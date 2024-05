L’Università Telematica San Raffaele ha costi variabili da un minimo di 1.700 € a 3.400 €, compresivi di rata annuale, tasse e tenendo conto anche delle agevolazioni e delle borse di studio a disposizione. Prima di vedere le convenzioni disponibili, vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta. Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Costi dei Corsi di Laurea San Raffaele

Ma qual è il costo dei corsi di laurea dell’Università San Raffaele? Come già detto in precedenza la retta ha un costo che varia dai 1.700 € a 3.400 € e può essere versato in una unica soluzione all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, oppure rateizzato in 8 rate.

Oltre alle tasse universitarie bisogna tenere conto di altre spese, come quelle per la tassa regionale per il diritto allo studio. Tutti gli studenti iscritti presso gli atenei statali e non statali e gli istituti universitari, con sede legale nella Regione Lazio, devono pagare questa tassa in unica soluzione al momento di iscrizione.

La tassa regionale va versata prima di ogni anno accademico. Ricordiamo che il versamento tardivo della retta annuale comporta una indennità di mora di 40 € fino al 30esimo giorno dopo la scadenza e di 120 € dal 31esimo giorno dopo la scadenza. Per essere ammesso agli esami di profitto e all’esame di Laurea, ogni iscritto deve risultare in regola con il versamento delle tasse e contributi previsti. In caso di chiusura della carriera (laurea, diploma, interruzione degli studi, trasferimento, rinuncia agli studi) qualsiasi tipo di situazione debitoria dovrà essere saldata per l’intero anno accademico al quale lo studente risulta iscritto.

Costi dei Master San Raffaele

Il costo medio dei Master San Raffaele è di 2.500 €, tuttavia la cifra dipende molto dal corso scelto e soprattutto se si tratta di un master di primo oppure di secondo livello. Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti porta alla sospensione dell’accesso alla piattaforma e la non ammissione alla verifica finale.

Costo dei Corsi Singoli San Raffaele

Per iscriversi invece ad un corso singolo San Raffaele, e non a uno specifico corso di laurea, la somma è di circa 500 €, da versare in soluzione unica.

Retta San Raffaele: Pagamenti e Rate

Per gli studenti neo-immatricolati il pagamento della retta San Raffaele dovrà va fatto attraverso l’apposito MAV generato in fase di immatricolazione online; la quietanza dell’avvenuto pagamento dovrà poi essere inserita nella procedura telematica. Al contrario, gli studenti che rinnovano l’iscrizione dovranno procedere automaticamente con il saldo della prima rata delle tasse. Il pagamento dovrà essere effettuato sempre mediante l’apposito MAV, disponibile nell’area web riservata. Il Bollettino MAV può essere pagato online e/o presso qualsiasi sportello bancario.

Per chi, invece, vuole pagare la retta annuale in una unica soluzione senza rateizzare dovrebbe mettersi in contatto con la Segreteria prima di avviare le procedure di immatricolazione e/o di stampa del MAV.

Convenzioni San Raffaele

Attivando una convenzione San Raffaele è possibile far calare le spese. Ce ne sono moltissime che agevolano l’iscrizione e la rendono accessibile a tutti, come quelle per Giovani under 26, per ex studenti La Sapienza, inoltre per dipendenti La Sapienza. Le convenzioni hanno lo scopo di facilitare l’ingresso nel mondo universitario a particolari categorie di studenti. Grazie a queste agevolazioni la cifra si abbassa e perciò diventa accessibile a tutti.

In particolare, ricordiamo che, tra le diverse agevolazioni presenti, c’è quella dedicata agli appartenenti alle Forze armate e Forze dell’ordine (e ai familiari), i quali possono usufruire della retta a 2.000 euro invece di 3.400 all’anno. Abbiamo poi la convenzione Futuro Sicuro, per gli immatricolati tra i 17 e i 21 anni; anche in questo caso la retta in convenzione corrisponde a 2.000 euro all’anno.

Tra le altre categorie che possono usufruire delle convenzioni San Raffaele troviamo anche coloro con una disabilità oltre il 45% e coloro con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), che pagano rispettivamente la retta 1.500 e 1.700 euro all’anno. C’è poi l’accordo PA 110 e Lode, che permette ai dipendenti PA iscritti alla San Raffaele di usufruire di una riduzione della retta del 50%.

In breve, riepilogando:

Retta agevolata a 1.500 € per disabili e portatori di handicap con invalidità riconosciuta dal 45 per cento;

Retta agevolata a 1.700 € per studenti con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento);

Retta agevolata a 2.000 € per i dipendenti della Pubblica Amministrazione;

Retta agevolata a 2.000 € per studenti tra i 17 e i 21 anni.

Borse di studio San Raffaele

L’Università Telematica San Raffaele premia gli studenti meritevoli con quattro borse di studio per l’iscrizione a un Master del Sole 24 Ore Formazione in Healthcare & Management Sanitario, nato grazie alla collaborazione tra Multiversity e Il Sole 24 ORE. Per richiedere la borsa di studio è necessario scaricare l’apposito modulo che si trova sul sito dell’università, corredato dalla documentazione indicata, e inviarlo all’indirizzo email segnalato, entro i termini previsti.

Ogni anno le borse di studio sono in continua evoluzione, quindi se volete maggiori dettagli non esitate a compilare il form qui di seguito. Sarete ricontattati in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che vi daranno un orientamento personalizzato ed in forma gratuita.