La Unisr è una università privata che ha lo stesso valore legale delle università pubbliche. Il ranking dell’Università San Raffaele Milano (chiamata anche Università Vita-Salute San Raffaele) è molto alto e così questa struttura si trova sempre nei primi posti delle più importanti classifiche nazionali e internazionali. Inoltre, è affiliato con l’Ospedale San Raffaele di Milano, che dal 2012 è entrato a far parte del Gruppo Ospedaliero San Donato. In questo approfondimento vi parleremo nello specifico dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli Unisr.

Non mancheranno maggiori dettagli sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle convenzioni, sulle agevolazioni e sulle borse di studio a disposizione. Cominciamo, pronti alla lettura?

Università Unisr: costi, prezzi e tasse

Quanto costa studiare all’università Unisr? La retta annuale Unisr varia da un minimo di 4mila euro ad un massimo di 8mila euro per i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale in Filosofia e Psicologia. Il costo Unisr aumenta per quanto riguarda i corsi di Medicina e Odontoiatria che possono arrivare ad avere un prezzo dai 20mila ai 50mila euro all’anno, inoltre anche per i Master. Prima di vedere nel dettaglio tutte le spese per le rette, vi ricordiamo che in queste cifre non sono compresi i costi per l’acquisto del materiale didattico, inoltre i soldi per mantenersi da fuori sede oppure da pendolare per chi non è originario di Milano. Infine ci sono delle spese di segreteria da tenere a mente:

Sollecito a 15 gg dalla scadenza della rata, per Corsi di Laurea e Dottorati 100 euro

Passaggio interno ad altro corso di laurea 50 euro

Trasferimenti in ingresso 50 euro

Trasferimenti in uscita 100 euro

Tassa di ricognizione carriera a seguito di interruzione 200 euro

Contributo fisso per iscrizione a corsi singoli 150 euro

Tirocinio Facoltà di Psicologia 500 euro

Spese di laurea 300 euro

Spese di laurea per titoli abilitanti 450 euro

Spese per diploma di Dottorato 300 euro

Spese per diploma di Specializzazione 300 euro

Spese per stampe da Personal Computer per 1.000 copie, dopo le prime 1.000 copie 20 euro

Duplicato del diploma di laurea, di dottorato o di specializzazione 100 euro

Duplicato del badge 50 euro

Esame di Stato di Odontoiatria – Psicologia 700 euro

Costi dei Corsi di laurea Unisr

Come già specificato in precedenza la retta annuale Unisr per i corsi di laurea triennale e magistrale varia da un minimo di 4mila euro ad un massimo di 8mila euro. Fanno eccezione i corsi di Medicina e Odontoiatria che possono arrivare ad avere un prezzo dai 20mila ai 50mila euro all’anno. Generalmente la retta si paga in tre rate e la prima è comprensiva dei 140 euro di Tassa Regionale.

La valutazione dei requisiti economici è regolamentata dall’ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per ottenere questa attestazione a livello universitario va compilata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che ha al suo interno informazioni sul nucleo familiare, sui redditi e sui patrimoni di ogni componente del nucleo familiare e che deve essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Gli studenti dell’ateneo possono rivolgersi direttamente al centro di assistenza fiscale Assocaaf per ottenere l’attestazione ISEE universitario che non viene rilasciato prima di 10 giorni lavorativi.

Costi dei Master Unisr

L’Università Unisr promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, al termine dei quali vengono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello. I master universitari nascono dalla partnership con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la Facoltà di Filosofia e con quella di Psicologia, ma possono essere anche Interfacoltà, creati così grazie alla collaborazione tra le diverse facoltà.

Possono iscriversi ai master di primo livello gli studenti che hanno conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale o altro titolo rilasciato all’estero o in Italia, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Possono iscriversi invece ai master di secondo livello tutti quelli che hanno una laurea specialistica o magistrale o una laurea del vecchio ordinamento o altro titolo estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

I master universitari comprendono attività didattica frontale e possono includere attività didattiche a distanza, inoltre altre forme di apprendimento e affiancamento, anche clinico. Le attività si svolgono nell’arco di un anno e includono un periodo di tirocinio e la preparazione di un elaborato finale. All’insieme delle queste attività, integrate con l’impegno da riservare allo studio individuale, per un totale di 1500 ore, corrisponde l’acquisizione da parte degli allievi di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU). Anche in questo caso i costi sono variabili, da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 8000 euro a corso.

