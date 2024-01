Accademia dello Spettacolo: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Accademia dello Spettacolo è una scuola di recitazione con sede a Torino. Da oltre 20 anni sostiene la formazione dei giovani artisti, mettendo a disposizione percorsi professionali di alto livello. Grazie alla sua continua attività di studio e sperimentazione è leader nel settore del teatro educativo in Italia.

Siete pronti a leggere la nostra guida con tutti i dettagli su questo istituto? Prima di tutto vi parleremo di quali sono le caratteristiche principali e la storia della scuola, senza dimenticare una visione sull’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme se e in caso come funziona il test di ammissione per accedere a questa realtà, quali sono i costi dei corsi dell’Accademia dello Spettacolo e le relative borse di studio. Infine valuteremo insieme le recensioni delle persone che hanno studiato oppure stanno ancora studiano in questo istituto.

Accademia dello Spettacolo: caratteristiche principali e storia

L’Accademia dello Spettacolo è una associazione senza scopo di lucro composta da persone che condividono la convinzione che grazie alle arti ci sia modo di rendere il mondo migliore e più vivibile per chiunque. Per questo motivo c’è la promozione di attività di formazione e produzione nel settore artistico, con un focus particolare ai bambini, ragazzi e giovani che sono il futuro di ogni società.

L’educazione dei più piccoli è un elemento cruciale per dare vita a comunità democratiche e rispettose delle differenze. In questo ambito le arti possono avere una funzione fondamentale per sviluppare l’empatia nei confronti di chi vive in condizioni di sofferenza psicologica, morale, fisica o socio-economica. Non a caso l’associazione raccoglie fondi che vengono poi utilizzare per la formazione dei giovani che non hanno opportunità di usufruire di questi servizi.

Corsi Accademia dello Spettacolo: l’offerta formativa

L’Accademia dello Spettacolo ha due corsi principali:

Scuola Formazione Attore (triennio di livello universitario che segue gli standard AFAM)

Scuola di Musical (un progetto sviluppato in collaborazione con UP a.s.d destinato a bambini, ragazzi e adolescenti dai 4 ai 18 anni)

La SFA (Scuola Formazione Attore) si rivolge a giovani con età compresa tra i 18 e i 26 anni che hanno voglia di fare della loro passione per la recitazione un vero e proprio lavoro. Ogni anno vengono accettati al massimo 16 studenti (8+8) che possono accedere ai corsi di primo livello. La scelta del numero chiuso è finalizzata per mettere a disposizione un percorso di eccellenza: ogni allievo viene seguito individualmente. I corsi hanno frequenza obbligatoria dalle 9 alle 17 ed è necessario dedicare del tempo allo studio a casa. Al termine del triennio la SFA rilascia, in collaborazione con ANFA, un attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Piemonte.

È fondamentale che un istituto prepari i suoi studenti al mondo del lavoro. Per questo motivo il piano di studio della Scuola Formazione Attore prevede ogni anno molte ore dedicate ad esperienze di allestimenti. Molto importante è il fatto di avere sempre a disposizione una sala aperta al pubblico, ossia il Teatro Murialdo, e la collaborazione avviata con la compagnia professionistica Il Mutamento.

La Scuola di Musical invece è divisa in diverse fasce di età: c’è un percorso dedicato ai bambini 3-6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia per avvicinare il canto, la danza e la recitazione in un ambiente attrezzato e a loro misura. In questo modo i bambini scoprono i suoni e sviluppano il proprio senso ritmico e musicale attraverso giochi e con l’utilizzo di strumenti.

Dai 7 ai 12 anni i ragazzi hanno bisogno di crescere armonicamente col proprio corpo, quindi ballare, cantare e recitare. Questo è un modo per imparare ad esprimersi con tutte le arti svolgendo una attività completa particolarmente adatta ad essere intrapresa fin da bambini. Infine dai 13 ai 18 anni c’è una proposta di formazione artistica all’avanguardia pedagogicamente e didatticamente, che mette a disposizione degli adolescenti eccezionali possibilità di crescita, di maturazione umana e artistica.

Sedi Accademia dello Spettacolo: dove si trova l’accademia

L’Accademia dello Spettacolo ha sede a Torino, per la precisione in via Villar 25, con grandi spazi e strumentazione di prim’ordine. Più di 2000 mq di struttura completamente dedicata ai giovani artisti: teatro, palestre di danza, aule per il canto individuali, aula di musica, aula di recitazione, sala posa, spogliatoi (con docce, servizi ed un armadietto personale), area relax (con bevande, tavoli e divani), mensa (con pasto fresco ad un prezzo convenzionato). Nel dettaglio l’istituto occupa una struttura di 1.800 mq e usufruisce di un cortile riservato di 1000 mq. A questi spazi va aggiunto un teatro da 228 posti, l’area mensa e i magazzini.

