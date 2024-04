Ci sono ottime recensioni sull’Università Telematica San Raffaele in Rete. Gli studenti che l’hanno frequentata e quelli che la frequentano ancora la ritengono una buona università, così come le aziende che poi si trovano a selezionare del personale che si è formato in questo ateneo online.

Oltre ad avere una valida offerta formativa, ha anche una buona selezione di master e stage, oltre a vantare un accordo con l’Università di Tor Vergata, che la qualifica ancora meglio sul mercato. Senza dimenticare che l’ateneo è promosso dalla Fondazione San Raffaele, ente no profit nato per aiutare la ricerca dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e per incrementare l’integrazione tra l’attività di ricerca scientifica e l’attività di assistenza clinica. Anche in questo caso si tratta di un punto a favore, molto ben visto dai datori di lavoro.

In questa nostra guida vi riassumeremo quali sono le recensioni e le opinioni sull’Università San Raffaele. Oltre a opinioni positive e quesiti dagli stessi utenti per capire meglio come funziona questa struttura, vi riporteremo anche i commenti negativi. Siete pronti alla lettura?

Università San Raffaele: le opinioni degli studenti

Le opinioni degli studenti sull’Università San Raffaele sono assolutamente positive. Sul web si parla di un ateneo al passo con i tempi che assicura un livello di istruzione molto alto. Come accade anche per le altre università telematiche riconosciute dal MIUR l’offerta didattica viene erogata in modalità e-Learning, attraverso l’uso di internet e delle nuove tecnologie digitali. Gli studenti quindi possono accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi momento ed in qualunque posto, abbattendo ogni vincolo spazio-temporale e mettendo a disposizione la fruizione del materiale didattico anche a quelli che, per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne sarebbero esclusi. Diventa infatti molto più realizzabile la possibilità di laurearsi lavorando, per molte persone che sono già inserite nel mondo lavorativo.

Recensioni di San Raffaele: le domande più comuni

Sul web c’è chi si chiede: “L’Uni San Raffaele è una buona Università? Ovviamente in questo caso le recensioni degli studenti ed ex studenti sono d’aiuto per chi vuole avere maggiori dettagli. Le opinioni sulla San Raffaele confermano che questa università per via telematica è perfetta per chi deve obbligatoriamente conseguire la laurea pur passando buona parte del proprio tempo lavorando. Non a caso si tratta di un ateneo perfetto per gli studenti lavoratori che quindi hanno poco tempo a disposizione per seguire le lezioni e devono organizzare lo studio in maniera autonoma.

Non solo, essendo l’Università San Raffaele riconosciuta dal MIUR, la laurea telematica è ben vista da eventuali aziende: ci sono diverse segnalazioni sui forum presenti su Internet che raccontano di assunzioni a tempo indeterminato a pochi mesi dalla laurea. Un’altra delle domande più gettonate è proprio: “L’Uni San Raffale è una università valida?” A questo quesito risponde ogni anno l’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario) che conferma, nella sua valutazione periodica della qualità della didattica delle università, l’accreditamento da parte del Ministero. Nei commenti sull’ateneo online San Raffaele viene poi molto apprezzata la sede romana del campus che può far immergere gli iscritti in una realtà simile a quella delle università frontali in cui è possibile interfacciarsi di persona con i colleghi e con il corpo docente, inoltre è possibile seguire le lezioni dal vivo. Nonostante ciò molti studenti pensano che questo spazio debba essere più pubblicizzato dall’univesità.

San Raffaele: le opinioni negative

Non ci sono recensioni negative su San Raffaele online: gli allievi si dicono soddisfatti della qualità della didattica e il metodo di studio che dà modo di conseguire un titolo di studio nonostante si lavori a tempo pieno. L’unica nota negativa è che spesso i professori sono a contratto o ricercatori a tempo determinato e perciò viene richiesta una proporzionalità consona al numero degli iscritti, oltre a spazi adeguati. Tolto quest’unico problema risulta davvero difficile trovare opinioni negative su questa realtà. Gli studenti – a giudicare dai commenti che si trovano in Rete – hanno in gran parte commenti positivi.

San Raffaele: la nostra valutazione complessiva

La nostra valutazione sull’ateneo online San Raffaele è positiva. Tra i punti che attirano maggiormente le future matricole ci sono strutture di ricerca specializzate e messe a disposizione di una strumentazione scientifica, anche frutto della forte unione con l’Università di Roma “Tor Vergata”, con cui ha istituito il consorzio denominato “Medical and Experimental Bioimaging Center (MEBIC)”, finalizzato allo svolgimento di attività scientifiche nel campo della Riabilitazione Molecolare per il recupero di funzione cerebrale, muscoloscheletrica, cardiaca, respiratoria, renale, epatica e sensoriale. Il giudizio di chi frequenta questa realtà oppure l’ha frequentata in passato è positivo e la qualità fornita è innegabile.

L’offerta formativa prevede corsi di laurea di 5 facoltà molto richieste dagli studenti lavoratori: Agraria, Scienze dell’Amministrazione, Architettura, Scienze Motorie e Economia. Chi ha fatto parte di una di queste facoltà sa che la didattica è di buon livello, in grado di assicurare la formazione necessaria per dare una spinta alla propria carriera lavorativa.

Chi frequenta l’Uni San Raffaele può intraprendere una carriera lavorativa seria senza rinunciare a studiare per conseguire la laurea online e ad ottenere una formazione di alto livello. Caratteristica che le ha ad esempio consentito di arrivare ad avere nel corso degli anni ottime valutazioni da parte dell’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, un ente pubblico della Repubblica Italiana, vigilato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La nostra guida termina qui, ma se avessi bisogno di altre informazioni, non esitare a compilare il form qui sotto. Verrai ricontattato il prima possibile dagli esperti di AteneiOnline, che ti daranno un orientamento personalizzato e gratuito.