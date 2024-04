Universitas Mercatorum è una delle 11 università online riconosciute dal MIUR in Italia: come succede in tutte queste realtà, la didattica dei corsi di laurea Mercatorum viene erogata in modalità e-learning e ciò vuol dire che per seguire le lezioni, gli iscritti devono solo avere una buona connessione ad internet ed un device di ultima generazione per collegarsi al portale iUniversity dell’università ed assistere alle video lezioni in modalità sincrona quindi in diretta o asincrona con le registrazioni insieme ai commenti di tutor e docenti.

Le uniche eccezioni per cui gli studenti devono andare nelle aule fisiche riguarda gli esami di profitto e le sedute di laurea. Fortunatamente le sedi Mercatorum in Italia sono tante per dare la possibilità agli studenti di andare nella struttura più vicina alla propria abitazione senza avere troppe spese. Il numero totale delle sedi Mercatorum attualmente a disposizione è 65 e si trovano tra Nord, Centro e Sud Italia. Ricordiamo però che gli studenti possono effettuare un numero limitato di sessioni ogni anno accademico, ma questa cifra muta in base alle sedi d’esame Mercatorum scelte.

Siete pronti a scoprire quali sono le sedi dell’università telematica Mercatorum e nello specifico la sede centrale?

In questa guida:

Le sedi dell’Università Telematica Mercatorum

Quali sono allora le sedi dell’università telematica Mercatorum? Prima di mostrarvi l’elenco completo, vi ricordiamo che se non ci sono succursali vicino alla vostra abitazione, non dovete preoccuparvi perché il numero delle realtà che ospitano Mercatorum è in continua evoluzione. Non è escluso che in futuro l’università decida di appoggiarsi ad una struttura in una città che fa di più al caso vostro e che vi dia modo di avere meno costi per gli spostamenti. Ecco allora tutte le sedi di Mercatorum presenti sul territorio italiano attualmente:

Università Telematica Mercatorum: la sede centrale

Tra le sedi d’esame Mercatorum quella più importante è la sede centrale che si trova a Roma. Nello specifico la sede legale è sita all’interno di Palazzo Costaguti, al centro della Città Eterna, e ha al suo interno la facoltà di Economia con corsi di laurea triennali e magistrali, nonché percorsi formativi post-lauream, di alta formazione, di specializzazione e di perfezionamento. Gli esami di profitto, invece, si possono effettuare nella sede capitolina di Piazza Oderico da Pordenone.

Proprio in merito a questi test ci sono delle differenze fondamentali rispetto alle sedi esterne. Le sessioni nella sede della Capitale sono gratuite, mentre nelle altre succursali la spesa annuale è di 150 euro rispetto alla retta totale. Nella sede romana però si svolgono solo 3 sessioni d’esame: 2 sessioni per le prove orali e una per gli esami in forma scritta. Nelle altre, invece, è possibile effettuare 6 sessioni d’esame all’anno per le prove in forma scritta. Generalmente gli esami orali si svolgono a Roma, mentre quelli scritti nelle altre sedi come Bologna, Bari, Cosenza, Torino, Milano, Napoli, Palermo, Treviso, Pagani, Caltanissetta, Latina e Crotone.

