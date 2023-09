SSML Civica Altiero Spinelli: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Civica Altiero Spinelli è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede a Milano. Come tutte le SSML mette a disposizione dei suoi iscritti un percorso formativo con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), con due curricula a disposizione.

Sapevate che questa scuola di livello universitario ha molti vantaggi per i suoi iscritti? Ora non resta che vedere insieme la storia di questo istituto con tutte le caratteristiche principali, per poi passare all’offerta formativa con gli obiettivi dei corsi di studi a disposizione.

Nella seconda e ultima parte capiremo come funziona il test di ammissione per accedere ai corsi. Passeremo poi in rassegna i costi dei corsi della SSML Civica Altiero Spinelli e le relative borse di studio per avere sconti sulla retta annuale. Infine vedremo insieme le recensioni delle persone che hanno studiato oppure stanno ancora studiando in questo istituto.

In questa guida:

SSML Civica Altiero Spinelli: caratteristiche principali e storia

La SSML Civica Altiero Spinelli è stata fondata nel 1980 dal Comune di Milano e fa parte di Fondazione Milano Scuole Civiche insieme alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

La Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” dal 2000 costituisce il dipartimento di lingue applicate di Fondazione Milano – Scuole Civiche. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici è abilitata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a rilasciare un titolo equipollente ai diplomi di laurea in Mediazione linguistica (L-12) conseguiti presso le università italiane (Decreto 31/07/2003).

Questa realtà comprende il corso di laurea triennale di Mediazione linguistica e i tre corsi di laurea magistrale: Interpretazione, Traduzione e Relazioni internazionali (ind. Comunicazione internazionale). I punti di forza della scuola sono:

una formazione profilata;

le classi piccole per assicurare il rapporto personale e diretto con gli studenti;

la frequenza obbligatoria;

professori traduttori professionisti;

costante dialogo con il mondo del lavoro.

Corsi di laurea SSML Civica Altiero Spinelli: offerta formativa

L’offerta didattica di SSML Civica Altiero Spinelli intende formare esperti linguistici preparati per diversi settori, da quelli tipicamente aziendali e istituzionali a quelli più legati al mondo dell’arte e dello spettacolo, grazie a due curricula di studio specifici:

Mediazione linguistica per le Relazioni internazionali e diplomatiche

Mediazione linguistica per lo Spettacolo e l’Audiovisivo

Il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12) forma abili professionisti delle lingue capaci di mediare, ovvero di fare da ponte di comunicazione tra due realtà che altrimenti non potrebbero comprendersi, in quanto fanno parte di culture e contesti differenti. Si tratta di laureati con solide basi culturali e una formazione nelle tecniche della mediazione linguistica scritta e orale, da e verso la propria lingua madre e almeno due lingue straniere.

Le lingue principali di entrambi i percorsi sono due: oltre all’inglese la seconda lingua può essere scelta tra francese, spagnolo, tedesco, cinese, con livello di ingresso B1, oltre a nederlandese e russo per le quali non è richiesto alcun livello d’ingresso. Inoltre c’è la possibilità di approfondire una terza lingua, scegliendola tra i corsi opzionali che vengono attivati ogni anno, come per esempio neogreco oppure arabo.

Dopo il primo anno di studi comune per tutti, lo studente a partire dal secondo anno del corso di laurea in Mediazione linguistica, potrà indirizzare il suo percorso di studi verso due aree tematiche differenti: ecco cosa si studia nei due diversi curricula.

Il corso di Mediazione linguistica per le Relazioni internazionali e diplomatiche si rivolge a tutti quelli che intendono applicare la passione per le lingue straniere al mondo delle relazioni internazionali, commerciali e diplomatiche. Ogni studente sviluppa le competenze per interpretare e tradurre la continua evoluzione dei meccanismi alla base dei rapporti internazionali sul piano politico, giuridico, economico, culturale e del commercio.

