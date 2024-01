Istituti Callegari: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

Gli Istituti Callegari sono una delle migliori scuole specializzate nella formazione delle principali figure professionali per la moda e il design con doppia sede: una a Milano e una a Treviso.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su queste realtà leader nel settore: prima di tutto vi parleremo di quali sono le caratteristiche principali e la storia della scuola, senza dimenticare una visione sull’offerta formativa con le relative informazioni sulle sedi.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme se e in caso come funziona il test di ammissione per accedere a queste scuole, quali sono i costi dei corsi degli Istituti Callegari e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni degli studenti ed ex studenti per capire quali sono i punti a favore e le criticità, in maniera tale da avere tutte le carte a disposizione per scegliere o meno di iscriversi ai corsi. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Istituti Callegari: caratteristiche principali e storia

Da oltre 80 anni gli Istituti Callegari si occupano di formare i profili tecnici della moda. L’offerta formativa, in origine dedicata solo al mondo della sartoria, attualmente riguarda anche il settore della produzione industriale e all’Interior Design. La solidità della lunga esperienza, insieme al valore di un aggiornamento continuo, dà modo agli studenti di formarsi in maniera completa e di acquisire competenze pratiche che si possono utilizzare subito nel mondo professionale.

La prima sede è nata a Treviso nel 1937 per volontà di Sante Callegari, ricercatore ed esperto di antropometria sartoriale. Dopo la fase di avvio complicata negli anni della Seconda Guerra Mondiale, si sono affermati in tutta Italia nel periodo del boom economico, condividendo a pieno i cambiamenti della società, nello specifico l’industrializzazione della produzione moda e l’ingresso delle esponenti del gentil sesso nel mondo del lavoro.

Il Metodo Callegari è una tecnica sartoriale scientifica basata sullo studio delle proporzioni del corpo umano (uomo, donna, bambino) grazie ad un sistema di schemi e tavole numeriche. Si tratta di un metodo molto usato e richiesto dalle aziende ancora attualmente, perché dà modo di creare capi di abbigliamento con una vestibilità sempre giusta e proporzionata alla taglia, capace di adattarsi perfettamente all’armonia delle forme.

Corsi Istituti Callegari: l’offerta formativa

Gli Istituti Callegari hanno corsi professionali:

Stilismo (con sbocchi in uffici stile di aziende di abbigliamento, all’interno di studi stilistici o come stilista freelance)

Modellistica (con opportunità di lavoro in aziende di abbigliamento, all’interno di studi e laboratori modellistici o come consulente freelance nei periodi di campionario)

Confezione (con sbocchi lavorativi in aziende di abbigliamento, laboratori di prototipia, atelier, sartorie)

Interior Design (con possibilità di trovare lavoro in studi di architettura e design di interni, aziende di arredamento, punti vendita di mobili e arredi o come freelance)

Fashion Product Design (con sbocchi occupazionali in aziende di abbigliamento, all’interno di studi e laboratori o come freelance)

Specializzazioni:

Sviluppo delle taglie (con opportunità di carriera nelle industrie dell’abbigliamento)

CAD per Modellistica (con possibilità di trovare lavoro all’interno di studi modellistici e aziende di produzione abbigliamento)

Software di Grafica per la Moda (con l’opportunità di trovare occupazione in aziende di abbigliamento, uffici stile e studi di fashion design)

Inoltre anche un corso online di Modellistica donna. I corsi in questione vedono nel programma lezioni in aula, lezioni in streaming (simultanee, con video lezioni o attività asincrone) e laboratori pratici. Ogni corso prevede test periodici per attestare le competenze acquisite nelle diverse fasi della formazione. I corsi di Stilismo, Modellistica, Interior Design e Confezione sono disponibili anche in modalità steps intensivi con rientri programmati in sede.

L’attività di laboratorio è fondamentale in tutti i corsi degli Istituti Callegari, perché dà modo di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite grazie ad esercitazioni guidate che simulano a tutti gli effetti l’ambiente professionale.

Infine questa realtà ha sviluppato un servizio di formazione interna per le aziende che mette a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori del settore produzione moda alcuni percorsi didattici che sono personalizzati e progettati su misura in base alle necessità specifiche di ogni realtà.

