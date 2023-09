SSML Maddaloni: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Maddaloni è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede a Caserta: questa realtà mette a disposizione dei suoi iscritti un percorso formativo con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), con un unico indirizzo a disposizione.

In questa nostra guida vi illustreremo quali sono le caratteristiche principali della scuola, con un focus sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario possiede per i suoi iscritti. Proseguiremo con una panoramica sull’offerta formativa con gli obiettivi del corso di studi.

Nella seconda e ultima parte diremo se c’è o meno un test di ammissione e come funziona. Passeremo poi in rassegna tutti i costi dei corsi della SSML Maddaloni e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le opinioni delle persone che sono iscritte, oppure hanno già terminato il proprio percorso di studi, presso questa struttura.

SSML Maddaloni: caratteristiche principali e storia

La SSML Maddaloni di Caserta è stata riconosciuta nel 1989 con Decreto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 19.5.1989), come Scuola diretta a fini speciali (formazione di esperti specializzati nell’interpretariato e nella traduzione), diventata poi Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, dall’anno accademico 2003/2004.

Questo istituto, perciò, rilascia, alla fine dei tre anni di studi superiori previsti dall’Ordinamento, Diplomi di Mediazione Linguistica per Traduzione e Interpretazione, che sono equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di Laurea rilasciati dalle Università al termine dei corsi di Laura in Mediazione Linguistica.

Lo scopo di questa realtà è la formazione integrale dello studente, fondata sulla eccellenza accademica, sull’attenzione personalizzata ad ogni singolo iscritto e sull’adeguamento della formazione universitaria alla realtà lavorativa e sociale. Le materie oggetto dei corsi presenti nel piano di studio sono affidati a docenti e ricercatori universitari, ossia ad esperti che hanno una qualificazione idonea in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relative agli stessi insegnamenti. Ogni professore viene selezionato dal Comitato Tecnico-Scientifico, composto da docenti e specialisti della Università “La Sapienza” di Roma e delle Università della Campania. Gli studenti possono chiedere aiuto anche grazie ad un servizio di tutorato. Le lezioni sono impartite a gruppi ristretti di persone con lo scopo di assicurare una partecipazione più attiva e diretta.

Corsi di laurea SSML Maddaloni: l’offerta formativa

L’offerta didattica della SSML Maddaloni intende preparare eccellenti Mediatori linguistici in grado di interagire con il mondo del lavoro appena ottenuto il diploma. In particolare, questa realtà mette a disposizione degli iscritti una solida preparazione linguistica, mette loro in condizione di poter lavorare in ambiti collegati alla pubblica amministrazione, al turismo, alle aziende e a tutte quelle istituzioni in cui la comunicazione interlinguistica risulta fondamentale per risolvere problemi che riguardano l’integrazione.

Il diploma viene conseguito dopo un percorso di tre anni di studi basato sulla perfetta conoscenza di almeno due lingue straniere e chi vuole continuare gli studi universitari può farlo con una laurea specialistica di II livello in altri atenei. La Scuola è dotata di un Laboratorio per la Traduzione Simultanea. Ecco gli obiettivi del corso:

una solida base culturale e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l’italiano, e nelle relative culture

una buona preparazione generale in campo economico-giuridico, storico-politico, socioantropologico e scientifico-letterario

conoscenze di base delle problematiche di specifici ambiti di lavoro

abilità ad operare con autonomia organizzativa e di inserirsi negli ambienti di lavoro

abilità ad usare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione

Le lingue attivate sono: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, arabo e russo.

Sedi SSML Maddaloni: dove si trova la scuola

Il SSML Maddaloni ha sede a Piazza Matteotti 8 a Caserta. Questa struttura è dotata di un Auditorium, di cabine conferenza, di aule per la didattica con collegamenti ad Internet ed apparecchiature multimediali. Senza dimenticare i laboratori linguistici per l’interpretariato e grandi spazi riservati agli iscritti per studiare e per fare attività creative. Ecco cosa è possibile trovare in questa sede:

Salone di rappresentanza

Aula Magna

Biblioteca

Aula virtuale per videoconferenze, convegni, dibattiti

Sala per traduzione simultanea e consecutiva

Aule Laboratorio di Informatica

Videoteca

Sala Professori

SSML Maddaloni organizza degli Open Day per permettere ai futuri iscritti di visitare la scuola e di fare ai docenti domande sull’offerta formativa, organizzazione dei corsi e didattica, sul ruolo dell’interprete e del traduttore, sulle tasse e contributi, sui servizi, sull’esame di ammissione e requisiti di accesso, infine sulle opportunità e sbocchi professionali post-lauream. C’è la possibilità di prenotare un posto per i Virtual Open Day, quindi per degli incontri individuali a distanza.

