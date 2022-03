L’esame di maturità si avvicina a grandi falcate e molti si sono resi conto di non essere sufficientemente preparati per questa grande prova. Se stai pensando di poter copiare qualcosa e cavartela così, dobbiamo avvisarti: non è una buona idea! In questo breve articolo ti spieghiamo cosa ti può succedere se vieni scoperto a copiare all’esame di maturità.

Copiare alla maturità: cosa succede se ti scoprono?

Iniziamo con il dire questo: copiare ok, ma cosa? Negli anni passati questa pratica era molto più usata soprattutto in concomitanza con la terza prova dove capitava spesso che molti non sapessero rispondere alle domande del mega-quiz che veniva sottoposto. Oggi questa prova non c’è più; alla prima prova, grazie anche alla grande varietà di scelta, non si rischia una sanzione inutilmente. Si può utilizzare il dizionario dei sinonimi e dei contrari e si ha moltissimo tempo per portarla a termine (l’esame avrà inizio alle 8:30, lo ricordiamo ai più smemorati).

Rimane, quindi, la seconda prova, che per molti è un ostacolo molto grosso da superare. Ogni test sarà diverso a seconda dell’indirizzo e sarà diviso in due fasi: al Classico per esempio, potrebbe esserti richiesto di svolgere una versione e rispondere a delle domande di letteratura. Durante questa prova non è possibile da regolamento copiare. Quali sono le sanzioni che rischi se lo fai?

Una ramanzina : la commissione è composta dai tuoi docenti e da un Presidente esterno. Nel caso in cui venissi sorpreso a guardare il compito di altri è probabile che tutto si risolva con una predica benevola, ma non è detto.

: la commissione è composta dai tuoi docenti e da un Presidente esterno. Nel caso in cui venissi sorpreso a guardare il compito di altri è probabile che tutto si risolva con una predica benevola, ma non è detto. Un ammonimento ufficiale : in questo caso se dovessi essere sorpreso di nuovo a copiare da un tuo amico o da un telefono abusivamente nascosto (andrebbero consegnati tutti all’inizio della prova) ti verrà annullato il test.

: in questo caso se dovessi essere sorpreso di nuovo a copiare da un tuo amico o da un telefono abusivamente nascosto (andrebbero consegnati tutti all’inizio della prova) ti verrà annullato il test. Annullamento della prova: è il caso più drammatico. Se ti annullano la prova, non potrai proseguire l’esame di maturità. Verrai bocciato e dovrai ripetere l’anno.

Stando così i fatti non conviene rischiare di dover ripetere l’anno a causa di un voto basso. Metti alla prova le tue competenze e datti fiducia: copiare non serve. Ti si richiede solo di scrivere quello che sai. Fallo senza esitare.

