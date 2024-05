L’Università Telematica San Raffaele Roma è una delle 11 università online riconosciute dal MIUR e questo significa che ha lo stesso valore legale di una università tradizionale. A differenza delle facoltà classiche, presso l’università telematica la didattica viene erogata in modalità e-learning, perciò a distanza. Nonostante ciò ogni università ha delle sedi fisiche in cui ogni studente può andare per svolgere gli esami di profitto (che possono svolgersi sia in forma orale, sia in forma scritta e questi ultimi possono essere a crocette, domande aperte oppure multiple) e la sessione di laurea.

Le sedi d’esame dell’università San Raffaele in Italia sono al momento oltre 50. Le principali sono 2 e si trovano tra Roma e Milano, poi ci sono diverse altre succursali presenti da Nord a Sud. Gli esami si possono effettuare in presenza presso la sede più vicina alla propria abitazione tra le succursali a disposizione.

Il MIUR (Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca) attraverso un altro organo (ANVUR) monitora periodicamente l’ateneo con lo scopo di verificarne i percorsi formativi, le metodologie di studio con l’obiettivo di provvedere una formazione lavorativa agli studenti comparabile se non superiore a quella di una università frontale. Siete pronti a scoprire quali sono le sedi dell’università telematica San Raffaele e nello specifico la sede centrale?

In questa guida:

Le sedi dell’Università Telematica San Raffaele

A questo punto sicuramente siete curiosi di conoscere l’elenco completo delle sedi d’esame dell’Università Telematica San Raffaele. Prima di mostrarvele tutte, specifichiamo che non dovete assolutamente preoccuparvi se al momento non trovate una sede vicino alla vostra casa, infatti l’università potrebbe sempre ampliare il portfolio con ulteriori partnership e quindi altre succursali per facilitare gli spostamenti dei suoi studenti. Ora vediamo insieme però quelle disponibili fino ad oggi:

Università Telematica San Raffaele: la sede centrale

Tra le sedi d’esame dell’università telematica San Raffaele quella più importante è la sede centrale in cui generalmente sono presenti la segreteria studenti e la biblioteca. In questo caso si trova a Roma e per la precisione a Via Val Cannuta, 247.

Non a caso la regione con più iscritti è il Lazio con oltre il 50 per cento, seguita dalla Lombardia e dalla Sicilia. Tenendo conto invece delle province, quella con più iscritti è la Provincia di Roma che, con più del 18 per cento, precede Milano e Catania (le altre due città in cui si trovano le sedi istituzionali dell’ateneo). Con una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, il Lazio è una delle regioni più popolose d’Italia. Questa grande popolazione crea una crescente domanda di istruzione superiore e l’istruzione a distanza si sta sviluppando come una soluzione flessibile ed efficace per soddisfare questa domanda. Ecco perché sempre più persone scelgono gli atenei online.

Ricordiamo che la prenotazione degli esami San Raffaele si può fare in forma telematica attraverso la Segreteria online, accessibile con le proprie credenziali. L’università organizza 5 sessioni d’esame ogni anno.

