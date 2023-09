Scuola di Musica di Fiesole: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La Scuola di Musica di Fiesole è una fondazione che si pone l’obiettivo di valorizzare la musica come parte integrante della cultura e diffondere la passione per la musica come pratica attiva.

I corsi della Scuola Musica Fiesole sono di varia tipologia e riguardano una vasta platea di appassionati e professionisti. Vi sono corsi di propedeutica musicale che si rivolgono ai più piccoli, corsi pre-accademici per chi ha intenzione di avvicinarsi allo studio di uno strumento, corsi di jazz, corsi per amatori e i corsi accademici di primo e di secondo livello per chi intende ottenere un diploma legalmente riconosciuto e specializzarsi a livello professionale.

Alla Scuola Musica Fiesole i corsi brevi sono poi indirizzati a chi vuole ottenere una formazione specifica e focalizzarsi su una professionalità specialistica che ha a che fare con la musica. Ad esempio vi sono i corsi di formazione-lavoro per tecnico di composizione e dell’arrangiamento e corsi per addetti alla produzione di eventi.

Presso la Scuola Musica Fiesole vi sono poi i corsi online pensati per chi è alla ricerca di un approccio formativo flessibile.

Oltre ai corsi di base rivolti a tutti gli appassionati, la Scuola offre anche corsi annuali di perfezionamento con docenti di fama internazionale.

Scuola di Musica di Fiesole: caratteristiche principali e storia

La Scuola di Musica di Fiesole è nata inizialmente nel 1974 come libera associazione di musicisti, sotto la direzione di un appassionato musicista Piero Farulli. Nel 1988 poi si è costituita come Fondazione Onlus con la partecipazione di enti pubblici e privati.

Fin dagli albori, la scuola ha proposto metodi didattici differenti per rispondere alle necessità di diverse tipologie di utenti. Nel tempo sono stati proposti corsi di vocalità, archi, pianoforte, musicologia, cori e musica da camera.

Nel 2002 la Scuola di Musica di Fiesole ha fondato anche l’Accademia Europea del Quartetto.

La scuola si caratterizza per piani di studi accademici strutturati per preparare i musicisti ad acquisire consapevolezza artistica, grazie ad una conoscenza della storia, dei modelli compositivi e analitici del linguaggio musicale. Ciascun percorso di studio punta anche all’acquisizione di tecniche di controllo della postura e dell’emotività.

Corsi di laurea Scuola Musica Fiesole: l’offerta formativa

I corsi di laurea in musica della Scuola di Fiesole sono così articolati: 31 corsi accademici di primo livello, 9 corsi accademici di primo livello jazz, 4 corsi di laurea di secondo livello.

Corsi di Laurea Triennale Scuola Musica Fiesole

I corsi della Scuola Musica Fiesole di durata triennale attualmente attivi riguardano 25 tipologie di strumenti musicali, a cui si affiancano i corsi in canto e canto rinascimentale, il corso per Maestro Collaboratore, quello in Composizione, Musica Applicata e Tecnico del suono. Ci sono poi 9 corsi triennali focalizzati sul jazz.

I 25 corsi della Scuola Musica Fiesole indirizzati agli strumentisti hanno l’obiettivo di permettere ai giovani musicisti di acquisire una competenza a tutto tondo dello strumento affiancata ad una conoscenza storica e analitica della musica. Tutti gli studenti iscritti ai corsi possano partecipare al programma Erasmus+, avendo così l’opportunità di entrare in contatto con musicisti e docenti di fama internazionale. Durante il percorso di studio viene approfondito sia a livello solistico sia in gruppo il repertorio rappresentativo dello strumento che si decide di studiare. Le esperienze che vengono proposte con l’orchestra in particolare permettono agli studenti di venire in contatto con importanti personalità del panorama musicale e sperimentare quanto appreso in aula. Vengono organizzate infatti numerose opportunità di esibizione durante l’anno accademico che consentono agli studenti di imparare l’improvvisazione e testare la propria preparazione. A completare il profilo dell’allievo vi è l’approfondimento dell’informatica musicale e di una seconda lingua.

