SSML Icotea: Corsi, Costi e Opinioni

L’Istituto SSML Icotea è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede a Modica (RG): questa realtà, come tutte le SSML, è autorizzata a istituire e ad attivare il Diploma di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica L-12 e il Diploma di laurea specialistica o magistrale di II Ciclo durata Biennale afferenti alla laurea Magistrale classe LM-94 “Traduzione Specialistica ed Interpretariato”.

In questa nostro approfondimento vi presenteremo prima di tutto delle caratteristiche principali dell’istituto, con un focus sui tanti vantaggi che l’istituto di livello universitario possiede per i suoi studenti. Proseguiremo con una panoramica sull’offerta formativa con gli obiettivi del corso di studi e la didattica.

Nella seconda e ultima parte parleremo del funzionamento del test di ammissione, per poi vedere quali sono i costi dei corsi della SSML Icotea e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le opinioni degli studenti o anche degli ex studenti.

SSML Icotea: caratteristiche principali e storia

La SSML Icotea di Modica nasce nel 1998: tutta l’esperienza, la conoscenza e la preparazione che lo staff ha accumulato in questi vent’anni sono a disposizione degli studenti. Nell’offerta formativa – di cui vi parleremo più avanti – troviamo infatti molti corsi, compresi quelli universitari, di perfezionamento, master, certificazioni linguistiche, informatiche e tanto altro ancora.

I diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di Laurea triennali di livello universitario, che appartengono alla classe delle Lauree universitarie in Scienze della mediazione linguistica L-12 (autorizzata nel 2013) e al corso di Laurea Magistrale (ex Specialistica) afferente alla classe della laurea universitaria magistrale in Traduzione Specialistica ed Interpretariato LM- 94 (autorizzato nel 2022).

Questo istituto è partner con E-Converter: agenzia di Interpretariato e Traduttori, il cui gruppo di lavoro è formato dai professori, dagli interpreti, dai traduttori e dagli adattatori che lavorano presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Icotea. Inoltre la scuola è partner anche dell’Associazione Formazione 24H per mediatori linguistici professionisti.

Corsi di laurea SSML Icotea: l’offerta formativa

Il corsi della SSML Icotea sono di tipo triennale e magistrale. Il corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) ha durata di tre anni, riconosce 180 crediti formativi (CFU). Permette agli studenti di acquisire una formazione culturale e linguistica di alto livello in almeno due lingue straniere (inglese e francese). Inoltre questa realtà è anche centro accreditato per l’ottenimento delle certificazioni linguistiche di russo, inglese e tedesco, perciò è c’è la possibilità di seguire i corsi per conseguire livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Questo corso di laurea, inoltre, garantisce l’assunzione di competenze linguistiche tecnico-settoriali, sia verbali che scritte, fondamentali per l’esercizio della professione di mediatore linguistico.

Il corso di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica ed Interpretariato LM-94 ha una durata biennale e rilascia in totale 120 CFU divisi in 60 CFU per ogni anno accademico. L’obiettivo è quello di ottenere la specializzazione per lingue inglese e francese con lo scopo di essere capace di fare traduzioni letterarie, legali tecniche ed editoriali o svolgere la professione d’interprete in modalità simultanea, consecutiva o chuchotage.

Sedi SSML Icotea: dove si trova la scuola

Il SSML Icotea ha sede centrale a Modica in via Sorda Sampieri 128: questo posto rappresenta un luogo di incontro e possibilità in cui prendere parte a conferenze, riunioni ed eventi, arricchendo la propria esperienza di formazione. Nel 2022 è stata inaugurata Icotea Hub con un campus per gli studenti Italiani e stranieri che vogliono vivere una esperienza formativa a 360 gradi. In questa realtà ci sono a disposizione vitto e alloggio per gli iscritti con una struttura moderna che si affaccia sul mare.