Invece il corso di Mediazione linguistica per lo Spettacolo e l’Audiovisivo insegna agli studenti a comunicare e mediare con le imprese dell’ambito artistico e creativo grazie alle competenze acquisite, sia dal punto di vista teorico che pratico, di specifici linguaggi settoriali.

Sedi SSML Civica Altiero Spinelli: dove si trova la scuola

Il SSML Civica Altiero Spinelli ha sede a via Francesco Carchidio, 2 a Milano (a pochi passi dalla Darsena e dalla fermata della M2 Sant’Agostino). La struttura si trova in un edificio di cinque piani completamente rinnovata che ospita oltre 30 aule, la maggior parte multimediali, 4 laboratori di interpretazione, mediateca, uffici, aree comuni per studenti e docenti. L’ingresso e le pareti dei corridoi di ogni piano sono stati decorati con citazioni di Altiero Spinelli e con gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, nederlandese, russo e portoghese, ovvero tutte le lingue studiate alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori.

A disposizione di studenti e docenti una Mediateca con una grande scelta di dizionari anche specialistici nelle varie lingue oltre a un ricco patrimonio di volumi, che comprendono sia testi letterari che saggi critici, e numerose riviste specialistiche. Molto fornita sia di monografie, sia di video è la sezione di Nederlandese.

Ammissione SSML Civica Altiero Spinelli: come funziona?

La SSML Civica Altiero Spinelli è ad accesso programmato e prevede il superamento di una prova selettiva. Per iscriversi però, oltre al superamento dell’esame di ammissione, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

livello di conoscenza delle 2 lingue straniere (inglese + seconda lingua a scelta) pari almeno al B1 (escluse il russo e il nederlandese per le quali non è richiesto alcun livello)

buona conoscenza della lingua italiana

diploma di scuola secondaria superiore

Come test di ingresso SSML Civica Altiero Spinelli è prevista una prova a distanza per ogni lingua di lavoro, strutturata come esame a scelta multipla. Ci sono tre sessioni di verifiche e prima di sostenere una di queste è necessario versare la quota di iscrizione che corrisponde a 90 euro.

Costi SSML Civica Altiero Spinelli: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML Civica Altiero Spinelli? La retta annuale di Civica Altiero Spinelli ha un costo che varia in base all’ISEE: alla cifra finale bisogna aggiungere la tassa regionale per il DSU di 140 euro e della marca da bollo di 16 euro. La retta annuale può andare da un minimo di 1747 euro ad un massimo di 6110 euro.

Gli iscritti possono usufruire di borse di studio che consistono nell’esonero del pagamento della quota di iscrizione e in un aiuto economico. Queste sono concesse con le seguenti modalità:

per gli iscritti al corso per un periodo di sette semestri a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta;

per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66 per cento, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato.

SSML Civica Altiero Spinelli: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Civica Altiero Spinelli sono molto positive. Ecco alcune delle recensioni SSML Civica Altiero Spinelli che è possibile trovare online: “Se tornassi indietro rifarei esattamente tutto com’èstato! Tre anni di preparazione intensa (mediazione linguistica), sotto sguardo e orecchie vigili di veri professionisti mossi innanzitutto da una grande passione. L’anno in cui mi sono iscritta a Relazioni Internazionali era il primissimo e mi ha dato delle ottime soddisfazioni, sono sicura che col passare del tempo l’offerta educativa e il percorso universitario si siano comunque arricchiti è migliorati! Una preparazione così, in altre università non esiste!”, “Tutti i docenti di lingue delle scuole superiori dovrebbero raccomandarla ai loro studenti, ma solo ed esclusivamente ai migliori nonché determinati”, “Un luogo stimolante che mi ha insegnato tante cose, dove ogni giorno ho imparato qualcosa di nuovo. Un luogo dove i progetti si concretizzano e le idee prendono vita. Un luogo di affetto, con persone che ammiro e amo, dove mi sento a mio agio. Un pezzo del mio cuore in Italia”.

Al momento non sembrano esserci commenti negativi su questa struttura, non a caso il voto raggiunto delle recensioni su Facebook è di 4,9 stelle su 5.