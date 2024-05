L’Università Carlo Cattaneo è un’università piuttosto giovane, e dato che le dimensioni della struttura sono contenute, risulta che i docenti dedicano una maggiore attenzione a ogni singolo studente, rispetto ad altre università. Vengono inoltre agevolati i periodi di studio all’estero, i tirocini e l’inserimento nel mondo del lavoro. I commenti e le recensioni degli studenti e degli ex studenti possono sicuramente aiutare a capire se può essere un ateneo adatto alle tue esigenze e necessità: scopriamo quindi se è consigliato, o meno, iscriversi alla LIUC.

In questa guida:

LIUC: le recensioni degli studenti

L’università LIUC ha opinioni generalmente positive in merito alla didattica: offre corsi condotti da professori altamente preparati e disponibili a fornire chiarimenti in qualsiasi momento. Gli studenti hanno accesso a varie strutture, tra cui mensa, bar e aule studio, che contribuiscono a creare un ambiente di apprendimento confortevole. L’ateneo, inoltre, offre molteplici opportunità di sbocco professionale.

Gli studenti, inoltre, hanno ampie possibilità di partecipare a scambi internazionali con istituzioni di prestigio, arricchendo così la propria esperienza accademica e culturale: “Ottima Università ! Percorsi di studio sempre aggiornati e vicini alle richieste del mercato sempre in continuo cambiamento. Inoltre propone ottimi percorsi per chi vuole studiare all’estero, sicuramente consigliata!”.

Un altro commento conferma questo aspetto: “Da studente del primo anno di magistrale posso dire che mi trovo molto bene, corsi interessanti con tanti lavori in team che ti insegnano a relazionarti e lavorare anche con “sconosciuti”. Non ho ancora provato il servizio di networking per il lavoro post-laurea ma me ne hanno parlato bene. Ulteriore nota positiva l’internazionalizzazione, la LIUC ti offre molte possibilità di studio all’estero e quasi tutti quelli che conosco hanno almeno trascorso un semestre all’estero. […]”.

Ancora una conferma da Giulia come recensione positiva LIUC su Facebook: “Ero alla ricerca di un ambiente accogliente, stimolante e con un approccio pratico allo studio; posso affermare che la Liuc ha risposto in maniera positiva alle mie aspettative. Inoltre, grazie alla distintiva apertura internazionale, mi è stata data la possibilità di effettuare un Erasmus all’estero che ha decisamente arricchito il mio percorso di studi, oltre che le mie esperienze di vita“.

L’organizzazione dell’Università LIUC ha opinioni molto buone, viene definita come una facoltà di alta qualità e un curriculum ben strutturato: “[…] la LIUC è un’ottima università, mi sento di consigliarla senza problemi a chiunque […] Ah, non importa se i precedenti studi non sono in linea con l’indirizzo, la LIUC provvederà a colmare la lacune lasciare dalle superiori già nel primo semestre. […]”.

Secondo le valutazioni, la struttura è ben organizzata e i servizi offerti sono di alto livello. L’ateneo offre una mensa e un bar per i pasti durante le pause, un parco verde, una biblioteca e un’aula studio. È presente, inoltre, una residenza universitaria che garantisce ai residenti vantaggiose convenzioni con diverse attività locali. All’interno dell’ateneo è presente anche una filiale della BPER Banca. Il servizio di segreteria è sempre disponibile e pronto ad assistere gli studenti in ogni necessità. Offre, inoltre, agli studenti la possibilità di interagire direttamente con imprenditori e manager di alto livello.

All’Università LIUC gli esami sono facili?

Gli esami della LIUC, secondo le opinioni degli studenti ed ex studenti, sono impegnativi. La disponibilità dei docenti a fornire chiarimenti e supporto durante studio è fondamentale nel loro percorso di apprendimento. Ogni corso di laurea è strutturato con classi di dimensioni ridotte, simili a quelle delle scuole superiori, consentendo ai docenti di fornire un’attenzione personalizzata e di seguire da vicino il percorso di ciascuno studente. L’attenzione dedicata agli studenti, quindi, è evidente: sia i docenti sia il personale sono sempre disponibili.

Le lezioni sono strutturate in modo che ci sia spazio per i casi pratici e per ascoltare degli ospiti; in questo modo ogni appuntamento didattico è ricco di spunti per lo studio, permettendo agli studenti di mettere in pratica le nozioni apprese anche in previsione degli esami: “[…] i professori sono molto disponibili e c’è un grande supporto didattico. […]”.

Le domande più comuni sull’università LIUC

Non solo recensioni, anche tante domande online: tra quelle più comuni sicuramente c’è quella relativa al costo dell’ateneo LIUC. Prima di iscriversi presso una data facoltà, questa è la domanda più comune che circola in rete.

Un’altra domanda che molti pongo è quella sugli indirizzi di studi presenti all’interno dell’università. Oltre ad essere interessati su che cosa di studia alla LIUC, l’interesse verte anche su quanti sono gli studenti della LIUC.

Sono presenti anche domande inerenti agli esami, in modo da capire cosa chiedono i professori durante le prove e avere una base di partenza su cui prepararsi. Molti ricercano anche notizie sulle borse di studio.

Puoi trovare la maggior parte delle risposte nella nostra guida generale: Università Cattaneo LIUC: Corsi di Laurea, Master e Costi.

LIUC: le opinioni negative

Oltre a numerose recensioni positive, per la LIUC risultano anche alcuni commenti negativi: “Piccolo Ateneo di provincia, molto limitato e autoreferenziale. Nessun programma di formazione online, solo vecchie aule e docenti non sempre preparati. Sconsiglio”.

Tra le critiche presenti online vi è anche chi pensa che questa università abbia una reputazione non buona, in quanto frequentata da molti figli di papà che altrove non sarebbero ammessi. Va detto che si potrebbe trattare, in questo caso, di un pregiudizio comune sulle università private, che si inserisce nel dibattito se sia meglio l’università pubblica o privata.

C’è infine chi si lamenta dell’organizzazione, facendo riferimento al fatto che non c’è a disposizione una navetta che parta dalla stazione di Castellanza e arrivi fino al campus universitario. Tuttavia non è escluso che in futuro l’ateneo possa aggiungere anche questa opzione.

LIUC Università Cattaneo: la nostra valutazione complessiva

L’Università Carlo Cattaneo (LIUC) ha nell’insieme recensioni molto più spesso buone che negative: rappresenta, infatti, un’eccellenza nel panorama dell’istruzione superiore italiana. Grazie al suo corpo docente di alto livello, alla costante ricerca di innovazione accademica, all’approccio orientato al mondo del lavoro e alla vibrante atmosfera multiculturale, la LIUC si distingue come un luogo straordinario di apprendimento.

In molti commenti online viene sottolineata l’importanza dei group work che vengono organizzati con le più importanti società. Tutti i laureati della LIUC, inoltre, godono di un elevato tasso di occupazione. Un altro elemento fondamentale messo in evidenza è l’internazionalità, sono presenti diversi piani Erasmus che consentono agli studenti di studiare all’estero.

Situata nelle vicinanze di Milano, gode di una posizione privilegiata che consente l’accesso a risorse e opportunità uniche. Senza dubbio, la LIUC rappresenta la scelta ideale per un’istruzione superiore di qualità in Italia

La nostra guida termina qui; per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form e riceverai in breve tempo una consulenza senza impegno e senza costi dagli esperti di AteneiOnline.