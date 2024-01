Domus Academy: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La Domus Academy è una delle migliori postgraduate design school al mondo. Questa realtà supporta i designer del futuro nel progettare il cambiamento. Si tratta di un istituto all’avanguardia nella ricerca nei campi del design, un ambiente aperto e interdisciplinare in cui dare vita a progetti innovativi con le più importanti aziende. Seguendo un metodo basato sul learning by designing, gli studenti possono ideare e sviluppare soluzioni creative in scenari futuri.

Vediamo insieme allora una guida su questa realtà con tutti i dettagli: prima di tutto vi parleremo di quali sono le caratteristiche principali e la storia della scuola, senza dimenticare una visione sull’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme se e in caso come funziona il test di ammissione per accedere a questa scuola, quali sono i costi dei corsi della Domus Academy e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni degli studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Domus Academy: caratteristiche principali e storia

La Domus Academy è una scuola all’avanguardia nella ricerca nei campi del Design. All’inizio degli anni Ottanta Milano si afferma come culla del design italiano, anche se non esiste formalmente alcuna scuola di design. Così nel 1982 nasce Domus Academy, la prima scuola di design post laurea in Italia. Lo scopo dei fondatori è quello di creare una scuola in cui allievi e professori da tutto il mondo possano incontrarsi e scambiare idee ed intuizioni, un istituto la cui missione sia quella di arricchire, diffondere e ammodernare la cultura del design, mettendo le conoscenze più avanzate a servizio di progetti lungimiranti.

Nei primi anni, designer di spicco come Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Denis Santachiara e Philippe Starck sono stati assunti come docenti e workshop leader. Domus Academy si è fatta conoscere grazie al suo metodo “learning by designing” e al suo approccio umanistico che considera il processo più importante del risultato e mette l’essere umano al centro di ogni progetto. Attualmente Domus Academy prosegue a coinvolgere i migliori nomi del mondo del design come mentori e visiting professor.

Gli allievi possono collaborare con alcuni dei più famosi marchi nel campo della moda, del design di prodotto, dell’interaction design. Inoltre workshop, tirocini e/o esperienze sul campo si svolgono in partnership con le aziende per imparare ad affrontare le sfide del design contemporaneo in modo originale.

Corsi Domus Academy: l’offerta formativa

La Domus Academy ha corsi di tipo breve, semestrale, ma anche lauree magistrali e master che riguardano le seguenti aree di interesse:

Design

Moda

Business

Experience

I differenti piani di studio prediligono una metodologia formativa basata su diverse attività: lezioni frontali, workshop cross-disciplinari, laboratori, progetti, con l’opportunità di personalizzare il PDS ed entrare costantemente in contatto con aziende e professionisti. Ecco tutti i corsi a disposizione:

Design: Design Innovation (magistrale)

Design: Interior & Living Design (master)

Design: Product Design (master)

Design: Product Design (semestrale)

Design: Interior & Living Design (semestrale)

Design: Urban Vision & Architectural Design (semestrale)

Design: Augmented Reality Boot Camp (breve)

Design: Italian Design Culture & Contexts (breve)

Moda: Fashion Design, Art & Technology (magistrale)

Moda: Fashion Management (master)

Moda: Fashion Design (master)

Moda: Fashion Design (semestrale)

Moda: Fashion Management (semestrale)

Moda: Fashion Styling & Visual Merchandising (semestrale)

Moda: Digital Communication & Social Media for Fashion (breve)

Moda: Fashion Buying Techniques (breve)

Business: Luxury Brand Management (master e semestrale)

Business: Business Design (master e semestrale)

Experience: Interaction Design (master e semestrale)

Experience: Service Design (master e semestrale)

Experience: Visual Brand Design (master e semestrale)

Domus Academy è una scuola che offre la possibilità di coltivare relazioni fondamentali per il proprio sviluppo professionale, di trarre ispirazione da iniziative basate sulla collaborazione e la condivisione, dando modo allo stesso tempo alle abilità e ai talenti individuali di emergere e svilupparsi in modo autonomo. Sia per lavorare in azienda o lanciare una startup personale, Domus Academy dà le basi per diventare un leader nei settori della moda o del design.

Domus Academy: dove si trova l’accademia

Domus Academy ha diversi uffici di rappresentanza e informazione in tutto il mondo, il cui scopo è quello di aiutare i potenziali studenti nella loro regione di origine e nella loro lingua madre. La sede di Milano si trova a via Carlo Darwin 20. Non a caso la città meneghina è un polo d’attrazione per tutti i creativi appassionati di design ed innovazione. Gli iscritti avranno modo di incontrare alcuni dei più influenti designer e stilisti italiani nel corso delle visite organizzate presso rinomati atelier di moda, studi di architettura e di design ed agenzie di comunicazione.

