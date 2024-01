Maiani Accademia Moda: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La Maiani Accademia Moda è un Ente di formazione accreditato Regione Lazio, per il rilascio di attestati di qualifica professionale di primo livello accademico, EQF. L’attività didattica è di alta formazione accademica, artistica, professionale e di ricerca che riguarda i settori della moda, del costume, dell’arte, del design e della modellistica in tutte le sue fasi.

Siete pronti a leggere la nostra guida con tutti i dettagli su questa realtà? Prima di tutto vi illustreremo quali sono le caratteristiche principali e la storia della scuola, senza dimenticare una visione dell’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme come funziona il test di ammissione per accedere alla scuola, quali sono i costi dei corsi della Maiani Accademia Moda e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni delle persone che hanno studiato oppure stanno ancora studiano in questo istituto.

Maiani Accademia Moda: caratteristiche principali e storia

La mission della Maiani Accademia Moda è quella di far emergere la creatività degli studenti attraverso la ricerca continua di nuove sperimentazioni, di dettagli come espressione di nuove forme, lo studio di stili opposti e contrapposti, con lo scopo di dare agli allievi competenze per affrontare il mondo professionale con conoscenze complete e competitive.

Fondatrice della MAM Maiani Accademia Moda è Maria Maiani che oggi dopo più di quarantacinque anni di attività ed esperienza nel settore Moda, lavora attraverso l’insegnamento con lo scopo di scovare giovani e talentuose promesse del design e dell’alta sartoria. Diplomata nel 1972 come modellista, ha ottenuto ruoli di prestigio, come “Première” presso Maison ed Atelier di alta moda a Roma, ottenendo incarichi come responsabile e coordinatrice di produzione per collezioni e sfilate di Alta Moda.

Impossibile non citare il Metodo Maiani, ovvero il sistema brevettato esclusivo per la creazione del cartamodello in piano e in digitale. Questo metodo semplifica e perfeziona nella resa la trasposizione dal piano bidimensionale del figurino al piano tridimensionale del capo finito, inserendo la profondità sul tessuto, ritenute le misure reali della persona. Libri e tavole guida costituiscono il sistema per la costruzione del cartamodello, realizzati dalla fondatrice sulla base di anni di esperienza. Il metodo per la modellistica accompagna gli iscritti nel passaggio tra l’idea creativa e la sua realizzazione.

“La conseguente svolta verso l’insegnamento accademico, mi ha permesso fino ad oggi di diffondere il metodo da me ideato, con l’obiettivo di salvaguardare la tradizione dell’alta sartoria, del design e del ben fatto made in Italy. Il Metodo Maiani© è la mia risposta, pratica e affidabile, all’estinzione delle competenze in materia di tecnologia della modellistica e sviluppo del cartamodello. Negli ultimi anni ho lavorato al fianco di allievi e allieve, guidando, consigliando ed insegnando loro quale grande impegno è necessario alla realizzazione di ogni collezione nel lavoro del modellista“, fa sapere Maria Maiani.

Corsi Maiani Accademia Moda: l’offerta formativa

Iscriversi ai corsi Maiani Accademia Moda è una esperienza formativa e lavorativa importante, che garantisce una preparazione totale, che permette di acquisire da subito le competenze pratiche e operative richieste dal mondo professionale. I percorsi formativi e lavorativi della scuola si articolano in diverse tipologie di apprendimento:

Corsi annuali e biennali, con qualifica professionale di primo livello accademico, EQF, riconosciuti dalla Regione Lazio

Corsi di Specializzazione, con rilascio di Diplomi di competenza

Corsi Smart, con rilascio di Diplomi di merito

Ecco l’elenco dei Corsi con Diploma European Qualifications Framework:

Fashion Design Production | EQF6, biennale

Designer del costume cinematografico e audiovisivo | EQF4, biennale

Modellista dell’abbigliamento in piano e digitale| EQF4, biennale

Graphic design & Multimedia | EQF5, annuale

Tecnico Modellista CAD Lectra e CLO 3D | EQF5, annuale

Modellistica e progettazione di calzature | EQF5, 15 mesi

Interior Design & Visual merchandising | EQF4, annuale

Tecnico dell’abbigliamento | EQF3, annuale

Ecco l’elenco dei Corsi di specializzazione post-diploma / post-laurea:

Digital Fashion Design | specializzazione post-laurea

Pattern Maker | specializzazione post-laurea

Product development | specializzazione post-laurea

Haute couture dressmaking | specializzazione

Ecco l’elenco dei Corsi con Diploma di competenza:

