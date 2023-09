CPM Music Institute è una scuola di musica con sede a Milano autorizzata dal MUR al rilascio del Diploma Accademico di Primo e Secondo livello in Popular Music. Al CPM Milano i corsi di laurea in musica attualmente attivi sono: Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte e Tastiere, Tecnico del Suono, Pro Audio Engineer, Composizione Pop Rock, Writing&Production, Electronic Music Producer, Songwriting, Arpa, Violino e Fiati Pop Rock.

L’obiettivo della scuola è formare musicisti tecnicamente preparati ad affrontare le richieste dal mercato o le aspirazioni artistiche dei singoli studenti, anche quelle più creative.

Presso il CPM Milano, i corsi hanno l’obiettivo di trasmettere la consapevolezza che la musica è un importante mezzo di comunicazione artistica ed intellettuale. Su questo concetto si basano interessanti progetti di ricerca all’interno dell’istituto.

La scuola ha poi anche l’obiettivo di formare persone che a loro volta siano in grado di insegnare la musica alle generazioni future, anche in contesti di disagio sociale.

Infine i corsi della CPM Milano hanno l’obiettivo di contribuire all’orientamento didattico nazionale per quel che riguarda la Musica Popolare contemporanea e il Jazz.

In questa guida:

CPM Music Institute: caratteristiche principali e storia

I corsi della CPM Milano prendono avvio nel 1984, anno in cui il compositore e chitarrista Franco Mussida fonda la scuola, con l’aiuto dell’imprenditore Giannino D’Antonio. L’idea è quella di dare vita ad un istituto che si occupi di formare gli studenti sulle tecniche strumentali e vocali moderne che fino a quel momento venivano apprese esclusivamente sul campo.

La scuola è fin dagli inizi molto attiva nel campo sociale. In collaborazione con la Provincia di Milano avvia infatti diversi progetti per contrastare il disagio giovanile, come ad esempio il laboratorio di musica nel Carcere di San Vittore.

Nel 2005 il Comune di Milano ha insignito la scuola dell’Ambrogino d’Oro per la capacità di far incontrare l’arte con la solidarietà.

I corsi della CPM Milano e la sua offerta didattica si caratterizzano per un approccio multidisciplinare e laboratoriale. L’obiettivo della scuola è comprendere le esigenze di ciascuno studente, per rispondere in maniera personalizzata ai suoi bisogni formativi.

La CPM Milano offre più di 600 corsi (accademici e pre-accademici) proprio per dare un riscontro alle necessità di una popolazione studentesca variegata. Ciascun corso CPM Milano viene costruito sulla base della preparazione dell’allievo e sulla base dei suoi obiettivi formativi.

La formazione degli studenti è affidata stabilmente a più di 100 docenti scelti tra i migliori musicisti e professionisti di fama nazionale e internazionale. Spesso vengono organizzate anche attività formative con visiting professor che permettono un ulteriore arricchimento tecnico e creativo.

Corsi di laurea CPM Milano: l’offerta formativa

I corsi di laurea CPM Milano riguardano i principali strumenti musicali, quali basso, batteria, chitarra, pianoforte e tastiere. Vi è poi un corso di canto, quello in tecnico del suono e composizione pop rock.

Ad oggi sono attivi 7 corsi di laurea di primo livello e 5 di secondo livello.

Corsi di Laurea Triennale CPM Milano

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Tra i corsi CPM Milano di durata triennale che riguardano lo studio di strumenti musicali vi sono quello in Basso, Batteria, Chitarra, Pianoforte & Tastiere.

Il corso CPM Milano in Basso permetterà agli studenti di apprendere vari stili e generi musicali (Pop, Rock, Jazz, Fretless) e prevedrà, oltre alle lezioni strumentali e teoriche, anche lezioni di Acustica, Videoscrittura Musicale, Improvvisazione, Presenza Scenica e Informatica.

I docenti saranno esperti del settore che permetteranno agli studenti di confrontarsi con diversi stili e di conoscere più da vicino il mondo del lavoro.

Chi si iscrive al corso CPM Milano in Batteria potrà approfondire generi quali Rock, Jazz, Latin e Fusion e acquisire importanti competenze nell’ambito dell’arrangiamento musicale, delle performance dal vivo, della produzione discografica.

I laureati al corso CPM Milano in Chitarra potranno specializzarsi in vari stili e generi musicali come Rock, Jazz, Fingerstyle, Fusion e Blues. Tra le materie che verranno studiate vi sono Teoria, Ritmica e Percezione musicale, Composizione e arrangiamento pop-rock e Elettroacustica.

Il corso CPM Milano in Pianoforte & Tastiere ha l’obiettivo di affrontare vari stili musicali come Rock, Jazz, Pop e Elettronica. Nel piano di studi sono incluse materie quali ad esempio Pianoforte, Acustica Musicale, Esercitazioni Corali.

Alla CPM Milano vi sono poi i corsi triennali in Canto, Composizione Pop Rock e Tecnico del Suono.

I professionisti che ottengono alla CPM Milano la laurea in Canto avranno approfondito durante i 3 anni di corso, lo studio del canto pop rock, della composizione e dell’arrangiamento e le tecniche di improvvisazione musicale.

Il corso CPM Milano in Composizione Pop Rock si differenzia dai corsi offerti da altre strutture per un monte ore annuale che va dalle 577 alle 596 ore in sede e negli studi di registrazione Alari Park Studios e Core-T-Zone. Il percorso si fonda su tre attività fondamentali: composizione, arrangiamento e produzione.

Infine il corso CPM Milano in Tecnico del Suono affronta tutti gli aspetti teorici e tecnici della professione, così da formare una figura completa.

È previsto lo studio dell’acustica e dell’elettronica, l’approfondimento delle riprese microfoniche e dei principali software utilizzati nel settore come ad esempio Ableton, Finale, Cubase.

Corsi di Laurea Magistrale CPM Milano

Attualmente sono attivi 5 corsi CPM Milano di secondo livello.

Il percorso formativo specialistico in Basso ha l’obiettivo di approfondire lo studio e a consolidare la conoscenza e padronanza dello strumento per chi ha già intrapreso il corso triennale. Durante il biennio, oltre allo studio dello strumento, si approfondisce la composizione, la pratica dal vivo e in studio.

Il corso CPM Milano in Batteria di durata biennale permette di approfondire materie quali Esecuzione ed interpretazione della musica elettroacustica e Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea.

Anche per quanto riguarda il Canto è previsto un percorso di specializzazione di durata biennale che va ad approfondire le prassi esecutive e i repertori, oltre che lo studio dell’improvvisazione musicale, della composizione e dell’arrangiamento pop-rock.

Il corso di specializzazione in Chitarra prevede un ulteriore approfondimento dello strumento e della composizione per un totale di 880 ore di studio.

Il piano di studi del corso CPM Milano in Pianoforte & Tastiere prevede un’ulteriore specializzazione nell’ambito delle Tastiere Elettroniche, Pianoforte e Tastiere Pop Rock e Tecniche di Improvvisazione Musicale.

Facoltà CPM Milano: le aree didattiche

Le aree didattiche attualmente attive al CPM Milano sono diverse e riguardano sia l’approfondimento di strumenti musicali, sia ambiti professionali della musica concernenti la produzione, la composizione e la creazione.

I corsi CPM Milano dell’area didattica in Popular Music (basso, batteria, canto, chitarra, pianoforte & tastiere) mirano a formare le seguenti figure professionali: strumentista solista jazz e pop-rock, strumentista in gruppi jazz e pop-rock, strumentista in formazioni jazz e pop-rock, arrangiatore per produzioni pop-rock.

Chi si iscrive ai corsi CPM Milano dell’area didattica in Tecnico del Suono potrà lavorare sia in un contesto live che in studio, occupandosi di eventi multimediali, riprese discografiche, televisive e radiofoniche oppure ricoprendo il ruolo di assistente musicale alla produzione e montatore del suono.

L’area didattica in Composizione Pop Rock permetterà ai laureati di acquisire competenze tali che li renderanno in grado di realizzare concretamente la propria idea artistica.

Infine sono presenti altre aree didattiche all’interno delle quali si svolgono corsi non accademici che non prevedono il perseguimento del diploma, come ad esempio, Electronic Music Producer, Songwriting, Arpa Pop Rock, Fiati Pop Rock, Violino Pop Rock.

Questi corsi della CPM Milano durano all’incirca un anno.

Master CPM Milano: l’offerta formativa post-laurea

Per quanto riguarda i master di CPM Milano, attualmente è attivo quello in Violino Pop/Rock. Il corso è indirizzato a coloro che già possiedono una base di conoscenza dello strumento e desiderano approfondire la tecnica compositiva, utilizzando anche le più moderne tecnologie.

Durante le 14 lezioni da 3 ore verranno approfondite le possibilità di arrangiamento, le tecniche di composizione, le soluzioni armoniche e strumentali. Ci si focalizzerà inoltre sull’analisi del ruolo del violinista nell’ambito della produzione discografica.

Test ammissione CPM Milano: come funziona?

Per iscriversi ai corsi CPM Milano, sia triennali sia biennali, è necessario sostenere delle prove di esame. Per chi intende iscriversi a dei corsi di Diploma di Secondo livello e non è in possesso di un Diploma di Primo livello in Popular Music è previsto anche un test di accertamento delle competenze.

La prima prova ha l’obiettivo di valutare le competenze strumentali, tecniche e la maturità musicale del potenziale iscritto.

La seconda prova intende invece verificare le conoscenze teoriche e la cultura musicale.

Se il candidato non supera la prima prova, non viene ammesso al corso; se invece non supera la seconda prova, può accedervi ma con un debito formativo nelle materie teoriche che dovrà essere recuperato entro la fine della sessione invernale.

Costi CPM Music Institute Milano: tasse e borse di studio

I costi del CPM Music Institute Milano variano a seconda del corso scelto e in generale non vengono indicati all’interno del sito della scuola.

Per quanto riguarda le borse di studio, la CPM Milano eroga le borse di studio previste dalla Regione Lombardia. Lo studente può scaricare il bando e consegnare la documentazione necessaria entro le scadenze previste (di solito inizio ottobre).

La borsa di studio erogata dal CPM Music Institute comprende un’integrazione a copertura del costo per i pasti. Sono poi previste ulteriori integrazioni non comprese nella borsa di studio come ad esempio l’integrazione per la mobilità internazionale, elevamenti dell’importo per gli studenti disabili e premi di laurea.

Sede CPM Milano: dove si trova l’accademia

La sede di CPM Milano si trova in Via Elio Reguzzoni 15, a Milano.

La scuola è facilmente raggiungibile con la MM5 direzione Bignami, scendendo alla fermata Ca’ Granda. In alternativa si può prendere il tram 7 e scendere alla fermata Pianell.

La struttura di 2.500 metri quadri è composta da 24 aule attrezzate, 3 laboratori multimediali, 4 sale per la musica d’insieme e le prove di gruppo, 2 studi di registrazione, una stazione di registrazione portatile, uno studio di montaggio e regia, un teatro di 200mq, una biblioteca con più di 1000 volumi, un’area cucina e 5 spazi relax.

CPM Music Institute: recensioni e opinioni degli studenti

Per quanto riguarda le recensioni del CPM Music Institute Milano, le opinioni degli studenti sono generalmente molto positive.

Uno studente scrive su Facebook: “Struttura molto ben organizzata con docenti la cui fama supera anche i confini nazionali. Livello di istruzione altissimo”. Un ex studente scrive nelle recensioni della pagina Facebook: “Ci ho lasciato un pezzo di cuore qui dentro. 3 anni bellissimi e pieni che ricorderò sempre. Ottima preparazione tecnica e teorica e tanti amici”. Secondo alcuni studenti è il miglior posto in cui studiare musica oggi a Milano: “Una delle migliori accademie musicali presenti su Milano e non solo. Svariati corsi di tutti i tipi, il top per chi vuole provare a fare della musica il suo lavoro!”.