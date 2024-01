Istituto Italiano Design Perugia: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto Italiano Design Perugia è una scuola con il riconoscimento del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’Alta Formazione Artistica (AFAM) che lo autorizza a rilasciare il Titolo di Diploma Accademico di I Livello in Design (DIPL-02), parificato alla Laurea Triennale.

Volete scoprire quali sono tutti i dettagli su questa realtà e se è la struttura che fa al caso vostro? In questa guida vi parleremo di quali sono le caratteristiche principali e la storia della scuola, senza dimenticare una visione sull’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme se e in caso come funziona il test di ingresso per accedere a questa scuola, quali sono i costi dei corsi dell’Istituto Italiano Design Perugia ed i relativi sostegni economici per proseguire gli studi. Infine vedremo insieme le recensioni degli studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Istituto Italiano Design Perugia: caratteristiche principali e storia

L’Istituto Italiano Design Perugia è una scuola privata all’avanguardia dal 1999 nei campi di Design, Arte e Moda. La scuola si è distinta negli anni per l’attività di ricerca artistico scientifica intrapresa con la grande rete di partner aziendali ed istituzionali, in Italia ed all’estero.

Il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 727 del 4 marzo 2022 ha accreditato questa scuola come Istituzione di Alta Formazione Artistico Musicale – AFAM, autorizzandolo a rilasciare il Titolo di Diploma di I Livello per il Corso di Studi Triennale in Design (DIPL-02), parificato alla Laurea Triennale, e rendendolo la terza I.S.I.A. – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – privata in tutta Italia.

Inoltre l’istituto è accreditato anche per la formazione post diploma ex lege n. 845/1978 e MIUR, per la formazione S.O.F.I.A., conforme al sistema E.C.T.S. – European Credits Transfer System (crediti formativi europei) ed inserito nella top 10 nazionale (top 10 mondiale) della classifica “Impact THE” del Times Higher Education di Londra dal 2020.

Corsi Istituto Italiano Design Perugia: l’offerta formativa

Corso Area durata modalità Communication Design Design 3 anni In Presenza

Fashion Design Design 3 anni In Presenza

Industrial Design Design 3 anni In Presenza

Interior Design Design 3 anni In Presenza

L’Istituto Italiano Design Perugia ha diversi corsi di tipo triennale:

Moda

Interior Design

Industrial Design

Communication Design

Design

Light Design

Il corso di Moda dell’Istituto Italiano Design Perugia ha lo scopo di formare “progettisti” della moda, quindi Designer che sulla base della nostra tradizione artigianale italiana sappiano dare vita a dei prodotti in sintonia con la visione ed i bisogni dell’industria della moda. Circa il 92 per cento degli allievi trova lavora entro un mese dalla fine del corso.

Il corso di Interior Design dell’Istituto Italiano Design Perugia ha l’obiettivo di trasformare ogni iscritto in un professionista del settore capace di in grado i gusti e gli stili della società in un ambiente sia funzionale che bello da vivere.

Il corso di Industrial Design dell’Istituto Italiano Design Perugia ha lo scopo di formare professionisti capaci di sviluppare e realizzare progetti di comunicazione in maniera autonomo, sia per quanto riguarda la gestione di strumenti digitali, sia in merito alle competenze metodologiche per la rappresentazione del progetto.

Il corso di Communication Design dell’Istituto Italiano Design Perugia tratta la comunicazione a 360 gradi, questa volta infatti la Comunicazione e il Design si sposano per formare futuri laureati che siano in grado di pensare in maniera creativa e comunicare in modo efficace.

Il corso di Design dell’Istituto Italiano Design Perugia è l’unico ad oggi a rilasciare un titolo equipollente alla Laurea Triennale a seguito dell’accreditamento al Ministero dell’Università e della Ricerca avvenuto con il DM 272/2022. I laureati acquisiscono conoscenze avanzate relative ai principi, alle strategie, agli strumenti e ai metodi per promuovere innovazione sostenibile attraverso il design.

Il corso di Light Design dell’Istituto Italiano Design Perugia forma la figura del Lighting Design, figura che collabora dal punto di vista tecnico ed organizzativo alla progettazione di eventi culturali e di spettacoli all’aperto oppure in ambienti chiusi.