Ammissione SSML Maddaloni: come funziona?

La SSML Maddaloni prevede un test d’ingresso. Per accedere a questa scuola quindi non basta il Diploma di un Istituto di scuola secondaria di secondo grado, ma è necessario superare un esame di ammissione. Queste verifiche si svolgono in una unica sessione autunnale, generalmente nel mese di ottobre, secondo un calendario affisso all’Albo dell’istituto, e i risultati vengono esposti allo stesso albo. Questi test sono finalizzati alla verifica delle conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato come prima lingua tra quelle insegnate, e della lingua italiana: si tratta quindi di due prove, una di traduzione e l’altra di carattere generale.

Le persone che vogliono tentare questo test di ammissione devono presentare domanda entro l’ultimo giorno utile di settembre (se per posta, fa fede il timbro postale) attraverso un modulo che si può scaricare dal sito ufficiale della scuola. Alla domanda dovrà essere allegata la quietanza comprovante il versamento della relativa tassa di iscrizione (che corrisponde a 100 euro). Prima di passare quindi a vedere quali sono i costi di SSML Maddaloni, ricordiamo che chi supera la verifica deve perfezionare l’immatricolazione entro la metà di ottobre ottobre, portando:

Diploma originale o certificato sostitutivo degli studi medi secondari

Tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata anche di firma da un pubblico ufficiale

Quietanza comprovante il pagamento della tassa di immatricolazione

Costi SSML Maddaloni: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML Maddaloni? Il corso di Mediazione Linguistica ha una retta annuale che varia in base all’iSEE a cui vanno aggiunti 140 euro per il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e 16 euro per l’imposta di bollo. Ecco la tabella con i costi SSML Maddaloni in base all’ISEE per il primo anno di corso di studi:

ISEE sotto i 10mila euro: 1500 euro (prima fascia)

ISEE tra 10mila e 25mila euro: 2000 euro (seconda fascia)

ISEE tra 25mila e 50mila euro: 2500 euro (terza fascia)

ISEE tra 50mila e 75mila euro: 3000 euro (quarta fascia)

ISEE sopra 75mila euro oppure non dichiarato: 3100 euro (quinta fascia)

La retta annuale SSML Maddaloni non varia solo in base all’ISEE, ma anche in base all’anno di corso di studi. Ecco infatti i costi per gli iscritti agli anni successivi al primo (quindi secondo e terzo anno):

ISEE sotto i 10mila euro: 2600 euro (prima fascia)

ISEE tra 10mila e 25mila euro: 2800 euro (seconda fascia)

ISEE tra 25mila e 50mila euro: 3000 euro (terza fascia)

ISEE tra 50mila e 75mila euro: 3100 euro (quarta fascia)

ISEE sopra 75mila euro oppure non dichiarato: 3100 euro (quinta fascia)

Ecco invece le tasse SSML Maddaloni per gli studenti fuori corso, quindi dopo il terzo anno di corso:

ISEE sotto i 10mila euro: 2000 euro (prima fascia)

ISEE tra 10mila e 25mila euro: 2500 euro (seconda fascia)

ISEE tra 25mila e 50mila euro: 3000 euro (terza fascia)

ISEE tra 50mila e 75mila euro: 3100 euro (quarta fascia)

ISEE sopra 75mila euro oppure non dichiarato: 3100 euro (quinta fascia)

A queste cifre va aggiunta la tassa di iscrizione al test di ammissione che è di 100 euro, inoltre per sostenere l’Esame Finale bisogna versare 250 euro e questo contributo non è rimborsabile, perciò in caso di mancata discussione della tesi sarà necessario pagare di nuovo la stessa somma.

La retta annuale si può pagare in quattro rate, inoltre gli studenti possono usufruire di borse di studio regionali, assegnate in base al merito, al reddito e alla regolarità scolastica (AdiSURC). L’Azienda Regionale mette in atto interventi di aiuto economico che vengono dati attraverso concorso, mettendo a disposizione servizi tra cui borse di studio, servizio abitativo, servizio di ristorazione, contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale), servizi di informazione, di accompagnamento per studenti disabili, di orientamento al lavoro.

SSML Maddaloni: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Maddaloni sono molto positive, in particolare gli studenti apprezzano la presenza di cabine, dotate di microfoni e cuffie auricolari, all’interno di una apposita aula laboratoriale, che permette di mettere in atto, in forma pratica, l’apprendimento della mediazione linguistica, nello specifico della Traduzione Simultanea, in maniera tale da possederne, al fine del percorso di laurea triennale, già una grande preparazione da vantare nell’accesso al mondo del lavoro.

Al momento tra le recensioni sulla SSML Maddaloni non si segnalano critiche o lamentele, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto fin ad oggi da questa scuola.