Scuola Holden: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La Scuola Holden è una scuola di storytelling con sede a Torino. Questo istituto fa parte della rete delle International 826-Inspired Organizations (rete di centri di scrittura ed editoria per i giovani).

Siete pronti a leggere la nostra guida con tutti i dettagli su questa realtà? Prima di tutto vi illustreremo quali sono le caratteristiche principali e la storia della scuola, senza dimenticare una visione dell’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme come funziona il test di ammissione per accedere alla scuola, quali sono i costi dei corsi della Scuola Holden e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni delle persone che hanno studiato oppure stanno ancora studiano in questo istituto.

In questa guida:

Scuola Holden: caratteristiche principali e storia

La Scuola Holden è stata fondata nel 1994 da cinque amici con l’idea di dare vita ad una scuola per narratori: Alessandro Baricco, preside e insegnante della scuola, Antonella Parigi, Dalia Oggero, Marco San Pietro e Alberto Jona. Ai tempi il termine narrazione era fuori moda e in Italia i corsi di scrittura e insegnamento di quel genere non esistevano ancora.

Il nome della scuola è stato scelto perché l’idea era quella di fare una scuola da cui Holden Caulfield – il sedicenne protagonista del romanzo di J. D. Salinger del 1951 Il giovane Holden, universalmente riconosciuto come simbolo della ribellione – non sarebbe mai stato espulso. Da questo modello è nata l’idea di creare un posto dove tutti potessero trovare la loro strada nel campo della scrittura.

Come già detto in precedenza la scuola fa parte della rete delle International 826-Inspired Organizations (rete di centri di scrittura ed editoria per i giovani), inoltre fa parte del Gruppo Feltrinelli che ha il 51,5 per cento delle quote di proprietà. Le quote restanti sono divise tra Alessandro Baricco che ha il 25,5 per cento, Eataly che ha il 16 per cento e Andrea Guerra che ha il 7 per cento. L’amministratore delegato è Martino Gozzi, in precedenza direttore didattico di Academy.

Corsi Scuola Holden: l’offerta formativa

La Scuola Holden ha corsi triennali e magistrali e si divide in due percorsi, Original e Academy. Original è composto da cinque college: Scrivere, Cinema, Drama, Story Design e International (in lingua inglese). Ogni corso ha la durata di due anni, al termine dei quali viene rilasciato un master biennale.

Academy invece è una laurea triennale in “Contemporary Humanities” per ragazzi tra 18 e 30 anni e alla fine dei tre anni viene rilasciato un diploma equipollente a Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (DAMS). Il primo corso di laurea in scrittura in Italia ha lo scopo di allenare, attraverso cinque Discipline e il gesto della scrittura, le abilità mentali che servono ad abitare il mondo di oggi e, volendo, a cambiarlo.

Nell’area General Store ci sono a disposizione invece percorsi più brevi da seguire a Torino, in giro per l’Italia oppure da remoto: si può scegliere se dar voce alla propria passione e divertirsi un po’ oppure puntare su laboratori di alta formazione. Infine ci sono il master biennale in tecniche della narrazione, in cui imparare a fare dello storytelling il proprio mestiere, e Over 30, la scuola per chi vuole dedicarsi alla sua passione anche se si è dedicato ad altro.

Sedi Scuola Holden: dove si trova l’accademia

Inizialmente la Scuola Holden aveva sede in una palazzina liberty in Corso Dante a Torino e poteva contenere appena una sessantina di studenti del corso principale e qualche centinaio di iscritti ad altri corsi più piccoli. Attualmente la sua sede è l’ex Caserma Cavalli dell’Arsenale militare di Torino, in piazza Borgo Dora, dove si è trasferita nel 2013 con inaugurazione il 14 settembre 2013 con una lezione di Renzo Piano.

Attualmente gli studenti che studiano in questo istituto sono tra i 300 e i 340. Si legge sul sito ufficiale della struttura: “Hanno tutti un’aria piuttosto felice. Per far funzionare la Scuola, ogni giorno, lavorano una quarantina di persone, decine di collaboratori, centinaia di insegnanti (i più dei quali hanno un’aria piuttosto felice). Nei corridoi si è soliti riassumere il loro obiettivo in una frase molto veloce: fare la scuola più bella del mondo. In alcuni momenti (rari) di lucidità, la frase viene riformulata in una versione più soft: fare la scuola che sognavamo quando andavamo a scuola. A tutti appare come un obiettivo assolutamente raggiungibile“.

Test ammissione Scuola Holden: come funziona?

Il test d’ingresso Scuola Holden ha diverse modalità per i differenti corsi. Per Academy e Daimon gli studenti visitano la scuola, la Didattica durante un colloquio, incontrano le altre persone che sono lì per la verifica e che potrebbero essere futuri colleghi di corso.

