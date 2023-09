SSML IUM: Corsi, Costi e Opinioni

L’Istituto SSML IUM è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede a Napoli: questa realtà mette a disposizione dei suoi iscritti un percorso formativo altamente professionale con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), ma con due percorsi differenti.

In questa nostra guida vi illustreremo prima di tutto delle caratteristiche principali della scuola, con un approfondimento sui tanti vantaggi che l’istituto di livello universitario possiede per i suoi iscritti. Continueremo a parlarvi dell’offerta formativa con gli obiettivi del corso di studi.

Nella seconda e ultima parte parleremo di come funziona il test di ammissione, per poi vedere quali sono i costi dei corsi della SSML IUM e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le opinioni delle persone che studiano, oppure hanno già studiato, presso questa struttura.

In questa guida:

SSML IUM: caratteristiche principali e storia

La SSML IUM di Napoli è stata riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21/01/2009, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17/02/2009. Grazie a questo decreto l’istituto è abilitato ad attivare corsi di studi di durata triennale per Mediatori Linguistici (Classe di Laurea L-12) e a rilasciare il Diploma di Mediatore Linguistico equipollente al Diploma di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica conseguito nelle Università Statali.

Questa realtà intende fornire un’approfondita preparazione culturale, giuridica e professionale a tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di mediatore linguistico. La mission di questa realtà è la formazione di esperti linguistici, interpreti e traduttori, e nasce dalla necessità di profili con una preparazione linguistica ad alto livello, con lo scopo di diminuire le distanze fra la formazione universitaria tradizionale ed il bisogno di un tessuto economico internazionale sempre più globalizzato.

Nel piano di studi perciò troviamo insegnamenti legati alle competenze linguistiche, all’interpretariato e alla traduzione, ma anche rivolti verso quel contesto aziendale e turistico, inserendo materie economiche e storiche. Il profilo degli studenti si completa con lo studio, oltre che delle due lingue europee, di due lingue extra-europee (cinese e arabo) sempre più richieste dal mondo del lavoro. Lo scopo è quello di dare vita ad una scuola di eccellenza nella formazione linguistica sia universitaria che post laurea che possa mettere a disposizione una alternativa concreta e di qualità. Oltre al corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, è possibile iscriversi anche ai Master di specializzazione per giovani laureati, strutturati per costruire profili con capacità linguistiche elevate e concrete a cui si aggiungono competenze di marketing e linguaggi settoriali in modo da rispondere alle richieste delle aziende in continua evoluzione. Inoltre per chi vuole proseguire gli studi, dopo la SSML, è possibile l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica e Interpretariato (LM-94) attivati negli atenei tradizionali.

Corsi di laurea SSML IUM: l’offerta formativa

Corsi di Laurea Offline Corso Tipologia Area Classe Mediazione Linguistica - Indirizzo Economico-Giuridico Laurea Triennale Lingue L-12 richiedi info

Mediazione Linguistica - Indirizzo Turistico Laurea Triennale Lingue L-12 richiedi info

Il corso di Mediazione Linguistica della SSML IUM intende formare professionisti nelle lingue straniere capaci di affrontare le sfide e cogliere le possibilità che arrivano dai mercati internazionale, attraverso una preparazione che si basa sulla conoscenza approfondita delle lingue. Inoltre per chi intende proseguire gli studi, con questo titolo di studi può accedere alla Laurea Magistrale in Interpretariato di conferenza, in Traduzione letteraria e Traduzione tecnico-scientifica, attivati dalle Università Italiane.

La didattica permette di ottenere una specifica competenza culturale e lavorativa, assicurata dallo studio approfondito e articolato che permette una solida competenza nei settori della lingua, linguistica e cultura scritta e orale dei diversi Paesi oggetto di studio. Ci sono due curricula a disposizione:

Mediazione Linguistica – Indirizzo Economico-Giuridico L-12

Mediazione Linguistica – Indirizzo Turistico L-12

Sedi SSML IUM: dove si trova la scuola

Il SSML IUM ha sede a Piazza Nicola Amor a Napoli. Chi vuole vedere la struttura può farlo attraverso il Servizio di Assistenza e Orientamento con Open Day e Lezioni aperte a cui i futuri iscritti possono partecipare per visitare l’istituto e per conoscere i docenti e i tutor.

Piazza Nicola Amore (soprannominata “I quattro palazzi”) è una piazza che si trova lungo il corso Umberto I, nel centro storico, all’incrocio con via Duomo. Dedicata a Nicola Amore, il sindaco che promosse i lavori per “sventrare Napoli” (come disse il primo ministro Agostino Depretis), viene chiamata dai cittadini ‘e quattro palazze, per via dei quattro edifici identici che vi si affacciano. La piazza si trova in una posizione centrale rispetto a piazza Giovanni Bovio e piazza Garibaldi, poste queste agli estremi del corso.

Ammissione SSML IUM: come funziona?

La SSML IUM non prevede un test d’ingresso. Chi vuole iscriversi deve avere un Diploma di maturità quinquennale rilasciato da un Istituto di Istruzione secondaria superiore, o un Diploma di laurea. Per gli studenti stranieri è necessario un titolo di studio equivalente con indicazione del voto finale, tradotto, legalizzato ed accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari del luogo nel quale il titolo è stato conseguito. Per procedere con l’immatricolazione sono necessari i seguenti documenti:

Domanda di iscrizione in bollo

Certificato di maturità con l’indicazione del voto finale

Ricevuta del versamento della quota di iscrizione

Due foto formato tessera recenti

Fotocopia fonte retro documento di identità

Costi SSML IUM: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML IUM? Il corso di Mediazione Linguistica ha una retta annuale che varia in base all’iSEE a cui vanno aggiunti 140 euro per il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e 16 euro per l’imposta di bollo. Ecco la tabella con i costi SSML IUM in base all’ISEE:

ISEE sotto i 10mila euro: 200 euro per l’iscrizione; 2000 euro per la retta annuale

ISEE tra 10mila e 20mila euro: 300 euro per l’iscrizione; 2300 euro per la retta annuale

ISEE tra 20mila e 30mila euro: 450 euro per l’iscrizione; 2700 euro per la retta annuale

ISEE tra 30mila e 50mila euro: 550 euro per l’iscrizione; 3000 euro per la retta annuale

ISEE tra 50mila e 100mila euro: 600 euro per l’iscrizione; 3500 euro per la retta annuale

ISEE sopra 100mila euro oppure non dichiarato: 700 euro per l’iscrizione; 3700 euro per la retta annuale

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso bonifico bancario oppure carta di credito/bancomat, assegno presso la segreteria studenti. Sono previste possibilità di pagamento a rate, in tempi e modi da concordare con la segreteria amministrativa.

Per avere uno sconto sulla retta SSML IUM, gli studenti possono usufruire di borse di studio regionali, generalmente assegnate in base al merito, al reddito e alla regolarità scolastica (AdiSURC). L’Azienda Regionale attua interventi di aiuto economico attribuiti attraverso concorso, mettendo a disposizione servizi tra cui borse di studio, servizio abitativo, servizio di ristorazione, contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale), servizi di informazione, di accompagnamento per studenti disabili, di orientamento al lavoro.

Inoltre ogni anno la scuola bandisce un concorso per l’assegnazione di quattro Borse di Studio a copertura parziale della retta annuale. Per poter partecipare al bando di assegnazione delle borse di studio i candidati dovranno sostenere due prove, una scritta ed una orale. I candidati devono rispondere correttamente ad almeno il 70 per cento dei quesiti oggetto del test e conseguire un voto pari o superiore a 7/10 nella prova orale. La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice composta dal Presidente IUM Academy School e da due docenti di Lingua Inglese. Non può partecipare chi ha già un’altra borsa di studio, come quella di AdiSURC.

SSML IUM: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML IUM sono molto positive, non a caso su Facebook ha ottenuto quasi il massimo dei voti nelle recensioni con un punteggio di 4,7. Su 18 recensioni fornite, solo un utente sconsiglia di iscriversi a questa realtà, tuttavia senza dare una motivazione. Le altre recensioni SSML IUM sono tutte positive: “Ottimo… da seguire in lingua inglese e russa”, “Si studia bene”, “Una bella opportunità per tanti giovani”.