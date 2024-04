I master dell’Università Telematica San Raffaele Roma sono corsi postlaurea di perfezionamento e di formazione accademica. Questi percorsi sono fruiti in modalità online esattamente come tutti gli altri corsi di laurea erogati dall’ateneo online riconosciuto dal MIUR e istituito con decreto dell’8 maggio 2006. I master sono organizzati per lavoratori e studenti che hanno intenzione di conciliare altre attività con il bisogno di riqualificarsi o specializzarsi ulteriormente.

La San Raffaele eroga Master, Corsi di Formazione e Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale ai sensi ex art.6 comma2 lettera C – L341/90. Nella nostra guida vi parleremo di tutti i master a disposizione nell’ateneo, inoltre le informazioni sull’organizzazione, sugli esami e sulla prova finale, senza dimenticare una panoramica sui costi.

L’università telematica San Raffaele eroga attualmente circa 50 master, divisi in due tipologie:

Master di 1° livello: accessibili a chi possiede una laurea triennale o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è consentito di partecipare in qualità di uditori).

Master di 2° livello: accessibili a chi possiede una laurea magistrale oppure specialistica

Vediamo allora l’elenco completo dei master erogati con i relativi dettagli:

Master San Raffaele di 1° livello

I master di 1° livello sono rivolti a chi ha conseguito una laurea o, in alternativa, un titolo di studio equiparato e riconosciuto legalmente. Generalmente si tratta di sono rivolti a neolaureati che hanno voglia di specializzarsi in un campo specifico e a lavoratori che hanno necessità di migliorare la propria posizione professionale. I corsi solitamente hanno durata annuale pari a 1500 ore di impegno totale per il corsista, corrispondenti a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Master San Raffaele di 2° livello

I Master di II livello sono riservati a quelle persone che sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. L’offerta didattica legata ai master è erogata in modalità e-Learning, attraverso l’uso di una connessione internet e delle nuove tecnologie digitali.

Esami e prova finale

Per i Master universitari San Raffaele sono previsti degli esami intermedi da sostenere prima della fine del corso. Una volta superate tutte le verifiche intermedie si può sostenere la prova finale che generalmente consiste in una tesi o in un project work da discutere di fronte ad una commissione esaminatrice o in una prova scritta.

Costi Master San Raffaele

Concludiamo la guida parlando del costo dei Master San Raffaele: il costo medio è di 2.500 euro, ma dipende molto dal corso scelto e soprattutto se si tratta di un corso di primo oppure di secondo livello. Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti porta alla sospensione dell’accesso alla piattaforma e la non ammissione alla verifica finale.

