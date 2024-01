IFDA Academy: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La IFDA Academy è l’Accademia di moda post-diploma e post-laurea leader in Italia che attraverso Corsi e Master Certificati e Legalmente Riconosciuti a livello internazionale nel settore della moda, dà modo ad ogni studente di costruire la propria carriera lavorativo in questa area professionale.

Cerchiamo di approfondire il discorso, illustrandovi tutte le caratteristiche di questa realtà: prima di tutto vi parleremo della storia di questo istituto e le sue peculiarità, senza dimenticare una panoramica sull’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme se e in caso come funziona il test di ammissione per accedere a questa scuola, quali sono i costi dei corsi della IFDA Academy e le relative borse di studio. Infine leggeremo insieme le recensioni degli studenti ed ex studenti per capire quali sono i punti a favore e quali invece le criticità. Siete pronti al leggere la nostra guida?

IFDA Academy: caratteristiche principali e storia

La IFDA Academy è una scuola nata nel 2001 da Daniele C.M. Fittole, famoso designer attivo dal 1989 che ha lavorato con designer del calibro di Katharine Hamnet, Jean Paul Gaultier, G. Venturi, L. Soprani, oltre a collaborare con diversi marchi ed aziende. La sua visione era quella di dare vita ad un’Accademia all’Avanguardia che preservasse la forte identità della vera moda italiana e il Made in Italy, che interrompesse la grande lacuna tra la formazione e i bisogni del mondo produttivo fashion. Attualmente Daniele C.M. Fittole è il CEO dell’Accademia e il fondatore del gruppo GED s.r.l., società di capitale che lavora nell’alta formazione ed istruzione e nelle consulenze aziendali nel cuore di Milano.

Questa realtà mette in atto una metodologia unica che utilizza materiale didattico in continuo aggiornamento, prodotto direttamente dall’esperienza e dagli stessi professori. Per quanto riguarda la formazione c’è sia quella classica teorica in aula, ma anche incontri, laboratori, seminari, workshop e visite alle fiere del settore, alle aziende e agli studi stile del settore, dando modo agli allievi di confrontarsi con i più grandi professionisti e di entrare immediatamente nel mondo della moda.

Non a caso IFDA è una scuola basata sulla selezione di pochi studenti divisi in squadre e sull’esperienza di professori professionisti senior, alcuni di fama mondiale e con workshop attivi tenuti da Roberto Cavalli, Ermanno Scervino, Antonio Marras, Santo Versace, Gimmi Baldinini, Armando Pollini, Lee Wood e John Richmond, tutti con il desiderio di trasmettere la loro esperienza alla nuova generazione di pionieri della moda. Ogni iscritto a IFDA ha così la possibilità di apprendere nozioni fondamentali per fare questo lavoro in un team ristretto con a capo un docente team leader.

Corsi IFDA Academy: l’offerta formativa

La IFDA Academy ha corsi di tipo triennale, annuale, master, one to one ed experience. I corsi triennali sono due: in Fashion Design e in Fashion Styling e Comunicazione. Nella prima opzione viene assicurata una carriera indipendente a tutti i corsisti come Fashion Designer, Fashion Graphic Designer, Product Developer, Product Manager, Cool Hunter, Fashion Illustrator. In merito alla seconda opzione viene garantita una carriera indipendente a tutti i corsisti come Fashion Stylist, Celebrity Stylist, Image Consultant, Personal Shopper, Personal Stylist, Stylist di redazione, Stylist di sfilata, Communication Manager, Redattore, PR Manager. In entrambi i casi l’87 per cento degli iscritti entra nel mondo del lavoro.

Per i master troviamo Sartoria base, Sartoria avanzato e Fashion Image Consultant. Invece per i corsi one to one ci sono Digital Fashion Stylist, Fashion Business, Fashion Buyer, Fashion Brand Manager, Fashion Image Consultant (sia breve, sia completo). Infine per experience troviamo Fashion Business e Fashion Image Consultant.

IFDA Academy: dove si trova l’accademia

IFDA Academy ha sede in Via Filargo 36 nel cuore pulsante di Milano al centro di una delle aree della città meneghina con più alto numero di studenti. Si tratta di una delle zone della moda internazionale tra showroom di grandi Maison del lusso, agenzie di modeling, uffici stampa e set fotografici: i suoi vicini di casa sono Diesel, Armani, Superstudio, Iulm, Fendi, Zegna e molti altri; vicina alla sede del Fuorisalone, Mudec, della Settimana della Moda e Armani Silos.

