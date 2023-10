SSML Lamezia Terme: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Lamezia Terme è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede – come suggerisce il nome – a Lamezia Terme. Si tratta di una realtà che ha una offerta formativa con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), mentre al momento non ci sono corsi a disposizione di tipo magistrale.

In questa nostra guida vi diremo quali sono le caratteristiche principali della scuola, parlando nel dettaglio dei tanti vantaggi che la scuola di livello universitario mette a disposizione per i suoi studenti. Proseguiremo con una visione dell’offerta formativa ed i possibili piani di studi a cui fare riferimento.

Nella seconda ed ultima parte capire insieme come funziona il test di ammissione per entrare a far parte dei corsi, quali sono i costi dei corsi della SSML Lamezia Terme ed i relativi sconti e borse di studio a cui fare riferimento per avere degli sconti sulla retta finaled. Infine vedremo insieme le recensioni di chi ha studiato oppure sta ancora studiando in questo istituto.

In questa guida:

SSML Lamezia Terme: caratteristiche principali e storia

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Lamezia Terme è stata autorizzata con DD.DD. prot. n. 640 del 12/04/2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca, a mettere a disposizione degli studenti dei corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli.

Questi titoli sono equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea di primo ciclo di durata triennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alle lauree della classe L-12 “Mediazione Linguistica”, e permettono di accedere ai corsi di laurea magistrale che fanno riferimento alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

Il corso si svolge in tre anni accademici che corrispondono a 180 crediti formativi universitari (CFU). Oltre all’Inglese (obbligatorio) lo studente potrà scegliere due tra le seguenti lingue: Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese e Russo. A breve verrà attivato anche lo studio della lingua Araba.

Corsi di laurea SSML Lamezia Terme: offerta formativa

L’offerta formativa della SSML Lamezia Terme permette di ottenere una buona padronanza delle tecniche di traduzione e di interpretazione nella lingua inglese (obbligatorio) e in una seconda lingua europea (a scelta tra francese, spagnolo e tedesco), una buona preparazione in una terza lingua (opzionale, tra francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo e albanese) e l’acquisizione di specifiche conoscenze lavorative utili per un rapido inserimento nel mondo professionale.

Gli obiettivi formativi fanno riferimento al ruolo stesso del Mediatore Linguistico che non può avere solo capacità di carattere linguistico ma ha bisogno anche di una grande cultura generale e di competenze di mediazione culturale. Non a caso il Mediatore Linguistico mette a disposizione la propria competenza nei rapporti istituzionali-aziendali-culturali con l’estero in contesti multietnici e multiculturali, in ambito nazionale ed estero. Gli allievi non acquisiscono solo attraverso il semplice studio ma, grazie alle lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attività di contesto collaterali (partecipazione a convegni, eventi culturali in lingua straniera, conferenze plenarie). Ci sono a disposizione tre curricula:

Indirizzo classico

Indirizzo sicurezza sul lavoro

Indirizzo agroalimentare

Tutti questi indirizzi comprendono le seguenti attività:

attività linguistico-formative

traduzioni di testi

interpretazione di trattativa

insegnamenti economici, giuridici, sociolinguistici, geografici

informatica

attività a scelta dello studente

tirocini formativi

prova finale

Prima di passare alle altre informazioni sulla scuola, vi ricordiamo qual è il profilo del Mediatore Linguistico:

una conoscenza approfondita, teorica e pratica, di due o tre lingue straniere

l’abilità di mettere in relazione le lingue e i contesti storico-economici, storico-culturali e geopolitici stranieri, in modalità partecipativa

una formazione di base in linguistica teorica e applicata

la possibilità di usare i principali strumenti informatici in tutte le aree della comunicazione e della traduzione

Sedi SSML Lamezia Terme: dove si trova la scuola

La SSML Lamezia Terme si trova a Via Po, 56/58, nel cuore della città che si trova in provincia di Catanzaro. Questo comune ha un agrande importanza dal punto di vista agricolo, commerciale, industriale e infrastrutturale per la sua posizione centrale nella regione e il suo territorio pianeggiante. Non a caso è anche sede del principale aeroporto della regione Calabria.

Anche se sul sito ufficiale non ci sono comunicazioni ufficiali, spesso le SSML organizzano degli Open Day per permettere ai futuri immatricolati di visitare la struttura, inoltre di dialogare con docenti e tutor.

Ammissione SSML Lamezia Terme: come funziona?

Con lo scopo di assicurare un buon rapporto numerico e qualitativo professore/studente, fondamentale per l’apprendimento delle lingue straniere, l’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Lameza Terme applica la strategia del numero programmato, perciò gli studenti devono superare un test d’ingresso per entrare a far parte di SSML Lamezia Terme. Gli allievi che risultano idonei al termine del test possono procedere con l’immatricolazione al primo anno accademico.

Oltre al superamento del test di ammissione SSML Lamezia Terme, gli studenti devono possedere un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e valido per l’accesso all’Università. Per essere ammessi al primo anno di corso in Mediazione Linguistica è richiesta, inoltre, in merito alle due lingue straniere prescelte, una competenza pari al livello A2 del “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue” con l’eccezione della Lingua inglese per la quale la competenza richiesta è pari al livello B1. Inoltre viene richiesto, per tutti gli studenti, un buon livello di competenza nella lingua italiana. Ecco tutti i documenti da portare:

Autocertificazione Diploma di Scuola Media Superiore – richiesta solo per domanda di iscrizione al I anno

N. 3 fotografie formato tessera – richiesta solo per domanda di iscrizione al primo anno

Fotocopia del documento di identità in corso di validità

Fotocopia del codice fiscale

Fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione sul conto corrente intestato all’ente gestore: Uniarco srl

Bonifico

Contratto di iscrizione firmato per accettazione in ogni sua parte.

Costi SSML Lamezia Terme: tasse e borse di studio

Ma quali sono i costi della SSML Lamezia Terme? All’interno del sito della scuola non viene indicato l’ammontare della retta dei corsi, tuttavia tra le somme da pagare troviamo sicuramente la tassa regionale per il DSU di 140 euro e la marca da bollo di 16 euro.

Come tutte le università, c’è la possibilità di avere agevolazioni e sconti sulla retta finale. Le borse di studio della SSML Lameza Terme sono assegnate per merito e per reddito, in base a determinate graduatorie regionali.

SSML Lamezia Terme: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Lamezia Terme sono positive, tuttavia al momento non è possibile reperire online le recensioni SSML Lamezia Terme degli studenti che sono iscritti al momento oppure degli ex studenti che hanno studiato negli anni passati in questa scuola.