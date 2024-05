Fondata nel 1997, la Unibz – Libera Università di Bolzano ha rapidamente guadagnato riconoscimenti nazionali e internazionali per la sua forte enfasi sull’interdisciplinarità, l’internazionalizzazione e la collaborazione con il mondo del lavoro. Se ti stai chiedendo se è consigliabile o meno iscriversi presso questo ateneo, non devi far altro che leggere di seguito le opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti che hanno frequentato l’Unibz. Buona lettura!

Università Unibz: le opinioni degli studenti

L’università Unibz ha generalmente recensioni piuttosto positive. Fiore all’occhiello di questo ateneo è la didattica. L’approccio interdisciplinare consente di proporre corsi che integrano conoscenze e competenze provenienti da diverse discipline, offrendo agli studenti una prospettiva olistica e favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative ai problemi complessi. Questo approccio si riflette nei programmi di studio, che spesso includono moduli interdisciplinari e progetti di ricerca collaborativa tra facoltà e studenti provenienti da diverse aree di studio: “Sono profondamente grato per l’opportunità di frequentare l’università, un luogo che mi ha arricchito culturalmente e intellettualmente. […] ho acquisito conoscenze fondamentali, sviluppato abilità critiche e creato connessioni significative con docenti e colleghi. L’università ha aperto porte a nuove prospettive, stimolato la mia curiosità e contribuito alla mia crescita personale e professionale. […]. La dedizione dei professori e le risorse offerte hanno reso il mio percorso formativo straordinario”.

L’Unibz promuove attivamente l’internazionalizzazione attraverso una serie di iniziative volte a arricchire l’esperienza di apprendimento degli studenti. Una vasta rete di partenariati internazionali consente agli studenti di partecipare a scambi accademici, stage all’estero e programmi di doppia laurea. Molti corsi, inoltre, sono tenuti in lingua inglese per favorire la mobilità degli studenti e prepararli per una carriera globale in un mondo sempre più interconnesso: “Personale qualificato. Un punto di forza di questa università è quello di essere quadrilingue. Offre diverse possibilità di tirocinio per fare esperienza.”.

I docenti sono competenti e disponibili, ciò che viene valutato positivamente dagli studenti è il trilinguismo nella didattica: “Personale qualificato e molto disponibile. Hanno dimostrato rapidità ed efficienza eccellenti nel risolvere qualsiasi tipo di problema, anche il più inusuale. Cortesi ed estremamente collaborativi. Un’università eccellente che offre un valore aggiunto grazie al suo trilinguismo”.

Anche Matias è felice per questa esperienza: “Trilingue, con professori eccezionali provenienti dalle migliori università del mondo, rapporto studenti: personale di 4: 1 e classificato tra i primi 10 al mondo tra le piccole università orientate alla ricerca da Times Higher Education solo dopo 20 anni dalla sua fondazione. Sono orgoglioso di essere un alunno. Forza FUB!”.

All’Unibz gli esami sono facili?

L’Unibz abbraccia le tecnologie innovative per migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti: “Biblioteca perfetta per lo studio, molto grande e tecnologica”. Le aule, inoltre, sono dotate di strumenti tecnologici all’avanguardia. Molte lezioni sono integrate da piattaforme online e strumenti digitali per facilitare la comunicazione, la collaborazione e l’accesso alle risorse didattiche.

L’Università, inoltre, investe in progetti di ricerca sull’uso pedagogico delle tecnologie digitali, al fine di sviluppare pratiche didattiche sempre più efficaci e coinvolgenti. La preparazione degli esami, quindi, risulta essere molto facilitata dalla messa a disposizione di tutti questi strumenti, da accostare ovviamente allo studio!

Le domande più comuni sulla Unibz

Tra le domande più comuni che vengono poste online c’è sicuramente quella relativa al costo, domanda piuttosto comune per le Università private. Esiste anche l’interesse verso quali tipi di facoltà ci sono all’interno dell’ateneo e ci sono anche domande inerenti agli esami di lingua e alle certificazioni internazionali. Trovi le risposte nella nostra guida generale sulla Unibz.

Infine, in molti si chiedono quanti studenti frequentando l’ateneo: ti diciamo subito che gli studenti iscritti all’Unibz sono 4.100, e sono distribuiti su più di 30 corsi di laurea e post-laurea.

Unibz: le opinioni negative

Sebbene non molto frequenti, tra le recensioni negative sulla Unibz spiccano quelle relative alle sessioni d’esame, che secondo alcuni studenti sono organizzate male: “Può essere quanto avanzate voi vogliate, ma sinceramente un’università che annulla un corso Magistrale solamente 15 giorni prima del suo inizio (quindi ad ottobre) mandando gli studenti allo sbando, perché giustamente non possono più iscriversi altrove (avevamo già fatto l’immatricolazione), non mi sembra un’università poi così eccellente…”.

L’Unibz ha opinioni negative anche sui costi della vita a Bolzano, ritenuti troppo elevati. Alcune opinioni negative Unibz riguardano infine il fatto di non essere aperta a tutti, in quanto è necessario conoscere tre lingue. In realtà, è proprio questo uno dei punti di eccellenza della formazione di questo ateneo, riconosciuto anche dai ranking sopracitati.

Università Unibz: la nostra valutazione complessiva

L’università Unibz ha quindi recensioni mediamente più che buone. L’interdisciplinarità, l’internazionalizzazione e l’uso di tecnologie innovative rendono questa università un’eccellenza accademica: la didattica all’Unibz si distingue per il suo forte orientamento pratico. I corsi sono progettati per fornire agli studenti competenze concrete e applicabili nel mondo reale. Le lezioni sono spesso integrate da progetti di gruppo, stage, simulazioni aziendali e collaborazioni con il mondo del lavoro.

L’Unibz, inoltre, attribuisce grande importanza alla valutazione continua e al feedback degli studenti. I docenti adottano diverse modalità di valutazione, tra cui esami scritti, progetti di gruppo, presentazioni e valutazioni basate su competenze. L’Università, infine, promuove un ambiente di apprendimento inclusivo e supporta attivamente gli studenti nel loro percorso accademico, offrendo servizi di tutorato, consulenza accademica e supporto per studenti con disabilità.

Alla luce di queste considerazioni, nonostante alcuni rilievi negativi, la Unibz può essere senz’altro considerato un ateneo di alto profilo anche sulla base delle recensioni degli studenti.