L’istituto mette a disposizione delle future matricole delle giornate di open day per far visitare la struttura, tra cui i laboratori di design, le aule di cucito e i laboratori di sartoria. Inoltre avranno la possibilità di incontrare il corpo docente ed il personale accademico, che guideranno gli studenti attraverso il corso di studi e daranno consigli personalizzati per la carriera nel mondo della moda. Infine potranno scoprire il programma di borse di studio e le possibilità di tirocinio messe a disposizione.

Grazie ad uno staff qualificato, la scuola IFDA offre le proprie conoscenze esperte ad un numero selezionato di allievi, per assicurare una formazione mirata al lavoro. Vediamo insieme com’è possibile entrare a far parte di questa realtà!

Test ammissione IFDA Academy: come funziona?

Il test d’ingresso IFDA Academy per i corsi triennali ed annuali consiste in un colloquio in cui ogni futura matricola deve presentare una lettera motivazionale che descrive cosa lo/la spinge ad intraprendere questo percorso di studi. Superato il colloquio di ammissione, la segreteria didattica contatterà lo studente per dare tutte le informazioni per l’iscrizione. Ricordiamo che i requisiti principali per poter accedere al percorso formativo sono la maggiore età e un diploma di scuola media superiore di qualsiasi indirizzo.

La frequenza è obbligatoria per almeno l’80 per cento delle ore totali previste dal programma, utili per ottenere l’attestazione finale. Le lezioni frontali si svolgono nell’aula fisica dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13: ci si può fermare a studiare in sede, per continuare con gli elaborati, nei laboratori, in biblioteca e per seguire progetti interaziendali oltre l’orario accademico.

Costi IFDA Academy: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della IFDA Academy? In merito ai prezzi dei corsi della IFDA Academy tutto dipende dal corso selezionato: i costi vanno da un minimo di 1000 euro per un corso annuale ad un massimo di 9000 euro per un master.

Ci sono borse di studio della IFDA Academy? Tra le agevolazioni per gli studenti c’è Housing Renrt, quindi sistemazioni in camere singole/doppie/monolocali, aree comuni per lo studio, vicinanza ai mezzi, Wi-Fi. Inoltre anche finanziamenti per rateizzare a tasso zero la retta accademica. A volte ci sono dei contest per mettere, ad esempio, a disposizione borse di studio del valore del 50 per cento sulla retta totale dei corsi triennali di moda IFDA e del valore del 20 per cento sulla retta totale dei corsi annuali di moda IFDA.

IFDA Academy: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla IFDA Academy sono in gran parte positive, infatti ha ottenuto 4.2 stelle su Google e 4.9 stelle su Emagister.

Ecco le recensioni a favore sulla IFDA Academy: “Se sei un appassionata di moda e hai tanta voglia di crescere in questo bellissimo ambito SEI NEL POSTO GIUSTO. IFDA è un Accademia super professionale e molto conosciuta,perché ti permette di avere un percorso accademico e delle competenze ottime per poter affacciarti al mondo del lavoro. Io ci sono stata e adoro guardare la struttura dell’Accademia così minimal e di tendenza,mi piace osservare anche i lavori degli allievi sempre originali e mai scontati. Il corpo docente e lo staff dell’Accademia è davvero professionale, riescono a fornire tutto ciò che serve e sono sempre cordiali”, “Le classi trasmettono energia positiva e vero entusiasmo. Gli studenti sono curiosi e ben predisposti. Vasta ed aggiornata la scelta di proposte offerte e diversi i corsi che possono soddisfare le aspettative di crescita degli studenti (anche progettando master ad hoc sulle necessità del singolo), i quali potranno affacciarsi al mercato del lavoro formati con tutte le competenze base richieste. Tutti gli insegnanti e il personale dell’accademia, figure molto professionali ed attente, sostengono quotidianamente gli studenti con suggerimenti e consigli utili. La consiglio vivamente”, “Sono molto soddisfatto della mia esperienza. Il percorso formativo che ho frequentato è stato completo ed esaustivo, perché mi ha permesso di conoscere in modo approfondito tutto ciò che è inerente al disegno e le tecniche per poter realizzare delle collezioni professionali. I professori sono ottimi. La consiglierei a tutti quelli che come me hanno il sogno di lavorare nella moda!”.

Non mancano però delle recensioni negative per IFDA Academy e il fulcro principale riguarda i prezzi per studiare, inoltre i tempi lenti di segreteria e burocrazia.