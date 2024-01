Istituto del Design Matera: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto del Design Matera è una Istituzione AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) al rilascio del Diploma Accademico di Primo Livello in Design (classe DAPL06 equipollente alla classe di Laurea L3 – L. n.228/12, all’art. 1, commi da 102 a 107 ), che ha quindi validità in Italia e all’estero, che dà modo di accedere ai percorsi formativi nazionali e internazionali di secondo livello, come le lauree magistrali e i master.

Ora vi illustriamo nella nostra guida tutto quello che c’è da sapere su questa realtà con i dettagli a partire dalle caratteristiche principali e la storia dell’istituto, senza dimenticare una visione sull’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme se e in caso come funziona il test di ingresso per entrare a fa parte di questa scuola, quali sono i costi dei corsi dell’Istituto del Design Matera e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni degli studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura di questo approfondimento?

In questa guida:

Istituto del Design Matera: caratteristiche principali e storia

L’Istituto del Design Matera contribuisce, grazie alla sua attività di alta formazione Artistica, a sviluppare una visione strategica innovativa per la città e per tutto il territorio, dando vita competenze ed occupazione, potenziando l’innovazione, contrastando il fenomeno dei giovani che lasciano la città e le Regioni del Sud e mettendo a disposizione nuove prospettive di lavoro anche ai giovani di tutta Europa, soprattutto nelle filiere produttive che si intrecciano con la creatività.

Per questo motivo l’Istituto del Design Matera ha stipulato alcuni Protocolli d’intesa e forme di collaborazione con altri Istituzioni, studi professionali, Enti pubblici e privati, aziende, Associazioni e Istituzioni culturali nazionali e internazionali, Laboratori artigianali. Inoltre organizza laboratori didattici e workshop, promuove diverse mostre per la presentazione delle produzioni di aziende, artigiani e designer. Mette a disposizione servizi di stage, orientamento e tirocinio con lo scopo di aiutare gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro.

Corsi Istituto del Design Matera: l’offerta formativa

L’Istituto del Design Matera offre un Corso di Studi Triennale in Design per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello che si propone di dare una grande e approfondita acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche nel Product, l’Interior e il Graphic Design.

Gli allievi acquisiscono gli strumenti logici e tecnologici a sostegno della loro creatività, per lavorare in maniera consapevole ed interdisciplinare nell’ambito del design. Chi si iscrive a questo corso imparerà ad intervenire sugli spazi e crearne di nuovi, a sviluppare prodotti e generare brand e saperli comunicare, a progettare allestimenti ed installazioni, arredamenti d’interno: il tutto alternando materie pratiche e teoriche, laboratori e workshop. L’equilibrio tra teoria e pratica, idea ed esecuzione, sono alla base del nostro metodo formativo.

A disposizione degli allievi workshop che danno modo di sperimentare, di applicare la creatività a casi concreti, in partnership con laboratori artigianali con studi professionali, con aziende, enti ed istituzioni. L’Istituto del Design Matera offre un apprendimento non convenzionale, ma innovativo e rivoluzionario.

Istituto del Design Matera: dove si trova l’accademia

L’Istituto del Design Matera ha sede, come suggerisce il nome, a Matera, una tra le più antiche città del mondo, dal 1993 Patrimonio dell’Umanità Unesco, Capitale Europea della cultura nel 2019. Per la precisione la sede si trova in Via Pasquale Vena 66/C. Fin dagli anni Cinquanta è un importante posto ricco di innovazione, di sperimentazione, di attrazione di grandi cineasti e artisti, ed è attualmente una delle principali città d’arte d’Europa.

Matera si trova al centro dell’area dell’Italia meridionale ed anche del bacino del Mediterraneo, mettendo in risalto così la ricchezza e la diversità delle culture, di cui rappresenta un vero e proprio crocevia. Questo ha permesso che Matera sia un punto importante a livello internazionale e per questo motivo sono nate collaborazioni a livello europeo.

Senza dimenticare che il territorio in cui si trova la città è caratterizzato dalla compresenza di una ricca tradizione artigianale, nello specifico per la lavorazione del legno e del tufo, di un’antica cultura materiale e di una importante produzione industriale nel settore dell’arredamento.

