L’università eCampus ha costi differenti anche tra i vari corsi di laurea. In linea di massima possiamo affermare che il prezzo per studiare in questa realtà varia tra i 2.600 euro e i 3.900 euro, a seconda se ci iscrive con la retta standard o attraverso uno degli enti convenzionati. Prima di vedere convenzioni e borse di studio a disposizione degli studenti, vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master, dei corsi di perfezionamento e dei corsi singoli. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta. Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Costi dei Corsi di Laurea eCampus

In merito ai costi dei corsi di laurea di eCampus possiamo fare riferimento a queste cifre:

retta annuale: da € 2.600 (iscrivendosi con AteneiOnline)

da € 2.600 (iscrivendosi con AteneiOnline) tassa di prima immatricolazione: € 250; (gratuita con l’iscrizione attraverso lo sportello orientamento AteneiOnline)

€ 250; (gratuita con l’iscrizione attraverso lo sportello orientamento AteneiOnline) tasse annuali regionali: € 140

€ 140 tassa esami: € 150 per 14 esami/anno (max 2 esami a sessione)

Il costo totale scontato, iscrivendosi attraverso AteneiOnline.it, per il primo anno di iscrizione, parte da € 2.890.

Per i corsi di laurea “innovativi”, ovvero “Droni”, “Digital Marketing”, “Digital Entertainment and Gaming” ed “Ingegneria Informatica e delle App”, senza dimenticare il corso di laurea in Scienze Biologiche, invece, i costi eCampus sono più alti:

retta annuale corsi innovativi: € 5.900

tassa di prima immatricolazione: € 250; (gratuita con l’iscrizione attraverso lo sportello orientamento AteneiOnline)

tasse annuali regionali: € 140

tassa esami: € 150 per 14 esami/anno (max 2 esami a sessione)

In tutto, quindi, il prezzo minimo, per chi si iscrive attraverso la convenzione dello Sportello Orientamento AteneiOnline, per queste tipologie di percorsi di studio innovativi ammonta a € 6.190.

Costi dei Master eCampus

In merito ai master eCampus, le tasse sono comprese tra i € 600 e i € 16.950 ogni anno. Queste cifre così diverse tra loro sono giustificate dal fatto che alcuni master hanno una durata più breve o più lunga rispetto ad altri, senza dimenticare che molto dipende anche dalla modalità di erogazione della didattica, che può essere esclusivamente online, esclusivamente dal vivo oppure blended (quindi un misto tra quello di persona e quello a distanza). Di seguito il dettaglio dei costi suddivisi per le varie Aree:

Facoltà Master Attivi Livello Modaltà Costo Durata Area Scuola 23 1° Full on line da € 600 12 mesi Economia 1 1° e 2° Full on line da € 4.900 12 mesi Comunicazione 8 1° Full on line / Blended da € 2.600 12 mesi Giurisprudenza 4 1° Full on line da € 2.600 12 mesi Ingegneria 1 2° Full on line da € 4.500 24 mesi Psicologia 19 1° e 2° Full on line da € 1.300 12 mesi Turismo 1 1° Full on line da € 2.600 12 mesi

Costi dei Corsi di Perfezionamento eCampus

I costi dei corsi di perfezionamento di eCampus variano in base alla durata e al numero di CFU che attribuiscono (mentre in merito alla modalità di erogazione sono tutti uguali in quanto sono esclusivamente full online):

200 ore e 8 CFU: € 300

€ 300 500 ore e 20 CFU: € 400

€ 400 1 anno e 60 CFU: € 500

€ 500 2 anni e 120 CFU: € 900

Il corso annuale per il conseguimento dei 5 CFU per tutti i vincitori del concorso straordinario bis per l’accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune all’eCampus ha un costo di € 500.

Costo dei Corsi Singoli eCampus

Anche per i corsi singoli di eCampus, il prezzo è variabile. Per calcolarlo è necessario dividere per 60 l’importo della retta annuale del corso di laurea al quale afferisce l’insegnamento e poi moltiplicare il risultato per il numero di crediti formativi universitari richiesti da ogni singolo iscritto. Per esempio, per un corso singolo da 6 CFU relativo a una delle lauree la cui retta annuale è di € 3.900 lo studente dovrà pagare € 390. Vi ricordiamo però che iscrivendosi tramite lo Sportello Orientamento di AteneiOnline è possibile ottenere delle agevolazioni economiche sul costo finale: nell’esempio di cui vi abbiamo appena parlato, il corso partirebbe da un minimo di 240€ ad un massimo di 360€

La retta eCampus per il corso integrativo Prima Infanzia da 60 CFU, che ha la durata un anno ed è erogato in full online, ammonta a € 1.600. I corsi di alta formazione professionale, invece, hanno tutti il costo di € 1.900, si svolgono esclusivamente on line nell’arco di un anno e danno modo di ottenere un numero di CFU compreso tra i 63 e i 65.

Retta eCampus: Pagamenti e Rate

In merito ai pagamenti gli iscritti possono fare tutto tramite bonifico bancario o bollettino postale, oppure avvalersi di forme di versamento online, quindi con POS virtuale e PagoAtenei (la versione di PagoPA per le università) e anche attraverso MAV. Iscrivendosi attraverso lo sportello orientamento di AteneiOnline si può rateizzare tutto.

Ricordiamo che oltre al pagamento della prima rata ogni neo immatricolato dovrà pagare anche la tassa regionale annuale, inoltre i diritti di segreteria per la prenotazione di ogni esame di profitto che variano in base alla sede scelta per svolgere la prova:

Novedrate: € 20;

€ 20; Roma: € 40;

€ 40; Tutte le altre sedi: € 60

€ 60 Online: € 50

Convenzioni di eCampus

Oltre alla convenzione con AteneiOnline, esistono anche altre modalità – convenzioni a livello nazionale e convenzioni a livello locale – per avere sconti compresi tra il 5 per cento e il 30 per cento dell’importo, o quote fisse di risparmio che vanno da € 200 a € 2.000.

Borse di studio eCampus

eCampus mette a disposizione anche delle borse di studio. Generalmente queste forme di sostentamento sono rivolte agli studenti meritevoli, ma anche a quelli in condizioni economiche precarie.

Ricordiamo infine che, in generale, le opinioni degli studenti su eCampus sono piuttosto buone; e che eCampus è tra le Università Telematiche riconosciute dal MIUR, per cui rilascia titoli con lo stesso valore di quelli conseguiti in una università tradizionale.

Volete conoscere tutte le borse di studio e convenzioni a disposizione nell’università telematica eCampus? Non esitate a compilare il form qui di seguito per avere maggiori dettagli. Sarete ricontattati in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che vi daranno un orientamento personalizzato ed in forma gratuita.