Inoltre in una sala di 90 mq vanno in scena le lezioni teoriche e per questo motivo è possibile trovare al suo interno un videoproiettore e sistema di amplificazione che garantiscono una ottima qualità nella fruizione di film. Ci sono 60 sedie con scrittoio ed una biblioteca teatrale.

Infine al Teatro Murialdo si svolgono le lezioni laboratoriali di recitazione e le esercitazioni sceniche. Gli studenti devono gestire la sala e svolgono un tirocinio di 50 ore che permette loro di acquisire conoscenze tecniche e amministrative per tenere aperto un teatro secondo le norme di legge.

Test ammissione Accademia dello Spettacolo: come funziona?

Il test d’ingresso Accademia dello Spettacolo si può svolgere tutto l’anno: non c’è bisogno di avere compiuto degli studi in precedenza (fatta eccezione del diploma di maturità o un titolo equipollente), ma i futuri studenti dovrebbero essere dotati di coordinamento motorio, di una buona presenza scenica, del senso del ritmo e della disponibilità all’apprendimento. Una commissione esaminatrice – costituita dal Direttore Artistico e da alcuni docenti delle discipline principali – verifica tutte queste qualità.

Come già specificato in precedenza la scuola ha un numero chiuso ed la SFA prevede una fascia d’età che va dai 18 ai 26 anni (il limite massimo non è rigido, ma è sconsigliato perché ci sono meno possibilità di trovare occupazione). Ecco i requisiti psico-attitudinali:

resistenza psico-fisica

apertura mentale e duttilità

onestà con se stessi e con gli altri

disponibilità a mettersi in gioco

A cominciare da fine maggio il Direttore Artistico, un insegnante dell’area musicale e un insegnante dell’area coreutica chiamano gli aspiranti studenti per le audizioni con lo scopo di trovare nei candidati le qualità di base necessarie per affrontare il percorso triennale di formazione globale e diventare un attore di professione. Viene poi pubblicata una graduatoria in centesimi di tutti i candidati: i primi 16 potranno procedere con l’iscrizione. Per garantire il titolo acquisito di allievo il candidato deve formalizzare l’iscrizione versando la quota entro i tempi stabiliti dalla segreteria. In caso di rinuncia subentreranno quelli classificati in ordine successivo.

Costi Accademia dello Spettacolo: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi dell’Accademia dello Spettacolo? I prezzi dei corsi dell’Accademia dello Spettacolo si aggirano attorno ai 5mila euro, con caparre che vanno da 280 euro per il primo anno a 150 euro per gli anni successivi. Per esempio la laurea triennale dell’Accademia dello Spettacolo ha una retta annuale di 4.800 euro. Per i nuovi studenti specifichiamo 30 euro come quota sociale e 220 euro come caparra sulla retta. In caso di ritiro anche prima dell’inizio dell’anno accademico, la quota versata non viene restituita.

Per gli studenti che rinnovano l’iscrizione, quindi per il secondo e per il terzo anno, i costi dell’Accademia dello Spettacolo sono di 30 euro come quota sociale e 120 euro di caparra sulla retta. Oltre alla retta annuale, gli studenti devono affrontare delle spese per abbigliamento per la danza, acquisto del testo di K. Stanislavskij “Il lavoro dell’attore su se stesso” e acquisto di dispense e testi teatrali che saranno oggetto di studio.

Ci sono borse di studio dell’Accademia dello Spettacolo? In realtà già la retta così bassa rispetto alla media (circa il 40 per cento in meno rispetto al costo media studente fissato dal MIUR) per una scuola privata intende creare possibilità a quelli che hanno problemi di denaro. L’associazione è un ETS iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ha come principale obiettivo la promozione dei giovani artisti.

Accademia dello Spettacolo: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sull’Accademia dello Spettacolo sono molto positive, infatti ha ottenuto quasi il massimo dei voti su Google. Anche le recensioni sull’Accademia dello Spettacolo mettono in risalto tutti i punti a favore di questa realtà: “Una vera scuola di arti sceniche all’avanguardia in Italia. Un centro no-profit per chi non si accontenta di “pagare per sognare”. Dedicato a chi cerca il meglio”, “Ottima scuola sia a livello propedeutico per bambini e ragazzi che nel triennio professionale. Insegnanti preparati e di qualità”, “Scuola di eccellenza, insegnanti molto preparati, struttura di prim’ordine. Qui si impara seriamente l’arte attoriale”, “Ottima realtà formativa con docenti internazionali. La struttura è bella, centrale in Torino, soprattutto davvero grande come locali”.

Davvero poche le recensioni negative che si possono trovare in Rete, anche se risalgono a qualche anno fa, perciò i pieni voti delle opinioni più recenti possono far pensare che ci sia stato un miglioramento anche laddove c’erano delle lacune.