Modellistica in piano

Stylist and fashion communication

Modellistica CLO 3D

Ecco l’elenco dei Corsi Smart:

Business Communication

Sartoria e Modellistica Donna

Sartoria e Modellistica Uomo

Upcycling riutilizzo creativo

Decorazione e dipinto sul tessuto

Ricamo di Alta Moda

Pelletteria

Modisteria

Strutture del Costume e Moda

Infine ci sono i corsi che fanno parte del Programma GOL / Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, ovvero il percorso di politica attiva di Anpal e Regione Lazio che ha lo scopo di rilanciare l’occupazione: è rivolto a quelli che hanno voglia di inserirsi o reinserirsi con successo nel mondo professionale. Possono iscriversi esclusivamente:

beneficiari di ammortizzatori sociali (naspi, cassaintegrati);

beneficiari di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza);

lavoratori e disoccupati/inoccupati fragili o vulnerabili (under30 che non studiano, over 55, disabili, donne);

disoccupati da almeno 6 mesi senza sostegno al reddito;

lavoratori con redditi molto bassi

Sedi Maiani Accademia Moda: dove si trova l’accademia

Maiani Accademia Moda ha sede a Roma, per la precisione a Via Teodorico 14, a pochi passi dalla stazione Tiburtina.

L’istituto organizza una serie di attività e servizi con l’intento di informare i futuri allievi per scoprire il Corso di studi più adatto alle proprie necessità e caratteristiche – personali, aspirazionali e lavorative – mettendo in luce i diversi sbocchi professionali.

Alcuni video degli Open Day sono disponibili anche in Rete, in maniera tale da essere a disposizione di chiunque voglia sapere qualcosa in più su questa realtà. Inoltre ogni studente può richiedere un incontro personalizzato: senza dimenticare che il colloquio di orientamento è uno dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione ai corsi ed è un momento fondamentale per valutare insieme le reali motivazioni a seguire i corsi della scuola. Ma quindi com’è possibile entrare a far parte dell’Accademia?

Test ammissione Maiani Accademia Moda: come funziona?

Il test d’ingresso Maiani Accademia Moda è presente in questa struttura, purtroppo però in Rete non è possibile reperire informazioni in merito alle modalità di svolgimento.

Alcuni istituti fanno svolgere alle future matricole un vero e proprio esame che può essere scrito con domande a risposte aperte o multiple o ancora orale. Altre scuole invece preferiscono valutare il curriculum di ogni candidato e fare poi un colloquio per prendere una decisione sulla classe da formare. Sembra che Maiani Accademia Moda opti per questa seconda opzione.

Costi Maiani Accademia Moda: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della Maiani Accademia Moda? Sul sito ufficiale della struttura non sono dichiarati espressamente i prezzi dei corsi della Maiani Accademia Moda, ma sicuramente variano in base al percorso di studi scelto. Per quanto riguarda le borse di studio Maiani Accademia Moda, i Corsi con Diploma EQF che beneficiano del finanziamento a tasso zero sono:

Fashion Design Production | EQF6, biennale

Designer del costume cinematografico e audiovisivo | EQF4, biennale

Modellista dell’abbigliamento in piano e digitale | EQF4, biennale

Graphic design & Multimedia | EQF5, annuale

Tecnico Modellista CAD Lectra e CLO 3D | EQF5, annuale

Interior Design & Visual merchandising | EQF4, annuale

Tecnico dell’abbigliamento | EQF3, annuale

E ancora, il finanziamento interno a tasso zero è riconosciuto anche per gli studenti del Corso con Diploma di competenza Stylist and fashion communication.

Maiani Accademia Moda: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla Maiani Accademia Moda sono molto positive, infatti ha ottenuto 4 stelle su Google, mentre il massimo dei voti su Facebook. Anche le recensioni sulla Maiani Accademia Moda mettono in risalto tutti i punti a favore di questa realtà: “Si impara davvero a realizzare capi valorizzando le proprie idee. Le lezioni in laboratorio sono pratiche, con insegnanti professionisti, disponibili e attenti ai vari trend della moda”, “È un’accademia di moda di altissimo livello, patrocinata dalla regione Lazio e in collaborazione con la casa di moda Gattinoni”, “È un’Accademia che si occupa della moda in tutte le sue sfaccettature. Uno dei pochi enti formativi che fornisce competenze professionali sull’alta moda e sul su misura, tramandando il know how di modellistica e sartoria del miglior Made in Italy con un costante aggiornamento alle nuove tecnologie di settore”.

Tra le poche recensioni negative troviamo chi ha dato una sola stella alla Maiani Accadamia Moda, tuttavia non è specificato il motivo.