Costo dei Corsi Singoli Unisr

Gli studenti che hanno voglia di aggiornarsi, integrare o approfondire le proprie conoscenze oppure hanno bisogno di acquisire determinati requisiti accademici possono iscriversi a singoli corsi attivati presso i Corsi di Studio previa approvazione del Consiglio di Corso, sostenere i relativi esami ed ottenerne la certificazione.

Le spese da affrontare sono di 150 euro per i diritti di segreteria. Inoltre è presente un contributo per CFU calcolato in base al costo annuo del Corso di Laurea di afferenza suddiviso per 60 (ovvero i crediti formativi universitari previsti per ogni anno accademico).

Retta Unisr: pagamenti e rate

In merito ai pagamenti della retta Unisr è possibile pagare la quota di iscrizione attraverso MAV (disponibile nell’area riservata agli studenti UniSR al momento dell’immatricolazione), che però non è immediato perciò se ci sono delle scadenze è necessario ricordarsi di pagare qualche giorno prima. In alternativa, e per i pagamenti effettuati da aziende, è possibile procedere con bonifico bancario:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO (Sede di Milano)

Via S. Maria Fulcorina, 1 – 20123 MILANO (MI)

c/c n. 16782/34

intestato a: UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

IBAN: IT73U0569601600000016782X34;

BIC/SWIFT: POSOIT22

Ricordiamo che è possibile pagare a rate e non tutto in una unica soluzione.

Convenzioni Unisr

Unisr mette a disposizione borse di studio e altre forme di agevolazioni economiche. In particolar modo parliamo di:

borse di studio

integrazioni per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale

contributo per il servizio ristorazione

servizio abitativo a tariffa agevolata

Possono prendere parte al bando tutti gli allievi che hanno determinati requisiti economici, di merito e regolarità negli studi, indicati nel bando di concorso. La domanda può essere presentata, nel rispetto dei termini previsti, anche prima di procedere all’immatricolazione e/o ai test di ammissione. Tutti gli studenti che rientrano nei parametri richiesti dal bando sono chiamati “idonei” e hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari.

La stessa graduatoria stabilisce anche i beneficiari delle borse di studio. In poche parole l’ateneo, sulla base dei fondi assegnati dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dalla stessa università e da altri Enti pubblici e privati, determina il numero degli allievi che, oltre all’esonero dalle tasse, possono avere a disposizione anche i soldi di una borsa di studio, il cui importo cambia ogni anno e viene stabilito in base alla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare ed al luogo di residenza della persona iscritta (in sede, pendolare o fuori sede).

Ricapitolando nella graduatoria troviamo idonei e beneficiari (che hanno l’esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari e la borsa di studio) e idonei non beneficiari (esonerati dal pagamento delle tasse e contributi ma che non hanno a disposizione la borsa di studio).

Ma non è finita qui perché Unisr mette a disposizione degli studenti anche i premi di merito, destinati a studenti eccellenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Filosofia, dei Corsi di Laurea Magistrale in Filosofia del Mondo Contemporaneo e in Teoria e storia delle arti e dell’immagine, per dare loro un sostegno nel corso del percorso di studi. I premi sono attribuiti sulla base di criteri di reddito e merito.

Infine in convenzione con Intesa San Paolo S.p.A., l’università mette a disposizione il primo prestito “ponte” “per Merito”, che unisce il mondo della formazione al mondo del lavoro. Si tratta di una forma di finanziamento flessibile, messa a disposizione degli studenti universitari, per aiutarli con le proprie spese di formazione. “Per Merito” si rivolge esclusivamente agli allievi di nazionalità italiana, in possesso di specifici requisiti di merito e nel rispetto dei limiti stabiliti nell’accordo convenzionale tra l’Unisr e l’istituto bancario che fornisce una piattaforma dedicata attraverso la quale richiedere l’accesso al Prestito, ottenere da parte dell’ateneo l’autorizzazione relativa alla sussistenza dei requisiti di accesso e al mantenimento degli stessi e monitorare l’andamento della propria posizione.

