studenti che copiano”

“Cari studenti, esonero tutti coloro che questa estate non avranno tempo e energie da dedicare al recupero o al ripasso dall’inviarmi materiali non autentici (leggi: copiati). Forse non è chiaro a tutti che queste scadenze intermedie hanno lo scopo di garantirvi le correzioni in tempo reale (e non a settembre inoltrato o mai), dandovi l’occasione di non interrompere il dialogo didattico ed educativo con me. Ripeto: non sussiste nessun obbligo da parte vostra, mi inviino i lavori solo coloro che sentono la necessità e/o il piacere di avere un riscontro sul PROPRIO lavoro. Usciamo per cortesia da questa ottica della scuola alla ‘guardia e ladri’…“, questo il messaggio apparso sulla lavagna interattiva di una docente di materie letterarie di una scuola secondaria di Roma. Una provocazione?

Compiti delle vacanze: com’è la situazione?

La situazione dei compiti delle vacanze ormai divide tutti. Anche i presidi italiani sono d’accordo sul fatto che non sia utile riempire i ragazzi di cose da fare durante i mesi estivi. “Sono assolutamente contrario ai compiti per le vacanze. In estate i ragazzi devono riposarsi, dedicarsi allo svago e alla famiglia, invece di stare sui quaderni. Mi sembra inutile e rischia solo di essere un fattore di stress perché magari li rimandano alla fine delle vacanze. So che molti docenti li assegnano, ma a me sembra un’esagerazione“, ha dichiarato Maurizio Franzò, presidente ANP Sicilia all’agenzia Adnkronos. Gli ha fatto eco Francesco De Rosa, presidente di ANP Campania: “Tutti hanno diritto alle ferie, anche gli studenti. Tra l’altro i compiti per le vacanze spesso neanche li fanno, si riducono a farli negli ultimi giorni utili a settembre prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

Compiti delle vacanze: come aiutare gli studenti

C’è chi però decide di aiutare i ragazzi, come a Bagno a Ripoli in cui è nato il progetto “Sos compiti“, ideato e organizzato dal Comune. Tutti i giovedì dal 7 al 28 luglio i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie hanno la possibilità di studiare insieme e anche di contare sul sostegno del personale bibliotecario e della cooperativa Promo cultura. Il servizio è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria al numero di telefono 055 645879/645881.

Hai bisogno di risorse per studiare? Non perderti le nostre guide: