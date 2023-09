SSML Palermo: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

La SSML di Palermo è una delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici presenti in Italia. Oggi è divenuto un punto di riferimento assoluto per lo studio delle lingue straniere e la formazione di interpreti, traduttori e mediatori linguistici.

In questa nostra guida presenteremo in primis le principali caratteristiche dell’Istituto, con alcuni cenni relativi alla sua storia. Passeremo poi in rassegna i corsi di laurea attivi, descrivendo in maniera puntuale l’offerta formativa.

Nella seconda parte dell’articolo spiegheremo come funziona il test di ammissione per entrare alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo. Dopodiché passeremo in rassegna i costi da sostenere e le opinioni di studenti ed ex studenti.

In questa guida:

SSML Palermo: caratteristiche principali e storia

La nascita della SSML di Palermo, già conosciuta come Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, risale alla seconda metà degli anni Ottanta. La fondazione si deve al Centro Masterly, ente di formazione accreditato presso l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia.

Da oltre 30 anni la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo è il punto di riferimento per tutti i ragazzi che vogliono esercitare la professione di Interprete e Traduttore, nonché di Mediatore Linguistico.

Studiare alla SSML di Palermo significa poter contare su classi contenute con un ottimo rapporto docente-studenti, più su una sede all’avanguardia dotata di tutti i comfort e gli strumenti necessari per far progredire gli studenti.

Il corpo docenti dell’Istituto è altamente specializzato, pronto a offrire una conoscenza completa delle materie oggetto di studio attraverso un metodo pratico.

Il Centro Masterly è diretto da Antonio Serra, amministratore unico della società dal 2006. Vanta una laurea in Scienze della Mediazione Linguistica e un master in Comunicazione Internazionale.

Corsi di laurea SSML Palermo: offerta formativa

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Tipologia: Tutte Area: Tutte Classe: Tutte Mediazione Linguistica per il Marketing e la Comunicazione Digitale Laurea Triennale Lingue L-12 richiedi info

Mediazione Linguistica per le Imprese e le Istituzioni Laurea Triennale Lingue L-12 richiedi info

Lingue e Traduzione per la Comunicazione Digitale Laurea Magistrale Lingue LM-94 richiedi info

Traduzione Specialistica e Interpretariato per le Imprese e le Istituzioni Laurea Magistrale Lingue LM-94 richiedi info Nessun corso trovato

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’offerta formativa della SSML di Palermo consiste in due corsi di laurea triennale e due corsi magistrali. I diplomi di laurea di primo livello sono in Mediazione Linguistica per le Imprese e le Istituzioni (L-12) e in Mediazione Linguistica per il Marketing e la Comunicazione Digitale (L-12).

I ragazzi che scelgono di proseguire gli studi al termine della triennale hanno l’opportunità di accedere alle magistrali in Lingue e Traduzione per la Comunicazione Digitale (LM-94) e in Traduzione Specialistica e Interpretariato per le Imprese e le Istituzioni (LM-94).

I titoli conseguiti al termine dei corsi della SSML di Palermo sono equipollenti ai diplomi di laurea afferenti alla classe di laurea triennale L-12 in Mediazione Linguistica e alla classe di laurea magistrale LM-94 in Interpretariato e Traduzione.

Approfondendo brevemente i diversi indirizzi del corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica, quello in Imprese e Istituzioni si rivolge agli studenti che sognano di diventare dei veri professionisti delle lingue, mentre quello in Marketing e Comunicazione Digitale è pensato per tutti quei ragazzi che desiderano fare la differenza rispetto ai loro coetanei nella nuova era digitale.

Il corso con indirizzo Imprese e Istituzioni ha come obiettivo di fornire agli studenti una solida base linguistica e culturale in tre lingue (oltre l’italiano). In più, gli iscritti acquisiscono competenze indispensabili sulle varie problematiche che possono sorgere in ambiti quali istituzioni pubbliche, turistiche, ambientali, culturali e imprese produttive.

Invece il corso triennale con indirizzo Marketing e Comunicazione Digitale si pone come obiettivo quello di fornire ai suoi studenti abilità competitive agli occhi di istituzioni e aziende sia in ambito nazionale che internazionale. Al giorno d’oggi il marketing e la comunicazione digitale sono tra le discipline più richieste dalle aziende.

Studiarle entrambe in una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici aiuta a fornire una preparazione eccellente, dal momento che il focus è incentrato sulla comunicazione internazionale. Non è un caso che le principali aziende e istituzioni del mondo oggi puntino a una comunicazione di qualità diretta a un pubblico globale.

Il piano di studi di entrambi i corsi di laurea prevede lo studio obbligatorio di due lingue straniere a scelta tra inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese.

Sedi SSML Palermo: dove si trova la scuola

La sede della SSML di Palermo si trova vicino al porto della città, non lontano dal centro storico. Al suo interno si trovano un’Aula Magna, laboratori linguistici, 10 aule e locali progettati sia per lo studio che per il tempo libero.

Ogni aula presenta televisore, computer e collegamento Internet. Presso l’Aula Magna invece ci sono una cabina per l’interpretariato, un impianto di traduzione simultanea, un video proiettore e il collegamento alla rete Internet.