Ricordiamo che le classi di Academy sono di circa venti persone e che le lezioni sono spesso laboratoriali, motivo per cui la presenza è obbligatoria per almeno il 70 per cento del tempo. I docenti del Dipartimento di Scrivere seguono gli studenti dal primo all’ultimo giorno e per la maggior parte delle ore. Nelle altre si incontrano vari professionisti della narrazione e della scrittura, come filosofi, poeti, architetti, scienziati, traduttori, ingegneri, danzatori.

Costi Scuola Holden: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della Scuola Holden? I prezzi dei corsi della Scuola Holden variano in base al percorso di studi scelto. Per esempio la laurea triennale Academy della Scuola Holden ha una retta annuale di 10mila euro. Tutti, al momento dell’iscrizione sono tenuti a versare un acconto di 2mila euro: anche chi ha vince la borsa di studio oppure ha ricevuto un prestito o il bonus maturità di cui vi andiamo a parlare qui di seguito.

Ogni anno ci sono a disposizione degli studenti borse di studio, prestiti e bonus da assegnare a chi si iscrive. Le borse di studio della Scuola Holden per Academy sono 30 ogni anno e sono assegnate in base alle fasce di reddito, calcolate sulla base dell’I.S.E.E. Le agevolazioni in questione sono assicurate da brand come Feltrinelli, Barilla, Lavazza, Eataly, Nexo Digital e BMW, che sono sempre alla ricerca di talenti da coltivare.

Inoltre grazie alla partnership con Banca Intesa San Paolo sono garantiti un certo numero di prestiti, che permettono di coprire la metà della retta. I prestiti sono assegnati in base all’ordine di richiesta e sono rimborsati dagli studenti dopo la fine del percorso di laurea, a un tasso agevolato. Borse di studio e prestiti sono cumulabili tra loro. In merito al Bonus Maturità invece chi si diploma con 100 alla maturità ottiene in automatico uno sconto di 500 euro sulla retta del primo anno (gli anni successivi pagherà la retta intera).

Per quanto riguarda Daimon invece i costi della Scuola Holden sono di 10.800 euro all’anno. Ci sono a disposizione degli iscritti 28 borse di studio e sono assegnate in base a quattro fasce di reddito:

con ISEE fino a 10.000 euro: borsa da 4.000 euro l’anno

con ISEE fino a 20.000 euro: borsa da 3.000 euro l’anno

con ISEE fino a 30.000 euro: borsa da 2.500 euro l’anno

con ISEE fino a 40.000 euro: borsa da 2.000 euro l’anno

I prestiti vengono dati invece in base all’ordine della domanda e si possono richiedere importi diversi:

2.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso

3.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso

4.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso

Oltre al Bonus Maturità in questo caso c’è il Bonus Tutto e Subito per chi decide di pagare la retta del primo anno (e, più avanti, anche quelle degli altri anni) tutta in una volta: in questo caso è previsto uno sconto di 500 euro sulla retta del primo anno. Infine tutti, al momento dell’iscrizione, sono tenuti a versare un acconto di 2mila euro.

I costi dei corsi della Scuola Holden per Over 30 variano da un minimo di 5300 ad un massimo di 5900 euro, in base alla durata scelta al momento dell’iscrizione.

Scuola Holden: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla Scuola Holden sono molto positive, infatti ha ottenuto quasi il massimo dei voti sia su Google, sia su Facebook. Anche le recensioni sulla Scuola Holden mettono in risalto tutti i punti a favore di questa realtà: “Scuola unica in Italia per sviluppare la creatività riguardo la scrittura, lo storytelling e la sceneggiatura. Situata presso un edificio d’epoca stimola i talenti e li accompagna verso la realizzazione dei loro obbiettivi. Ottimi docenti anch’essi scrittori. Ambiente professionale, competente e distensivo”, “Quando la Scuola è mestiere emozione e vita. Una esperienza memorabile anche quando si seguono i corsi online o in streaming. Fantastico!”, “Magnifica! La ragazza alla segreteria è stata gentilissima e precisa, mi ha spiegato accuratamente i vari corsi e indicato quelli più adatti a me!”, “Personale caldo e accogliente. Palazzo storico e molto ben tenuto aule, corti e uffici veramente ben tenuti. Il bar anni 60 (spero di non sbagliare) bello e ben tenuto con buon personale”.

Tra le poche recensioni negative che si possono trovare c’è chi si lamenta dei prezzi della Scuola Holden un po’ troppo alti, però come spiegato in precedenza le numerose borse di studio ed agevolazioni a favore degli studenti possono aiutare molte persone che sono in difficoltà a sostenere i costi annuali della Scuola Holden.