I costi dell’UniPegaso sono diversi in base ai corsi di studio scelti e possono variare da un minimo di € 1.700 a un massimo di € 3.400, a seconda delle convenzioni e delle agevolazioni cui si può accedere in fase di iscrizione, come quella con AteneiOnline, di cui vi parleremo nel dettaglio in seguito.

A queste cifre però vanno aggiunti il versamento per la Tassa per il Diritto allo Studio annualmente, poi le spese per lo sblocco della sede per gli esami, visto che tutte le verifiche si devono svolgere obbligatoriamente in una delle succursali presenti sul territorio italiano. In questo nostro approfondimento vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master, dei corsi di perfezionamento e dei corsi singoli. Ovviamente non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta, perciò se c’è la possibilità di pagare a rate. Siete pronti alla lettura?

Costi dei Corsi di Laurea UniPegaso

I costi dei corsi di laurea UniPegaso si suddividono in triennali e magistrali. Per i corsi di laurea breve, di qualunque Area e Facoltà si tratti, la retta può variare da un minimo di € 1.700 a un massimo di € 3.400. La stessa cifra va data all’università per gli anni successivi al primo. Il costo per l’immatricolazione ai corsi di laurea Magistrale Unipegaso, di durata biennale, può variare da un minimo di € 1.700 a un massimo di € 3.400. La retta resta invariata anche per il secondo anno di studio. In entrambi i casi gli studenti devono fare il pagamento di 282 euro previsto per la Tassa Unipegaso per i Servizi allo Studente che dà diritto alla fruizione dei servizi di segreteria.

Costi dei Master Pegaso

Anche i Master Unipegaso hanno costi variabili: nonostante la struttura dei Master di 1° e 2° livello sia sempre la stessa (1500 e 60 CFU in un anno con esame finale in presenza) i prezzi per l’iscrizione variano da € 450 a € 3.000. Ad essi bisogna aggiungere l’imposta di bollo per l’iscrizione, che varia dai 50 ai 116 euro, e che resta fissa anche nel caso in cui si abbia diritto ad agevolazioni.

Costo dei Corsi Singoli Pegaso

Iscriversi ai Corsi Singoli invece ha i seguenti costi:

120 € come contributo per le procedure di iscrizione

come contributo per le procedure di iscrizione 50 € (25 € se ci si iscrive tramite un ente convenzionato come AteneiOnline) per ogni CFU che si ottiene al passaggio dell’esame del singolo corso.

Per spiegarvi meglio, il costo totale di un esame singolo da 6 crediti formativi universitari sarà il seguente:

120 €+ 50 € x 6 CFU = 295 €

Retta Unipegaso: Pagamenti e Rate

Il pagamento della retta Unipegaso può essere suddiviso in rate e può essere effettuato online o a mezzo bonifico bancario. Unipegaso dà modo di dilazionare la retta annuale in 4 o in 8 rate, a scelta dello studente. Bisogna ricordare però che l’ateneo prevede alcune spese che riguardano la gestione della segreteria e le richieste di certificati. Le riportiamo in breve:

Domanda di ammissione alla prova di laurea presso Unipegaso: 350 €

Richiesta di rilascio pergamena del diploma di Laurea: 170 €

Trasferimento altro Ateneo o corso di Unipegaso: 120 €

Certificati vari, riguardanti la carriera universitaria dello studente iscritto: 50 €

Esami fuori sede, ovvero esami per annualità non sostenuti presso la sede centrale di Napoli: 150 €

Convenzioni Unipegaso

L’Università Telematica Pegaso non prevede agevolazioni in base all’ISEE come succede negli atenei tradizionali, tuttavia ha ugualmente un elenco numeroso di convenzioni che possono aiutare a far diminuire, in maniera anche importante, il costo della retta da pagare. Inoltre sono previste specifiche agevolazioni per gli studenti diversamente abili e per studenti con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento).

AteneiOnline risulta tra gli enti convenzionati, perciò se volete avere maggiori informazioni, non esitate a compilare il form qui in fondo alla guida. Sarete ricontattati in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che vi daranno un orientamento personalizzato ed in forma gratuita.

Borse di studio Unipegaso

Le borse di studio Unipegaso in realtà non sono tante. Impossibile non citare però il programma Erasmus + che mettere a disposizione degli studenti borse di studio per la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento in Europea: