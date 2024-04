L’Università Telematica Unitelma Sapienza è uno degli 11 atenei online riconosciuti dal MIUR e che quindi hanno lo stesso valore legale delle università frontali. Ricordiamo che Unitelma Sapienza è “cugina” della storica università statale La Sapienza di Roma che eroga corsi in modalità classica. Unitelma invece eroga corsi in modalità telematica, perciò a distanza grazie ad una piattaforma telematica che dà modo agli studenti di seguire le lezioni da remoto con un semplice click.

Il punto in comune tra le due realtà riguarda il fatto che gli esami di profitto e le sedute di laurea devono svolgersi obbligatoriamente in sede. Le succursali Unitelma Sapienza in Italia sono tante, quindi gli studenti hanno alcune alternative a disposizione per andare nella struttura più vicina alla propria abitazione in maniera tale da avere i costi di spostamento ridotti al minimo. Il numero totale delle sedi esterne Unitelma Sapienza attualmente disponibili è 29 e si trovano nelle varie regioni da Nord a Sud Italia. Gli immatricolati possono decidere dove andare tra le varie sedi d’esame Unitelma Sapienza in base alle proprie necessità e così non andare sempre alla stessa struttura per effettuare gli esami di profitto.

Siete pronti a scoprire quali sono le sedi dell’università telematica Unitelma Sapienza e nello specifico la sede centrale?

In questa guida:

Le sedi dell’Università Telematica Unitelma Sapienza

Quali sono allora le sedi dell’università telematica Unitelma Sapienza? Prima di mostrarvi l’elenco completo, vi ricordiamo che il numero delle sedi è in continuo mutamento, quindi non è escluso che in futuro possano unirsi altre succursali in ulteriori città e regioni. A questo punto non resta che vedere l’elenco completo delle sedi Unitelma Sapienza aggiornate al 2024:

Università Telematica Unitelma Sapienza: la sede centrale

Tra le sedi di Unitelma Sapienza quella sicuramente fondamentale è la sede centrale che si trova a Roma e per anni ha avuto sede all’interno della sede dell’università La Sapienza. Da gennaio 2022 invece la sede si è spostata ed ora si trova a Piazza Sassari 4, all’interno di un palazzo storico di alto valore architettonico, completamente ristrutturato, in cui gli elementi storici si sposano con l’implementazione di tecnologie all’avanguardia.

In questo posto gli iscritti possono andare anche al di fuori degli esami per parlare con i professori e con la segreteria in maniera tale da avere più dettagli su tutti i corsi di laurea. Ogni anno l’università introduce alcuni nuovi elementi nella tecnologia, nella didattica, nei servizi agli immatricolati con l’obiettivo di avere continui miglioramenti dell’offerta formativa. Al suo interno c’è a disposizione una sala conferenze, una sala organi di governo, una sala riunioni, delle sale studio docenti, una sala multimediale, gli uffici amministrativi e delle sale di registrazione. In questa sede si possono fare gli esami in maniera gratuita, mentre per altre succursali in alcuni casi è necessario pagare una tassa extra rispetto alla retta annuale classica.

