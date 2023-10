SSML Nelson Mandela: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Nelson Mandela ha sede a Matera. Come tutte le Scuole Superiori di Mediazione Linguistica ha una offerta formativa con corsi che fanno riferimento alla classe di laurea L-12 (triennale in Mediazione Linguistica).

Ora grazie alla nostra guida potete scoprire quali sono le caratteristiche principali di questa realtà, con un approfondimento sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario mette a disposizione per i suoi allievi. Vi faremo poi una panoramica sull’offerta formativa ed i possibili piani di studi a cui fare riferimento.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme come funziona il test di ingresso per entrare a far parte dei corsi, quali sono i costi dei corsi della SSML Nelson Mandela e le relative agevolazioni e borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni degli studenti oppure degli ex studenti di questa scuola.

SSML Nelson Mandela: caratteristiche principali e storia

La SSML Nelson Mandela è stata istituita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto n. 1928 del 07/08/2015, (G.U. del 20/08/2015) e può erogare il Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti al Diploma di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12), conseguiti nelle università statali al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica.

Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica permette agli iscritti di acquisire una formazione linguistica scritta e orale di alto livello in tre lingue straniere: due europee (Inglese – Tedesco – Spagnolo – Francese) e una terza lingua extra-europea (Cinese – Russo – Arabo – Giapponese), oltre all’italiano.

Corsi di laurea SSML Nelson Mandela: offerta formativa

Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica della SSML Nelson Mandela ha una durata triennale, per un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). Ogni matricola può decidere di studiare le lingue che vuole, l’inglese come prima lingua, mentre la seconda lingua a scelta tra Francese, Tedesco e Spagnolo; infine la terza lingua a scelta tra Cinese, Giapponese, Russo e Arabo. Le tre lingue sono curriculari, perciò non è necessario pagare alcuna tassa aggiuntiva per poter studiare tre lingue straniere invece di due.

Questo corso di laurea ha lo scopo di assicurare agli allievi una formazione accademica professionalizzante su competenze tecniche e linguistiche specifiche, nonché una adeguata padronanza di contenuti economici e giuridici e l’acquisizione di metodi e contenuti scientifici generali. Gli studenti possono effettuare anche un tirocinio formativo da svolgersi in Italia o all’estero. Questo mix dà modo, alla fine del proprio percorso di studi, di entrare subito nel mercato del lavoro come Traduttore e Interprete professionista oppure di continaure gli studi, iscrivendosi ad un corso di Laurea Specialistica o frequentare un Master di Specializzazione. Ecco i percorsi a disposizione:

Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Traduzione e Interpretariato

Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Communication & Content Creation Management

Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Fashion & Luxury Management

Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Management del Turismo e dell’Arte

Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Audiovisivo e Gaming

Chi si iscrive a Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Traduzione e Interpretariato intende avere competenze lavorazione nell’ambito della Traduzione scritta editoriale e tecnico-scientifica, e nell’ambito dell’Interpretariato: traduzione dialogica, consecutiva, simultanea e di conferenza.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Communication & Content Creation Management si rivolge a chi vuole acquisire le competenze specifiche sulla creazione di contenuti e comunicazione digitale, che gli diano modo di poter lavorare nel nuovo marketing, il Social Media Marketing.

Gli iscritti al corso di Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Fashion & Luxury Management possono operare in imprese del settore Moda, Fashion & Luxury con un forte orientamento al mercato internazionale.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Management del Turismo e dell’Arte è rivolto a chi vuole avere le conoscenze specifiche che possano farlo lavorare nella programmazione, gestione, organizzazione e promozione del Turismo e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico territoriale, nazionale e internazionale.

Infine gli iscritti al corso di Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Audiovisivo e Gaming possono lavorare nella realizzazione di programmi nel settore audiovisivo per la produzione e l’adattamento di testi e dialoghi, sottotitolaggio e nella localizzazione di prodotti per il gaming.

Sedi SSML Nelson Mandela: dove si trova la scuola

Il SSML Nelson Mandela si trova a Matera, in Via Col. R. Lazazzera 27. Si tratta di un ampio Campus Universitario in una zona centrale della città, fornita di tutti i servizi, a poca distanza dalla Stazione Centrale di Matera e facilmente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici.

Chi vuole visitare la struttura può partecipare agli Open Day oppure prenotare degli incontri di orientamento individuali per valutare insieme allo staff il percorso migliore da intraprendere.

Ricordiamo che per garantire agli iscritti il corretto apprendimento e raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea, la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni in laboratorio è obbligatoria. Viene solo ammesso un determinato numero di assenze, che non deve superare però il 20 per cento delle ore di lezione totali.

Ammissione SSML Nelson Mandela: come funziona?

La SSML Nelson Mandela è un istituto a numero programmato, perciò è previsto un test d’ingresso ostativo (le classi sono ad un numero limitato, generalmente di 25 persone). Il test di ammissione SSML Nelson Mandela è strutturato in quattro parti:

Lingua Inglese

Logica (Sillogismi)

Grammatica italiana

Cultura generale

Gli studenti che frequentano un Liceo Linguistico oppure un indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), o sono in possesso di Diploma di Maturità Linguistica o ad indirizzo RIM, non devono superare questa verifica, ma possono Pre-Immatricolarsi, per riservarsi uno dei posti. Invece le Certificazioni Linguistiche dal livello B1 in poi in inglese sostituiscono la parte di conoscenza linguistica.

Costi SSML Nelson Mandela: tasse e borse di studio

Ma quali sono i costi della SSML Nelson Mandela? La retta annuale dei corsi è composta da una rata di 450 euro + 3.450 euro rateizzabile (in cinque oppure in otto rate). Inoltre gli iscritti devono versare, ogni anno, la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario secondo le modalità indicate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) che corrisponde a 140 euro.

Ci sono però molte agevolazioni e sconti per la SSML Nelson Mandela: gli studenti che fanno la Pre-Immatricolazione hanno l’opportunità di rientrare tra i primi posti disponibili e quindi di avere una somma più bassa. Inoltre grazie al premio alle Eccellenze chi ottiene un voto di 100 su 100 alla Maturità ha un premio di 100 euro.

Ci sono poi le borse di studio regionali di A.R.D.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Basilicata che riguarda:

Borse di Studio a copertura della retta universitaria

Posto Alloggio

Mensa universitaria

Contributi economici per l’acquisto di dispositivi informatici

Contributi economici per i soggiorni all’estero

Premi di laurea

Sconti per i trasporti

Inoltre c’è anche un sostegno economico messo a disposizione da Intesa Sanpaolo per permettere agli studenti di ottenere un Prestito per Merito.

SSML Nelson Mandela: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Nelson Mandela sono tutte molto positive, in particolare gli studenti apprezzano la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro, appena ottenuto il diploma di laurea.

Ecco alcune recensioni sulla SSML Nelson Mandela: “La serietà e la professionalità dei docenti e del personale contraddistingue questo istituto!”, “Ottima Università che prepara gli studenti ad entrare subito mondo del lavoro grazie agli insegnamenti professionalizzanti, al corpo docenti altamente qualificato e proveniente dal mondo professionale. La gestione è seria, precisa, organizzata e molta attenta ai bisogni degli studenti”, “Ottima opportunità per coloro che vogliono imparare una lingua straniera e lavorare con essa”, “Istituto validissimo, che offre una preparazione altamente specializzata nel campo linguistico a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019!”, “Il nostro punto di forza è l’amore per quello che facciamo: offrire una formazione specifica e di alta qualità!”, “Istituto di rilievo che offre, finalmente, la possibilità di potersi laureare in mediazione linguistica anche in quel di Matera”.