L’Università Telematica Unifortunato propone una ottima offerta di Master, corsi di studi post-laurea e post-laurea specialistica a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Pensati per studenti o lavoratori che hanno la necessità di riqualificarsi o di approfondire le proprie competenze in ambiti specifici, i Master sono pensati per dare conoscenze di carattere professionale, progettuale, e tecnico-operativo.

La frequenza ai corsi è obbligatoria e incompatibile con la frequenza ad altri corsi di studio di altro livello. I master si concludono con una prova finale. Questa viene monitorata da tutor e professori attraverso la piattaforma telematica di studio su cui è necessario fare anche delle prove intermedie.

In questo nostro approfondimento vi parleremo di tutti i master a disposizione nell’ateneo, con l’elenco completo di questi corsi ed anche i relativi costi. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli?

In questa guida:

Tutti i Master Online Unifortunato

L’Università Telematica Unifortunato eroga attualmente circa 18 master, divisi in due tipologie:

Unitelma Sapienza Master di 1° livello : accessibili a chi è in possesso di una laurea triennale o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è permesso partecipare in qualità di uditori).

: accessibili a chi è in possesso di una o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è permesso partecipare in qualità di uditori). Unitelma Sapienza Master di 2° livello: accessibili a chi è in possesso di una laurea magistrale oppure specialistica

Vediamo allora l’elenco completo dei master con i relativi dettagli:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

A questi poi vanno aggiunti una serie di Master dedicati al Mondo Scuola.

Master Unifortunato di 1° livello

I master di 1° livello (con aree di riferimento che sono le medesime dei corsi di laurea Unifortunato) sono rivolti a neolaureati che intendono specializzarsi in un campo specifico e a professionisti che hanno bisogno e voglia di migliorare la propria posizione lavorativa. Per conseguire il titolo ogni iscritto deve acquisire 60 crediti formativi universitari, oltre a quelli acquisiti per la Laurea (180) o per la Laurea specialistica (300). I master, della durata di 1500 ore, sono suddivisi in lezioni, studio individuale, esercitazioni, attività di laboratorio e terminano con un periodo di tirocinio presso Enti e Imprese inerenti l’oggetto del Master.

Ecco l’elenco dei Master Unifortunato di I Livello:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Master Unifortunato di 2° livello

I Master di II livello sono corsi che sono in grado di dare un’altissima preparazione in aree di studio differenti. La piattaforma telematica online permette di seguire i corsi in base alle proprie necessità personali e professionali, aiutando così il conseguimento del titolo senza perdere troppo tempo.

Ecco l’elenco dei Master Unifortunato di II Livello:

Cerca e Confronta i Master Online Master: Tipologia: Tutte Area: Tutte Costo: Tutti Esperti in Salvaguardia degli Ecosistemi Forestali dal Fenomeno degli Incendi Boschivi 2° Livello Pubblica Amministrazione €2.700 richiedi info Scarica Brochure Nessun Master trovato

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Costi Master Unifortunato

Termiano la guida parlando del costo dei Master Unifortunato: i costi variano da 600 euro a 3.000 euro, a seconda del corso scelto. I master Unifortunato più economici sono quelli che riguardano il Mondo Scuola (600 euro di retta), mentre il più costoso è il master in Safety Manager: prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza sul lavoro che ha una retta di 3.000 euro. Bisogna ricordare però che generalmente i master delle università per via telematica comportano meno spese rispetto ai master in presenza, in quanto grazie alla modalità e-learning danno modo di risparmiare su tutte quelle spese necessarie per frequentare fisicamente le lezioni (costo dei libri, trasporto, alloggio per i fuori sede).

La nostra guida sui Master dell’Università UniDav è giunta al termine; se avessi bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a compilare il form qui di seguito. Verrai ricontattato in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che ti daranno un orientamento personalizzato ed in forma gratuita.