SSML Reggio Calabria: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

La SSML di Reggio Calabria è una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ad accesso programmato che rilascia titoli equipollenti ai diplomi di laurea in Mediazione Linguistica (L-12) e in Interpretariato e Traduzione (LM-94). È intitolata alla figura di Don Domenico Calarco, il fondatore dell’Istituto all’inizio degli anni Ottanta.

In questo articolo presenteremo innanzitutto le caratteristiche principali e la storia della Scuola. Nella parte centrale ci occuperemo invece dei corsi della SSML di Reggio Calabria, con l’analisi sia del diploma di primo livello che della specialistica.

Nella seconda parte spiegheremo invece come funziona il test di ammissione e quali sono i costi da sostenere per studiare alla Scuola per Mediatori Linguistici. Infine riporteremo alcune delle opinioni rilasciate dagli studenti che frequentano o hanno frequentato l’Istituto.

SSML Reggio Calabria: caratteristiche principali e storia

La SSML di Reggio Calabria nasce nel 1982 come Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori su intuizione del Prof. Don Domenico Calarco, per il quale la conoscenza delle lingue straniere era uno strumento indispensabile per permettere ai ragazzi italiani di dialogare con il resto del mondo. Nell’estate 2003, a seguito del decreto ministeriale del 31 luglio, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria ottiene l’abilitazione al rilascio di diplomi di Mediatori Linguistici equipollenti al diploma di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica conseguito presso le università statali.

I corsi attivi presso la Scuola per Mediatori Linguistici Don Domenico Calarco sono quello triennale in Mediazione Linguistica (L-12) e quello di due anni in Traduzione Specialistica e Interpretariato (LM-94). L’accesso al corso di tre anni è legato al superamento del test di ammissione.

Come la maggior parte degli altri Istituti analoghi, la SSML di Reggio Calabria prevede come prima lingua obbligatoria l’inglese. La seconda lingua, anch’essa obbligatoria, è a scelta dello studente. La Scuola calabrese offre la possibilità di studiare anche russo, arabo, cinese e giapponese, oltre a francese, spagnolo, tedesco e portoghese.

Al momento il direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria è il Prof. Luigi Rossi, dal 1974 ricercatore presso l’Università di Messina, dove si è formato in Pedagogia.

Corsi di laurea SSML Reggio Calabria: l’offerta formativa

L’offerta formativa della SSML di Reggio Calabria si compone del corso di studi triennale in Mediazione Linguistica (L-12) e della specialistica in Traduzione Specialistica e Interpretariato (LM-94).

Il corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12) prevede fino a 6 indirizzi di studio differenti: Mediatori Linguistici, Economico – Giuridico, Socio Psico – Pedagogico, Letterario, Sportivo, Informatico. Le lingue previste sono invece inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, arabo, giapponese, russo, cinese, francese, coreano, grecanico ed ebraico. Occorre precisare che l’attivazione di una o più lingue è subordinata al numero di iscritti che chiedono di studiarle.

Al primo anno tra gli esami previsti si annoverano Laboratorio di informatica, Letteratura inglese, Letteratura italiana e Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Un peso importante lo hanno anche gli esami di Analisi grammaticale e mediazione linguistica scritta e Teorie e Tecniche della Mediazione linguistica orale.

Durante il secondo anno di studi gli alunni della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici sono chiamati allo studio di Diritto internazionale, Letteratura Tedesca, Letteratura Spagnola, Letteratura Inglese e Storia d’Europa, in aggiunta a Linguistica Generale e Teoria dei Linguaggi. Anche nel corso del secondo anno rimangono centrali gli insegnamenti di Analisi grammaticale e mediazione linguistica scritta e Teoria e Tecniche della Mediazione linguistica orale.

Nel corso del terzo e ultimo anno giocano un ruolo sempre più importante gli esami di Analisi grammaticale e mediazione linguistica e Teoria e Tecniche della Mediazione linguistica orale. Il primo insegnamento prevede esercitazioni linguistiche, il secondo esercitazioni nei linguaggi settoriali. Oltre a questi, segnaliamo l’esame in Scienze didattiche storiche-antropologiche.

La biennale in Traduzione Specialistica e Interpretariato (LM-94) prevede due indirizzi specifici: Interpreti e Traduttori specialisti. Il corso si pone l’obiettivo di preparare gli studenti alle professioni di corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate, revisori di testi, linguisti e filologi, interpreti e traduttori di livello elevato.

La prima lingua straniera obbligatoria è l’inglese. La seconda lingua, anch’essa obbligatoria, può essere scelta tra spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese, giapponese e arabo. Anche in questo caso, determinate lingue saranno attivate soltanto se scelte da un numero minimo di studenti.

Sedi SSML Reggio Calabria: dove si trova la scuola

La sede della SSML di Reggio Calabria è immersa in un’ampia area verde nei pressi della statale 18, in una zona a nord della città calabrese. Le aule della Scuola sono capienti e luminose.

