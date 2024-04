In base alle recensioni sull’Università Uninettuno degli studenti che hanno scritto online, nei forum, si evince che l’offerta formativa è ritenuta tra le migliori sul mercato, nello specifico quella della facoltà di Economia. Sempre sul web però è possibile leggere che si tratta di una delle università telematiche riconosciute dal MIUR più difficili dal punto di vista dello studio e alcuni iscritti hanno espresso difficoltà nell’organizzare e gestire i propri impegni.

Nella nostra guida vi parleremo proprio degli aspetti positivi, ma anche di quelli negativi di Uninettuno, come segnalato dagli stessi studenti ed ex studenti attraverso le opinioni pubblicate sul web. Siete pronti ad immergervi in questo mondo?

In questa guida:

Università Uninettuno: le opinioni degli studenti

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha delle recensioni tendenzialmente positive. Ottime valutazioni riguardano i professori, che sono giudicati molto preparati e scrupolosi nell’insegnamento delle materie. Valutazione ottima anche la Piazza Virtuale, ovvero una community di studenti creata da Uninettuno con l’obiettivo di aiutare lo scambio di opinioni, idee, esperienze e materiale utile per studiare e l’arricchimento personale. Commenti positivi anche per la piattaforma di e-learning didattica che viene chiamata Cyberspazio Didattico. Si tratta del fulcro dell’attività online, il punto di contatto tra iscritto e università, che coinvolge gli allievi, i professori ed i tutor che aiutano i ragazzi a togliersi qualsiasi tipo di dubbio. La piattaforma è suddivisa in macro aree: la videoteca, la mediateca, il laboratorio virtuale e il tutoring online.

Oltre a questa piattaforma online disponibile 7 giorni su 7 e h24, l’università ha una sede a Roma che ospita una comunità di studenti che arrivano da varie parti del mondo. Si propone come un ponte tra studio e lavoro esteso non solo al panorama nazionale ma in grado di formare e preparare futuri laureati che siano capaci di lavorare in ambito internazionale. Per questo motivo viene scelta da lavoratori e professionisti in cerca di un miglioramento nel proprio campo professionale a più ampio spettro. Inoltre sono apprezzati anche i corsi di Laurea e i master realizzati in collaborazione con le realtà straniere.

Recensioni di Uninettuno: le domande più comuni

Quali sono invece le domandi ricorrenti che si possono trovare in Rete e che riguardano Uninettuno? Oltre ai classici quesiti in merito alla validità e al riconoscimento del MIUR in merito a questa struttura, c’è chi si chiede se sia un ateneo facile o difficile. Studiare in Uninettuno richiede molto impegno: questo il commento degli studenti interpellati. L’organizzazione dell’università facilità lo studio, la frequenza, i rapporti con i professori, grazie anche all’ausilio del metodo didattico e della piattaforma online, tuttavia il carico di lavoro è sicuramente tra i più grandi riscontrati nell’offerta formativa delle università per via telematica.

Un’altra domanda comune è se sia una università affidabile: gli studenti ed ex studenti rispondo a questo quesito in maniera positiva anche se non mancano pareri contrastanti. Chi ha affrontato il corso di studi con motivazioni forti apprezza questa struttura per il rigore didattico che la avvicina all’esperienza di studio in un ateneo frontale. Questa sensazione è data dall’alto grado di frequenza richiesto, necessario per poter accedere alle sessioni d’esame. A volte però questo impegno può essere un peso, come dicono alcuni nelle recensioni negative, di cui vi parliamo adesso.

Uninettuno: le opinioni negative

Ci sono lamentele per Uninettuno? Questa realtà richiede impegno nello studio e nella preparazione degli esami e questo aspetto, da alcuni, viene visto come un punto debole, in quanto spesso gli studenti sono dei lavoratori che quindi cercano un carico di lavoro minore rispetto alle università tradizionali proprio per evitare di finire fuori corso e riuscire a conciliare tutti gli impegni.

In Uninettuno un altro problema potenziale è in merito alla bassa reattività di alcuni tutor nel rispondere alle necessità degli iscritti che richiedono un aiuto. Infine, un ultimo aspetto sollevato in alcuni commenti che si possono trovare sul web riguarda le videolezioni, che seppure estremamente approfondite ed autorevoli sono caratterizzate da una qualità audio video non sempre al passo coi tempi. In tutti questi ambiti però Uninettuno sta cercando, ogni giorno che passa, di migliorare per far sì che tutte queste criticità siano solo un lontano ricordo.

Uninettuno: la nostra valutazione complessiva

La nostra valutazione complessiva di Uninettuno è decisamente positiva. Questa realtà si fa amare dagli studneti per l’alta qualità delle lezioni, per la competenza dei professori, per l’ampiezza dell’offerta didattica e per quel respiro internazionale che la caratterizza, anche grazie alle partnership all’estero. Un ottimo punto a favore di Uninettuno è quello di aver saputo creare uno spazio virtuale di scambio e sostegno molto utilizzato dagli iscritti.

Uninettuno è indicata per studenti hanno tempo e voglia di impegnarsi nello studio e nel perfezionamento della materia scelta: una formazione multidisciplinare e multiculturale che nulla ha da invidiare a quelle delle università classiche, in grado di aprire le porte al mondo del lavoro anche a livello internazionale.

La nostra guida finisce qui, ma se avessi bisogno di altre informazioni, non esitare a compilare il form qui sotto. Verrai ricontattato il prima possibile dagli esperti di AteneiOnline, che ti daranno un orientamento personalizzato e in forma completamente gratuita.