Tra i fiori all’occhiello della Scuola anche il laboratorio linguistico. Qui sono presenti qualcosa come 40 postazioni plurifunzionali, attraverso cui è possibile svolgere sia lezioni linguistiche che esercitazioni pratiche di interpretazione simultanea. C’è poi una biblioteca, che ospita diverse postazioni computer per consultazioni e ricerche personali.

Un ulteriore punto di forza dell’Istituto per Mediatori Linguistici della città di Palermo è la presenza della rete Wi-Fi in tutta la struttura, a disposizione gratuitamente per ogni studente. La sede si estende per oltre 1.100 metri quadrati, con un rapporto studente-superficie pari a 6 metri quadrati.

Test ammissione SSML Palermo: come funziona

Il test d’ingresso alla SSML di Palermo prevede una prova con domande a scelta multipla e un colloquio in lingua. Sia la prova scritta che quella ora sono utili per gli insegnanti a valutare le conoscenze grammaticali e lessicali di ciascun studente. Il livello minimo richiesto è il B1. Cultura generale e attualità sono invece gli argomenti principali del colloquio.

Per partecipare al test di ammissione alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo occorre presentare regolare domanda tramite la compilazione del modulo online almeno un giorno prima della prova. Ogni anno vengono programmati cinque test d’ingresso: uno a fine maggio, uno a fine giugno, uno a fine luglio, uno a inizio settembre e uno a fine settembre.

Il numero di posti disponibili cambia di anno in anno, ma in genere non si discosta di molto dalle 100 unità. Il costo d’iscrizione al test è invece pari a 50 euro.

Gli studenti che riescono a superare il test di ammissione, possono procedere con l’immatricolazione. Oltre naturalmente al diploma di scuola media superiore (di cui occorre portare una fotocopia), è richiesto il pagamento della retta annuale con relativa copia del bonifico, 1 marca da bollo da 16 euro e 1 fotografia formato tessera digitale da inviare all’indirizzo di posta elettronica della segreteria con il proprio volto.

Costi SSML Palermo: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della SSML di Palermo? Per conoscere i costi della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del capoluogo siciliano ti invitiamo a contattarci per richiedere maggiori informazioni.

Per coprire le spese da sostenere per la retta annuale, la Scuola istituisce 3 borse di studio ciascuna del valore di 1.000 euro, per complessivi 3.000 euro. Il riconoscimento spetta allo studente che si classifica al 1° posto in qualsiasi sessione d’esame di ammissione.

Le altre borse di studio della SSML di Palermo sono erogate al momento dell’immatricolazione a tutti gli studenti che hanno ottenuto una votazione di 100/100 all’esame di Stato. Ogni borsa di studio ha un valore di 750 euro una tantum ed è cumulabile con altro borse di studio.

Inoltre sono previste borse di studio una tantum per tutti gli studenti che scelgono di iscriversi a uno dei corsi di laurea magistrali attivi dopo aver conseguito una votazione di 110 e lode al termine del percorso di studi della triennale.

C’è un’ulteriore bella notizia. È infatti possibile portare in detrazione la spesa riguardante l’iscrizione e la frequenza ai corsi fino a un massimo di 2.500 euro. Lo ha stabilito il decreto pubblicato il 14 febbraio 2023 nella Gazzetta Ufficiale.

SSML Palermo: recensioni e opinioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML di Palermo sono estremamente positive. Studenti ed ex studenti apprezzano in particolare la professionalità e competenza dei docenti. In numerosi commenti viene poi sottolineato l’ambiente quasi di famiglia che si viene a creare all’interno dell’Istituto. Non si segnalano al momento opinioni negative.

Ecco alcune recensioni sulla SSML di Palermo raccolte in rete:

“La SSML di Palermo è la scelta giusta se si ha la passione per le lingue e si desidera sfruttarla nel mondo del lavoro. I docenti, esperti del settore, sono guide essenziali. È un corso altamente professionalizzante che ha soddisfatto le mie aspettative”.

“Esperienza che rifarei mille volte. Percorso formativo all’avanguardia, di grande rilevanza e professionalità, professori super competenti. Triennale appassionante, pertinente e pratica. Opportunità unica che apre tante porte, raccomando al 100%”.

“Un percorso unico. Professionalità da parte del corpo docenti, con grande attenzione per noi studenti. Non a caso a distanza di quasi 8 anni siamo ancora in contatto. Formazione a tutto tondo, con innumerevoli opportunità già dopo il triennio. Un’esperienza che consiglio e raccomando a chiunque”.

“Un percorso impegnativo e difficile, che con il giusto impegno porta a grandi soddisfazioni di vita, tanto professionali quanto personali. Docenti esperti e professionisti del settore, che oltre ad insegnare la disciplina insegnano delle vere e proprie regole di vita, dimostrandosi fonte di ispirazione per noi studenti. Consiglio al 100% questa Università a chi ama il mondo delle lingue e a chi desidera, come me, diventare il ponte che unisce differenti culture”.

“La SSML di Palermo permette a chiunque sia appassionato di lingue di sviluppare il proprio potenziale. L’ambiente che si crea è quello di una grande famiglia in cui tutti (insegnanti, studenti e personale) lavorano per un unico scopo: la formazione professionale nell’ambito della tradizione e dell’interpretariato”.