SSML Icotea ha anche altre sedi, come uffici informativi e sportello di orientamento che ricevono solo su appuntamento concordato via mail con la segreteria, a Milano, Roma e Sassari. Attualmente le sedi di Roma e Sassari sono in fase di ristrutturazione. Ecco gli indirizzi di tutte le sedi:

Milano: via Mecenate 105

Roma: via Federico Rosazza 26

Sassari: viale Italia 7

Modica: via Sorda Sampieri 128

Ricordiamo che le lezioni sono in presenza, tuttavia è possibile seguire parte di alcuni corsi in modalità blended sulla piattaforma e-learning, solo se si è in possesso di webcam in quanto è necessario attivare il riconoscimento biometrico facciale. Il riconoscimento biometrico facciale è un sistema automatico che controlla che lo studente stia seguendo le lezioni.

Ammissione SSML Icotea: come funziona?

La SSML Icotea prevede un test d’ingresso per la laurea triennale. Questa struttura organizza per chi deve sostenere questa verifica un corso di preparazione personalizzato e specifico per superare il test d’ingresso: questo supporto viene dato in modalità a distanza con lezioni live, videolezioni, slide, test, simulazioni, inoltre insieme ai professori di riferimento viene stabilito un calendario consono alle necessità di ogni singolo studente. Lo sportello di Orientamento può aiutare gli studenti a valutare il proprio percorso.

Per la laurea magistrale non è previsto alcun tipo di test d’ingresso, ma basta avere un titolo di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) o titolo equipollente/affine.

Costi SSML Icotea: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML Icotea? Il corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica ha un costo di 1500 euro (con quota di iscrizione di 389 euro), mentre il corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica ed Interpretariato ha un costo di 4mila euro (con quota di iscrizione di 999 euro). In entrambi i casi ci possono essere diversi sconti sulla retta annuale SSML Icotea, infatti l’importo varia in base alla quantità di corsi inseriti nel carrello nel momento della scelta sul sito dell’ateneo: con due corsi c’è lo sconto del 10 per cento e con tre corsi quello del 20 per cento.

È possibile rateizzare tutto senza costi aggiuntivi: pagata la quota d’iscrizione/acconto, la somma che avanza può essere rateizzata secondo le esigenze di ogni singolo studente. Inoltre chi è già iscritto ad altri corsi Icotea può ottenere uno sconto aggiuntivo del 5 per cento. Inoltre i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni possono utilizzare lo sconto del 5 per cento con la carta giovani. Il pagamento si può effettuare tramite PayPal/Carta di Credito o Prepagata, Bonifico Bancario, Ricarica Postepay, Postagiro/Bonifico Postale/Conto Corrente Postale.

Ovviamente poi ci sono meno spese per chi segue le lezioni da remoto, visto che non bisogna contare il denaro speso per arrivare in sede, soprattutto per chi è pendolare. Senza dimenticare che il materiale didattico viene messo a disposizione sulla piattaforma di e-learning 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perciò non c’è bisogno di acquistare libri e dispense extra.

SSML Icotea: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Icotea sono molto positive, non a caso su Facebook ha ottenuto quasi il massimo dei voti nelle recensioni con un punteggio di 4,7. Chi ha studiato in questa scuola ritiene che ci sia un ottimo servizio, un personale gentile e disponibile, prezzi accessibili, materiale buono e ben predisposto, piattaforma perfettamente funzionante e semplice da usare anche per chi non è esperto di nuove tecnologie.

Ecco alcune recensioni SSML Icotea: “Ho svolto due corsi singoli e mi sono trovata molto bene. Dispense chiare, loro sono affidabili e sempre disponibili. Certificato disponibile in 24/48 ore nella pagina personale, ottima soluzione per chi lavora, dato che si può gestire lo studio autonomamente”, “Consiglio i Corsi Icotea perché sono davvero completi, le slide sono chiare e accessibili a tutti. Gli argomenti selezionati vengono spiegati in maniera impeccabile e il test finale è conforme a tutto il percorso effettuato”, “Per quanto riguarda il corso che ho terminato posso dare una recensione positiva, ho avuto sempre risposte esaustive per ogni domanda. Le dispense complete e chiare, mi sono trovata molto bene. Consiglio vivamente ICOTEA“.

Tra tanti commenti a favore c’è anche qualche voce fuori dal coro che parla di disorganizzazione dello staff, tuttavia è normale che ci possa essere qualche disguido con così tanti corsi e studenti da seguire. Su oltre 300 recensioni, i commenti negativi sono davvero pochi.