Chi si iscrive al corso Scuola Musica Fiesole in Canto acquisirà tutte le tecniche di controllo della postura e dell’emotività e sarà in grado di affrontare un ampio repertorio vocale. Durante l’anno accademico è prevista la partecipazione alle attività della Schola Cantorum “Francesco Landini”.

I laureati al corso Scuola Musica Fiesole in Canto Rinascimentale e barocco si specializzeranno in questa tipologia di canto, approfondendo nel proprio percorso di studi materie quali Prassi esecutive e repertori, Improvvisazione e ornamentazione vocale e Musica d’insieme per voci e strumenti antichi.

Il corso della Scuola Musica Fiesole in Composizione mira ad approfondire lo studio e l’analisi delle principali tecniche compositive e dei linguaggi di epoche storiche diverse. Ci si focalizza sulle tecniche di strumentazione, sull’orchestrazione, la trascrizione e l’arrangiamento.

Il corso in Musica applicata (Musica elettronica e composizione) intende formare professionisti che sappiano realizzare dei progetti artistici utilizzando tecniche e tecnologie relative al repertorio musicale applicato al cinema, all’animazione, al teatro e alla comunicazione multimediale.

I professionisti che ottengono alla Scuola Musica Fiesole la laurea in Tecnico del Suono potranno vantare specifiche competenze riguardanti l’utilizzo di strumenti elettroacustici ed informatici e capacità manageriali per la registrazione di repertori in ambito classico e contemporaneo.

Il corso triennale in Maestro Collaboratore prevede lo studio approfondito delle metodologie dell’accompagnamento pianistico e della concertazione delle parti vocali, della lettura estemporanea, della tecnica direttoriale e della pratica del basso continuo.

Per quanto riguarda invece i 9 corsi della Scuola Musica Fiesole sul Jazz (canto jazz, pianoforte jazz, chitarra jazz, basso elettrico jazz, contrabbasso jazz, batteria jazz, clarinetto jazz, sax jazz, tromba jazz) si mira a trasmettere agli studenti le conoscenze tecniche dei singoli strumenti e le competenze artistiche che permettano loro di sviluppare progetti ed idee personali. ​​Lo studente si concentrerà sullo studio più rappresentativo del repertorio dello strumento su cui avrà deciso di concentrarsi sia in maniera solista sia in gruppo.

Corsi di Laurea Magistrale Scuola Musica Fiesole

Pianoforte

Alla Scuola Musica Fiesole vi sono 4 corsi di specializzazione attualmente attivi.

Il corso della Scuola Musica Fiesole di secondo livello in Pianoforte ha l’obiettivo di perfezionare la tecnica strumentale e di acquisire le competenze specialistiche riguardanti le prassi esecutive.

Il corso specialistico in Musica da Camera permette all’allievo di acquisire competenze riguardanti l’esecuzione d’insieme e lo sviluppo di capacità strumentali attraverso lezioni one to one.

Il corso specialistico ECMAster (European Chamber Music Master Programme) viene erogato da sette istituzioni musicali europee, tra cui la Scuola di Musica di Fiesole, in convenzione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Il percorso formativo prevede la collaborazione con l’European Chamber Music Academy (ECMA) che offre formazione internazionale ai gruppi da camera. Il corso è indirizzato a ensemble cameristici già formati.

Infine l’offerta della Scuola Musica Fiesole per quel che riguarda i corsi di specializzazione si chiude con il corso di Formazione orchestrale che si pone l’obiettivo di far acquisire allo studente la disciplina e le dinamiche dell’orchestra, approfondendo gli estratti delle opere sinfoniche e operistiche.

Facoltà Scuola Musica Fiesole: le aree didattiche

Le aree didattiche attualmente attive alla Scuola Musica Fiesole riguardano lo studio di strumenti musicali, di ambiti professionali della musica concernenti la composizione, la musica applicata, la musica da camera e il jazz.

I corsi della Scuola Musica Fiesole dell’area didattica riguardanti lo studio degli strumenti musicali e della voce mirano a formare strumentisti o cantanti solisti, in gruppi da camera, in formazioni orchestrali da camera e sinfoniche.