Istituti Callegari: dove si trova l’accademia

Gli Istituti Callegari hanno sede a Treviso in via dei Pescatori 31 e a Milano in via privata Chioggia 2/4.

I corsi hanno una modalità blended e questo vuol dire che è mista, quindi ci sono lezioni che si svolgono comodamente in streaming, ma altre per cui è necessario recarsi nelle aule fisiche. Ci sono poi corsi esclusivamente online di moda e design che sono pensati per chi ha voglia di acquisire competenze specifiche da remoto senza doversi spostare nelle sedi. Le videolezioni e le schede di studio sono sempre a disposizione sulla piattaforma digitale degli Istituti Callegari e sono supportate dal confronto individuale con i professori, che passo dopo passo accompagnano gli allievi nel loro percorso di formazione.

Test ammissione Istituti Callegari: come funziona?

Il test d’ingresso Istituti Callegari è presente in questa struttura, visto che ogni corso ha un massimo di 6 allievi che formano una mini classe. Purtroppo però sul web non è possibile reperire informazioni in merito alle modalità di svolgimento.

Alcune scuole fanno svolgere alle future matricole una vera e propria verifica che può essere scritta con domande a risposte aperte o multiple o ancora orale. Altre realtà invece preferiscono valutare il curriculum di ogni candidato e fare poi un colloquio per prendere una decisione sulla classe da formare.

Tutti i corsi sono rivolti a neodiplomati o laureati che hanno intenzione di cominciare una carriera nella produzione moda o nel settore interior design. Possono iscriversi anche quelle persone che già operano nei settori moda e design e vogliono arricchire o aggiornare le proprie competenze professionali. Senza dimenticare chi semplicemente ha il forte desiderio di specializzarsi in un particolare ambito della moda o dell’interior design per avere maggiori possibilità di trovare occupazione.

Costi Istituti Callegari: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi degli Istituti Callegari? Sul sito ufficiale della struttura non sono dichiarati espressamente i prezzi dei corsi degli Istituti Callegari, tuttavia in Rete è possibile trovare alcuni scambi di opinioni tra studenti e studenti che parlano di cifre che variano dai 4mila ai 7mila euro, in base al corso di studi scelto.

Ci sono borse di studio degli Istituti Callegari? Sempre alcuni ex studenti fanno sapere che i corsi possono avere uno sconto sulla retta finale proprio grazie ad agevolazioni, convenzioni e borse di studio messe a disposizione dalla struttura. Inoltre gli allievi hanno anche la possibilità di rateizzare, pagando così la retta annuale in tempi diversi.

Istituti Callegari: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sugli Istituti Callegari sono in gran parte positivi, infatti ha ottenuto 4.7 stelle su Facebook e 4.9 stelle su Emagister.

Ecco le recensioni a favore sugli Istituti Callegari: “Ho concluso gli studi qualche anno fa seguendo i corsi di Stilismo, Modellistica e Confezione. Grazie a questa scuola mi si è aperta una finestra su un mondo che non conoscevo e che mi ha appassionato molto. La vita poi mi ha portato a percorrere strade diverse e ho potuto constatare di persona a quanti sbocchi lavorativi ti può portare questo percorso di studi. Ora lavoro sulla progettazione e realizzazione di interni di auto di lusso, quindi dal disegno, al cartamodello fino alla realizzazione in pelle o stoffa del primo prototipo”, “Ho frequentato il corso di Interior design, la modalità era online e con tre rientri di tre settimane, il corso mi è piaciuto tantissimo, i Prof Ermanno Cordella e Fabio Chirivi sono è stati molto bravi”, “Ho frequentato il corso di Interior Design per approfondire vari campi e vari argomenti e permettermi di arricchire le mie conoscenze professionali, e dopo averlo conseguito non posso che essere contento del percorso intrapreso in questo periodo di frequentazione della scuola a Treviso, soprattutto è stato un piacere conoscere gli architetti Cordella e Chirivi che ci hanno accompagnato nel percorso trasmettendo ogni giorno positività e passione nel raggiungere i nostri obiettivi. Quindi è un corso ed una scuola che consiglio a chi vuole ampliare le proprie conoscenze”.

Sono poche le recensioni negative degli Istituti Callegari, ma principalmente c’è chi si lamenta dei ritardi nelle questioni burocratiche, però c’è da specificare che spesso si tratta di un problema comune anche in altre realtà simili.