Questa rete internazionale comprende due uffici a Shanghai per la Cina e l’Asia/Pacifico del Sud, uno a Città del Messico per le Americhe e uno a Mumbai per la regione dell’India. Gli uffici internazionali aiutano gli studenti a valutare l’offerta accademica con l’obiettivo di trovare il Master più adatto e li supportano nel processo di candidatura, dalla raccolta dei documenti necessari alla presentazione dell’application form.

Prima di iscriversi le future matricole possono partecipare a giornate di open day in cui conoscere l’offerta formativa, lo Staff Accademico e gli ex studenti, inoltre incontrare il Career Service e scoprire le possibilità di carriera, visitare virtualmente i laboratori di Moda e Design, scoprire i prossimi concorsi per le borse di studio ed infine condividere le domande in diretta con gli altri ragazzi.

Test ammissione Domus Academy: come funziona?

Il test d’ingresso Domus Academy non c’è, visto che Ii Program leader e il Comitato di Ammissione sono gli organi che valutano ogni domanda di ammissione e stabiliscono se la formazione e le competenze tecniche precedenti del candidato soddisfano i requisiti di ammissione. I requisiti per accedere ai corsi della Domus Academy sono:

possesso di un titolo accademico di primo livello (Bachelor’s Degree o Diploma Accademico) in campi correlati al programma di studio prescelto o anche non correlati se il candidato è motivato da un interesse di ricerca verso i temi del programma

certificato di lingua inglese (IELTS 5.0 Academic o General) al momento dell’iscrizione

In caso di conferma di ammissione, questa dovrà essere confermata, inviando il modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento della quota di preiscrizione che dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data riportata sulla lettera di accettazione. Se la conferma non sarà inviata entro la data di scadenza, questo causerà la cancellazione della partecipazione al corso.

Costi Domus Academy: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della Domus Academy? Ecco i prezzi dei corsi della Domus Academy:

LAUREE MAGISTRALI: € 15.900 all’anno ( € 3.000 di tassa di preiscrizione + € 12.900 di retta scolastica) per gli studenti provenienti da UE & Svizzera – LAUREE MAGISTRALI € 20.900 all’anno ( € 3.000 di tassa di preiscrizione + € 17.900 di retta scolastica) per gli studenti con cittadinanza extra UE

LAUREE MAGISTRALI € 20.900 all’anno ( MASTER ACCADEMICI: € 22.900 (€ 3.000 di tassa di preiscrizione + € 19.900 di retta scolastica) per gli studenti provenienti da UE & Svizzera – MASTER ACCADEMICI: € 27.000 (€ 3.000 di tassa di preiscrizione + € 24.000 di retta scolastica) per gli studenti con cittadinanza extra UE

DOUBLE AWARD MASTER: € 24.900 (€ 3.000 di tassa di preiscrizione + € 21.900 di retta scolastica) per gli studenti provenienti da UE & Svizzera – DOUBLE AWARD MASTER: € 31.000 (€ 3.000 di tassa di preiscrizione + € 28.000 di retta scolastica) per gli studenti con cittadinanza extra UE

CORSO PREPARATORIO + MASTER: € 26.400 per gli studenti provenienti da UE & Svizzera – CORSO PREPARATORIO + MASTER: € 31.900 per gli studenti con cittadinanza extra UE

CORSI ADVANCED: € 9.000

PROGRAMMI SEMESTRALI: € 9.000

CORSI BREVI: € 2.150

Ci sono borse di studio della Domus Academy? Le borse di studio coprono fino a 9.000 euro di quota di iscrizione per i Master Accademici e Doppio Premio e fino a 8.000 euro per i Master of Arts biennali .

Domus Academy: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla Domus Academy sono in gran parte positive, infatti ha ottenuto 4.4 stelle su Google e 4.3 stelle su Facebook. Ecco le recensioni a favore sulla Domus Academy: “Il personale è super premuroso e il programma della scuola è divertente, estremamente interattivo e completo. È difficile non innamorarsi di questa scuola”, “La migliore scuola d’Italia. Lo adoro”.

Le recensioni negative in realtà mettono in luce il fatto che i costi per studiare alla Domus Academy siano troppo alti: “La proposta e le strutture sono molto buone, ma sfortunatamente molte persone non possono partecipare a causa del costo”, “Ottima scuola, costosa, ma impari davvero qualcosa”, “Troppo costoso per il tipo di istruzione che ricevi”, “Domus è discreta ma in realtà si preoccupa più sulla creatività che sulle tendenze della moda. Si preoccupa di più di aiutare gli studenti a sviluppare la propria identità e ad affinare le proprie competenze”.