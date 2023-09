SSML Internazionale: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

Gli studenti che amano le lingue straniere e hanno la passione per i viaggi possono valutare l’iscrizione alla SSML Internazionale, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Benevento. Istituita di recente, la Scuola offre un titolo equipollente al corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12).

In questo approfondimento ci occuperemo in primis delle caratteristiche principali e della storia dell’Istituto. Passeremo quindi in rassegna i corsi della SSML Internazionale, offrendo una guida esaustiva sull’offerta formativa.

Nella seconda parte spiegheremo come funziona il test di ammissione alla Scuola e quali sono i costi da sostenere. Infine, riporteremo le opinioni di alcuni studenti che frequentano o hanno frequentato la SSML di Benevento.

In questa guida:

SSML Internazionale: caratteristiche principali e storia

La SSML Internazionale di Benevento nasce nell’estate 2017, in seguito al Decreto MIUR n.1933 del 1° agosto. L’offerta formativa include un corso di studi in Mediazione Linguistica con due indirizzi specifici: economico-giuridico e turistico.

Il campus universitario si trova non lontano dal centro storico di Benevento e accoglie ogni anno circa 100 nuovi iscritti. L’accesso alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale è infatti a numero programmato.

La prof.ssa Gisella Maiello è il Direttore della Scuola ed ha il potere di nominare i membri interni della Commissione, nonché di convocare e presiedere il Consiglio di Corso. La nomina del Direttore arriva dall’Ente Gestore dell’Istituto, ossia l’Ipsef (Istituto per la promozione e lo sviluppo dell’educazione e formazione).

Accanto a lui vi è un Vicario, una figura professionale che coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il Vicario viene scelto dal Direttore tra i professori del corso in Mediazione Linguistica.

Corsi di laurea SSML Internazionale: l’offerta formativa

Corsi di Laurea Offline Corso Tipologia Area Classe Mediazione Linguistica - Indirizzo Economico-Giuridico Laurea Triennale Lingue L-12 richiedi info

Mediazione Linguistica - Indirizzo Turistico Laurea Triennale Lingue L-12 richiedi info

Presso la SSML Internazionale di Benevento sono attivi i corsi triennali di Mediazione Linguistica con indirizzo Economico-Giuridico e Turistico. Entrambi fanno riferimento alla classe di laurea L-12, la classe delle lauree in Mediazione Linguistica. Il titolo conseguito è equipollente alla laurea triennale che si ottiene all’Università.

I corsi della SSML Internazionale prevedono quattro lingue di studio: inglese, spagnolo, francese e tedesco. L’obiettivo è di formare un mediatore in grado di lavorare in realtà produttive e sociali diverse, sfruttando le proprie competenze linguistiche da una parte e ponendosi come punto di riferimento in occasione di problematiche relative a processi di integrazione culturale e sociale.

Al termine del percorso di studi, i neo-laureati hanno l’opportunità di trovare un posto di lavoro sia nelle aziende pubbliche che in quelle private. Tra i settori più rappresentativi si annoverano il commerciale e quello delle risorse umane. Si aprono inoltre interessanti sbocchi lavorativi presso scuole pubbliche e private, oltre che servizi sociali, centri culturali, fondazioni e musei.

Le due lingue obbligatorie di ciascun corso sono l’inglese e il francese. A queste se ne aggiunge una terza, a scelta dello studente tra spagnolo e tedesco. In totale gli studenti sono chiamati a conseguire 180 CFU e le lezioni si svolgono in presenza e in modalità frontale.

Al primo anno si studiano Inglese 1 e Francese 1, a cui si affiancano altre materie quali Diritto pubblico ed interculturale, Teoria e prassi della traduzione e Linguistica generale. Nel corso del secondo anno ci sono gli esami di Inglese 2 e Francese 2, oltre che di Letteratura e Cultura di entrambe le lingue. Per chi sceglie l’indirizzo Turistico, si aggiungono inoltre materie quali Programmazione e Controllo delle Aziende Turistiche e Diritto Comunitario del Turismo.

Il tirocinio formativo, obbligatorio, è in programma al terzo e ultimo anno. A seconda di quale indirizzo si sceglie, il piano di studi prevede gli esami di Geografia economica o Geografia del turismo, così come Economia e gestione delle imprese internazionali oppure Economia e gestione delle imprese turistiche.

Sedi SSML Internazionale: dove si trova la scuola

La sede della SSML Internazionale si trova a Benevento, nei pressi dell’Ospedale San Pio e nelle immediate vicinanze dell’Università Giustino Fortunato. L’Istituto mette a disposizione dei suoi studenti un campus universitario moderno di grandi dimensioni (circa 6.000 metri quadrati), immerso nel verde e non lontano dal centro storico.

All’interno del campus sono presenti un’aula magna da 150 posti, una sala regia, un laboratorio linguistico e un laboratorio informatico. Agli spazi didattici si aggiungono inoltre un’aula multimediale da 100 posti, 3 aule ad Anfiteatro da 50 posti ciascuna e oltre 20 aule per seguire le lezioni.

Non mancano nemmeno la biblioteca, la mediateca, le aule di ricevimento dei docenti, una sala professori e un’aula studenti. Tutti i laboratori e le aule didattiche dispongono di attrezzatura all’avanguardia, per offrire il meglio della tecnologia a ciascun studente.

Test ammissione SSML Internazionale: come funziona?

Il test d’ingresso alla SSML Internazionale si compone di tre prove: una di lingua inglese, una di lingua francese e una di italiano. Per ogni anno accademico sono previste tre sessioni, con un numero predefinito di posti disponibili.

Di solito la sessione annuale riserva metà del numero di posti assegnati, mentre quella primaverile ed estiva attribuiscono ciascuna un quarto dei posti disponibili. L’esito del test di ammissione viene comunicato tramite email a ogni candidato (l’indirizzo email è lo stesso usato per l’iscrizione).

La prova di lingua inglese e quella di lingua francese prevedono ciascuna un test con domande a risposta multipla, per consentire al corpo docenti di valutare le conoscenze grammaticali della lingua da parte di ciascun studente. La prova scritta di italiano invece prevede domande a risposta multipla per la verifica della conoscenza sia della cultura generale che della grammatica italiana.

Per tutti gli studenti che si iscrivono alla prova di ammissione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento c’è inoltre la possibilità di usufruire di 3 mesi omaggio di un corso online di lingua inglese (livello B1).

Costi SSML Internazionale: tasse e borse di studio

Quali sono i costi della SSML Internazionale? L’iscrizione ai corsi di laurea dell’Istituto per Mediatori Linguistici richiede un contributo obbligatorio pari a 3.200 euro, a cui si aggiunge la tassa per il Diritto allo Studio Universitario. Gli studenti possono rateizzare la retta in tre rate: prima rata da 1.200 euro più la tassa Diritto allo Studio Universitario al momento dell’iscrizione; seconda rata da 1.200 euro da versare entro il 31 gennaio; terza rata da 1.000 euro da versare entro il 30 aprile.

Per il pagamento della retta universitaria è possibile procedere con un versamento sul bollettino postale oppure tramite bonifico bancario. Chi non è in regola con il versamento dei pagamenti non può accedere agli esami.

Ogni anno gli studenti della SSML Internazionale possono partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio indetto dal Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania. La domanda di partecipazione va inoltrata tramite il sito ADISU Campania effettuando l’accesso ai Servizi online con SPID o CIE. Il valore di ciascuna borsa di studio è diverso di anno in anno.

SSML Internazionale: recensioni e opinioni degli studenti

Le recensioni sulla SSML Internazionale sono molto positive. Chi ancora frequenta e i neo-laureati lodano in particolare le esperienze di tirocinio presso aziende nazionali e internazionali, grazie alle quali hanno avuto modo di migliorare le proprie conoscenze e di entrare in maniera più agevole nel mondo del mercato. Un plauso anche all’organizzazione del corso e alla competenza dei docenti.

“Ho deciso di iscrivermi a questa Università dopo 5 anni all’estero, 2 in Inghilterra e 3 in Australia, proprio per completare il mio percorso e per la mia passione per le lingue. Grazie a questa Università ho svolto diverse esperienze lavorative tra le quali quella alle Universiadi come hostess per le delegazioni internazionali, un’altra esperienza è stata quella con un artista olandese che si è trasferito nel Paese per un progetto di innovazione sociale (io sono stata la sua interprete oltre che la sua insegnante per un corso di italiano per stranieri). E infine la mia ultima esperienza è stata con un tour operator della Costiera Amalfitana che mi ha dato la possibilità di partecipare ad attività nazionali e internazionali per promuovere il turismo italiano all’estero. Inoltre ora mi hanno offerto un contratto di lavoro per continuare a lavorare con loro e occuparmi di un bando per la Regione Campania”.

“Ho conosciuto SSML grazie a uno spot pubblicitario ormai quasi quattro anni fa e devo dire che sono orgogliosa del percorso di laurea che ho scelto. Sono laureata in Mediazione Linguistica Internazionale e conosco 4 lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Ho svolto un tirocinio presso l’azienda Inter Studio Viaggi. Questo mi ha dato la possibilità di passare due settimane a Edimburgo, in Scozia, dove ho lavorato come tour operator. Le mie mansioni erano quelle di accompagnare un gruppo di studenti in giro per la capitale scozzese parlando in inglese tutto il tempo. Tale esperienza ha fatto sì che potessi migliorare la mia conoscenza della lingua. Consiglio SSML Internazionale perché ad oggi mi reputo una grande viaggiatrice, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Sicuramente l’aver imparato le lingue mi ha permesso di viaggiare e mi sta permettendo di svolgere diverse attività”.

Al momento tra le opinioni sulla SSML Internazionale non si segnalano critiche o lamentele, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto fin qui dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Benevento.