La scuola organizza delle giornate di Open Day sia in presenza sia on line per far conoscere, agli studenti delle scuole superiori, ai loro genitori e a tutti quelli che hanno intenzione di cominciare questo percorso, la propria offerta formativa. Chi partecipa agli open day ha l’opportunità di incontrare i professori e i referenti del settore orientamento. Inoltre può scoprire tutte le attività curriculari ed extracurriculari come workshop, masterclass, mostre, eventi, e tanto altro.

Test ammissione Istituto del Design Matera: come funziona?

Il test d’ingresso Istituto Design Matera consiste in una selezione fatta sulla base di una verifica di ammissione finalizzata all’individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico artistiche che ha ogni futuro immatricolato, con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della progettazione.

Per sostenere l’esame d’ammissione bisogna compilare un form oppure iscriversi direttamente attraverso la segreteria studenti in sede. Gli esiti della verifica e la graduatoria vengono affissi all’Albo d’Istituto e pubblicati sul sito.

Il corso è ad accesso libero, subordinato, comunque, al possesso di prerequisiti riconosciuti grazie a prove di accesso. La maturità artistica e il diploma quinquennale ISIA costituiscono titolo di accesso diretto, per questo motivo i candidati in possesso dei predetti titoli di studio sono esonerati dalle prove di accesso. Per formalizzare l’iscrizione è necessario consegnare presso la Segreteria Studenti la seguente documentazione:

domanda di immatricolazione;

certificato del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titolo equipollente;

autocertificazione di nascita, di residenza e stato di famiglia;

3 fotografie formato tessera;

fotocopia carta d’identità;

certificato di Laurea con esami per gli studenti laureati in Italia e/o all’estero;

Domanda di riconoscimento CFA.

Costi Istituto del Design Matera: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi dell’Istituto del Design Matera? I prezzi dei corsi dell’Istituto del Design Matera non si possono trovare sul web, quindi non possiamo dirvi con certezza quali sono i costi del triennio.

Ci sono borse di studio dell’Istituto del Design Matera? Ovviamente sì, visto che questa scuola fa parte del sistema universitario nazionale e quindi si trova nell’elenco degli Istituti Universitari della Regione Basilicata. Per ottenere la Borsa di studio, sia gli studenti residenti in Basilicata che gli studenti fuori sede (non residenti in Basilicata) possono presentare la domanda all’ A.R.D.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Basilicata. L’A.R.D.S.U. pubblica ogni anno il Bando per l’assegnazione di borse di studio per assicurare a tutti gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, l’opportunità di accedere ai più alti gradi dell’Istruzione. Ecco le borse di studio a disposizione:

Borse Di Studio A Copertura Della Retta Universitaria

Posto Alloggio

Mensa Universitaria

Contributi Economici Per L’Acquisto Di Dispositivi Informatici

Contributi Economici Per I Soggiorni All’Estero

Premi Di Laurea

Sconti Per I Trasporti

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso l’attribuzione della somma di denaro avviene per requisiti di reddito, ma anche in base ai risultati raggiunti nel primo semestre (raggiungimento di almeno 20 CFU), pena la revoca della borsa di studio. Ai vincitori della borsa di studio viene rimborsata la tassa Regionale versata al momento dell‘iscrizione all’Università.

Inoltre gli iscritti a questo istituto possono contare anche su un sostegno economico messo a disposizione da Intesa Sanpaolo: prestito per Merito è un finanziamento che ogni studente residente in Italia può avere alla sola condizione di essere in regola con il percorso di studi prescelto. Questo prestito può aiutare gli studenti a far fronte alle rette di iscrizione, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per l’alloggio e tutto quello di cui c’è bisogno per vivere da studente. Al termine degli studi si può attivare un “periodo ponte” di massimo 24 mesi, durante cui lo studente non dovrà ancora restituire nulla. Gli allievi possono restituire tutto in una unica soluzione o con prestito personale di durata massima pari a 30 anni.

Istituto del Design Matera: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sull’Istituto del Design Matera sono in gran parte positive, visto che su Google ha ottenuto ben 5 stelle, quindi il massimo. Purtroppo però le recensioni a favore sull’Istituto del Design Matera sono davvero poche ed è difficile reperirle in Rete: “Ottimo posto”.

Lo stesso vale per le recensioni negative sull’Istituto del Design Matera che non è possibile trovare sul web.