Chi si iscrive ai corsi Scuola Musica Fiesole dell’area didattica in Composizione potrà lavorare nell’ambito della Composizione, della Trascrizione e dell’Arrangiamento musicale.

L’area didattica in Musica Applicata permetterà ai laureati di acquisire competenze tali che li renderanno in grado di operare come arrangiatori presso studi di registrazione e radio-televisivi, come professionisti esperti di tecnologie del suono, come compositori di musica per le immagini, per il teatro, per la comunicazione visuale e multimediale.

Chi si laurea ai corsi della Scuola Musica Fiesole dell’area didattica specifica per diventare Maestro Collaboratore potrà invece lavorare come accompagnatore pianistico per il repertorio vocale, lirico e da camera, collaboratore pianistico per il repertorio strumentale e come maestro nelle fondazioni lirico-sinfoniche.

L’area didattica in Musica da Camera permette agli studenti di specializzarsi per poi poter lavorare nella formazione di ensemble specializzati dalla musica antica alla musica del Novecento e poter collaborare con Enti, Festival e Orchestre.

Chi si iscrive ai corsi Scuola Musica Fiesole dell’area didattica in Jazz potrà operare come strumentista o cantante Jazz e Popular solista, in gruppi o in formazioni orchestrali.

Test ammissione Scuola Musica Fiesole: come funziona?

Per iscriversi ai corsi della Scuola Musica Fiesole è necessario essere in possesso del diploma di scuola superiore. Sono ammessi anche studenti iscritti almeno alla quarta superiore con evidenti qualità artistiche. Per entrare nella scuola è necessario sostenere un esame di esecuzione musicale, atto a verificare anche le competenze teoriche e la cultura musicale.

Per accedere ai corsi di secondo livello è necessario sostenere un esame che consiste nell’esecuzione di uno o più brani, a seconda del corso di specializzazione scelto.

Costi Scuola di Musica di Fiesole: tasse e borse di studio Scuola Musica Fiesole

Per quanto riguarda il costo della Scuola Musica Fiesole, la retta annuale varia a seconda della fascia ISEE di appartenenza. I costi dei corsi della Scuola Musica Fiesole triennali variano da un minimo di circa 1600 euro ad un massimo di circa 2300 euro per anno accademico. Il prezzo della Scuola Musica Fiesole per i corsi biennali varia invece da un minimo di circa 3.500 euro ad un massimo di quasi 4.000 euro annui. I corsi di repertorio jazz invece variano dai 2.400 euro circa ai 3.500 circa all’anno.

Per quanto riguarda le borse di studio, la Scuola Musica Fiesole propone dei contributi di integrazione economica del valore di 500 euro riservati di solito a circa 15 studenti in difficoltà economiche.

Sono previste poi delle borse di studio della Scuola Musica Fiesole per merito che vengono assegnate a seguito di una prova di esecuzione che viene giudicata da un’apposita commissione. Di solito vengono assegnate 8 borse di studio del valore di 250 euro agli studenti della triennale.

Sede Scuola Musica Fiesole: dove si trova

La sede di Scuola Musica Fiesole si trova in Via delle Fontanelle 24 a Fiesole (Firenze). La scuola è facilmente raggiungibile in autobus dalle stazioni di Firenze Santa Maria Novella, Campo di Marte o Rifredi.

Scuola di Musica di Fiesole: recensioni e opinioni degli studenti

Per quanto riguarda le recensioni della Scuola di Musica di Fiesole, le opinioni degli studenti sono generalmente molto positive.

Una studentessa scrive su Facebook: “Eccellenza italiana, insegnanti meravigliosi che dedicano anima e cuore ai loro allievi per trasmettere la loro passione. Grazie per l’impegno e la dedizione”.

Un altro studente afferma: “Come studente di questa scuola non posso dire altro che è magnifica, i professori sono molto qualificati e gentili. L’organizzazione è efficiente e la scuola, in emergenza covid, rispetta pienamente le norme igienico sanitarie”.