Ci sono poi dei corsi extra:

Lingua e cultura italiana

Master in Fashio Management

Cultura del Made in Italy

Workshop del Made in Italy

Master in Design – India

Master in Design Management – India

Corsi intensivi in formula weekend (destinati principalmente agli studenti lavoratori)

Corsi intensivi serali (della durata di circa 40 ore)

Istituto Italiano Design Perugia: dove si trova l’accademia

L’Istituto Italiano Design Perugia ha una sede storica nell’affrescato Palazzo Ranieri a Perugia in via Galeazzo Alessi 3A (si estende per tre numeri civici e tre piani). Si tratta del distretto di eccellenza per tradizione manifatturiera, in cui si trovano aziende con cui questa realtà collabora costantemente. All’interno è presente una biblioteca che si trova in un’aula affrescata, in cui sono presenti anche un caminetto di pregio non usato e due teche in vetro da esposizione, e si affaccia su un giardino pensile panoramico. In questa biblioteca si possono trovare quasi 1200 volumi catalogati e accessibili per la consultazione, la cui la fruizione è accessibile sia agli iscritti sia a eventuali utenti esterni interessati.

L’IID Perugia ha una convenzione con una agenzia che si occupa di affitti, soprattutto nel Centro Storico che è stato scelto scelto perché la vicinanza con la sede dà modo agli studenti di ottimizzare i tempi agevolandoli logisticamente, rendendo la loro esperienza simile ad un Campus Universitario. Più avanti nella nostra guida vi parleremo di tutte le altre agevolazioni per gli iscritti.

Inoltre all’estero dal 2018 ha una filiale nel SIFE Center di Shanghai, in Cina, nel distretto della moda cinese, in cui organizza corsi di alta specializzazione per studenti stranieri in lingua inglese.

Test ammissione Istituto Italiano Design Perugia: come funziona?

Il test d’ingresso Istituto Italiano Design Perugia è previsto in quanto i corsi prevedono un massimo di 15 studenti. Requisito di accesso è il diploma di scuola media superiore. Le candidature vengono selezionate dal Comitato Scientifico dell’Istituto sulla base della presentazione di un curriculum vitae, di un eventuale portfolio, di un colloquio attitudinale/motivazionale.

Costi Istituto Italiano Design Perugia: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi dell’Istituto Italiano Design Perugia? I prezzi dei corsi dell’Istituto Italiano Design Perugia non si possono trovare sul web, quindi non possiamo dirvi con certezza quali sono i costi del triennio.:

Come già detto in precedenza la scuola mette a disposizione degli studenti convenzioni e tariffe agevolate per alloggi, mensa, impianti sportivi, cliniche, attività culturali. Senza dimenticare gli sconti con diverse realtà del territorio come piscine, palestre, locali, pizzerie, negozi di abbigliamento, gioiellerie e cartolerie. Le matricole possono fruire anche degli alloggi messi a disposizione dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria.

In merito agli studenti stranieri, i servizi di supporto si estendono alla gestione delle pratiche connesse alla mobilità in entrata, al supporto nella ricerca dell’alloggio e nell’apertura dei conti correnti bancari in Italia. Senza dimenticare che dal 2019 a oggi gli studenti fruiscono di 10 aule virtuali messe a disposizione dall’Istituto per la didattica a distanza; possono anche accedere da remoto ad alcune postazioni PC che si trovano nella sede, in maniera tale da poter consultare banche dati interne o esterne e usare software professionali di progettazione e rappresentazione dello spazio. L’uso da remoto delle postazioni PC collocate all’interno della sede viene consentito grazie a programmi come Supremo, Team-View e Google Desktop.

Istituto Italiano Design Perugia: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sull’Istituto Design Perugia sono in gran parte positive, infatti ha ottenuto 4.9 stelle su Google e 4.8 stelle su Facebook, quindi il massimo dei voti in entrambi i casi. Ecco le recensioni a favore sull’Istituto Italiano Design Perugia: “Ho trascorso tre anni bellissimi e intensi in quest’Istituto, frequentando il corso di Communication Design, in un ambiente stimolante e famigliare. Mi ha permesso di ottenere solide basi in tutti gli ambiti della comunicazione visiva, così da poter scegliere la strada a me più consona. I professori sono in primis professionisti, quindi sanno quello che insegnano!”, “Una vera eccellenza Umbra che è anche un punto di riferimento internazionale, complimenti!”, “Università Privata in design industriale, moda, comunicazione e architettura d’interni con studenti da tutto il mondo!”, “Non un semplice istituto di design, ma un luogo dove si incontrano passione e competenza, creatività e concretezza. AnnaMaria è l’anima dello IID ed è per questo che qui si respira un clima di fiducia e armonia…”.

Al momento non è possibile reperire recensioni negative. Abbiamo trovato invece le valutazioni dell’ANVUR, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che ogni anno prende in esame tutti gli istituti italiani per analizzarli e mettere in luce i punti a favori ed eventuali criticità: “In conclusione, il giudizio complessivo in merito all’istanza risulta essere positivo all’accreditamento. In caso di autorizzazione del corso per cui l’Istituto ha presentato istanza si ritiene necessario anticipare al termine del primo anno la valutazione periodica dell’Agenzia, al fine di verificare il superamento delle criticità strutturali poste a condizione del giudizio complessivo di positività“.