All’interno della struttura vi sono un laboratorio linguistico di importanti dimensioni, impreziosito da diverse cabine per la traduzione simultanea. C’è anche un’aula informazione dotata di computer di ultima generazione e collegamento alla rete Internet.

A tutto questo si aggiungono un’aula dedicata alle multiconferenze e una biblioteca di notevoli dimensioni messa a disposizione per tutti gli studenti regolarmente iscritti. L’Istituto Don Domenico Calarco ha inoltre pensato al benessere dei suoi ragazzi con l’allestimento di ampi spazi di lettura e disimpegno.

Non manca nemmeno un’elegante Aula Magna, all’interno della quale si svolgono cerimonie di laurea e convegni.

Infine, gli studenti che hanno la possibilità di raggiungere la sede con la propria auto possono contare su un ampio parcheggio privato interno.

Test ammissione SSML Reggio Calabria: come funziona?

Il test d’ingresso alla SSML di Reggio Calabria prevede una prova scritta e orale su due lingue straniere a scelta dello studente. La prima lingua straniera obbligatoria è l’inglese. Per la seconda lingua è possibile scegliere tra francese, spagnolo, tedesco, russo, ebraico, arabo, giapponese, cinese, coreano, portoghese e grecanico.

Gli studenti che lo desiderano possono scegliere una terza lingua tra quelle citate qui sopra, sostenendo un’ulteriore prova di esame. A questo proposito, il regolamento dell’Istituto specifica come i corsi relativi alle lingue straniere prescelte saranno attivati soltanto se si raggiunge il numero minimo di richieste.

In genere il calendario del test di ammissione alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Don Domenico Calarco prevede un’unica data nel mese di ottobre, prima dell’inizio dell’anno accademico fissato per l’inizio di novembre.

L’importo per la partecipazione alla prova di ammissione al corso di studi in Mediazione Linguistica (L-12) è pari a 100 euro. Il pagamento non è rimborsabile in alcun caso: né se lo studente non risulti idoneo al termine del test, né in caso di sua assenza né in caso di ritiro della domanda di pre-immatricolazione.

Le modalità di pagamento sono le stesse previste per il versamento della retta annuale: bollettino postale, bonifico bancario, bancomat o carta di credito direttamente in sede.

È importante sottolineare come il modulo di pre-immatricolazione vada inviato prima dello svolgimento della prova del test di ammissione per email o posta raccomandata. In alternativo può essere consegnato a mano presso la segreteria dell’Istituto. In caso di mancata ricezione del modulo, lo studente non può svolgere la prova del test di ammissione.

A parità di punteggio, verrà data la precedente ai candidati che hanno inviato prima il modulo di pre-immatricolazione. Per questo motivo si consiglia l’invio tramite posta elettronica, il metodo più immediato e semplice rispetto alla posta raccomandata o alla consegna a mano.

Gli studenti idonei potranno quindi procedere con l’immatricolazione al corso di studi entro la data prestabilita. Chi non regolarizza l’immatricolazione entro questa data, perde in automatico il diritto all’iscrizione.

Costi SSML Reggio Calabria: tasse e borse di studio

Quali sono i costi della SSML di Reggio Calabria? L’importo della retta annuale dei corsi di laurea varia in base al numero di lingue straniere studiate durante il percorso di studi. Gli studenti che scelgono l’opzione due lingue pagano 2.200 euro, invece se la scelta ricade su tre lingue la spesa da affrontare è 3.300 euro.

Alla spesa della retta annuale si aggiungono poi il versamento di 155 euro per l’iscrizione annuale e un doppio versamento ciascuno di 100 euro per sostenere gli esami della prima e seconda sessione.

Gli studenti possono pagare la retta annuale in un’unica soluzione anticipata entro l’inizio del mese di novembre, oppure in sette rate mensili tra novembre e maggio. Ogni rata della retta annuale per due lingue è pari a 320 euro al mese, importo che sale a 480 euro al mese con la retta annuale per tre lingue.

Gli iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria possono effettuare i pagamenti tramite bollettini postali, con bonifico bancario oppure attraverso bancomat o carta di credito. Se si sceglie l’opzione bancomat o carta di credito, il versamento va effettuato direttamente in sede.

Per quanto riguarda le borse di studio per la SSML Ancona, annualmente vengono offerte tramite bando per il diritto allo studio.

SSML Reggio Calabria: recensioni e opinioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML di Reggio Calabria sono positive. Gli studenti che hanno frequentato la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici intitolata a Don Domenico Calarco lodano in particolare la preparazione degli insegnanti e la formazione ricevuta durante il percorso di studio. C’è inoltre chi riconosce nell’Istituto di Reggio Calabria una struttura di altissimo livello in Italia, sottolineando il futuro luminoso che attende i neo-laureati che dimostrano maggiori capacità.

Ecco alcune recensioni sulla SSML di Reggio Calabria raccolte in rete:

“Insegnanti qualificati e preparati. Personalmente questa Università mi ha dato un’ottima formazione”.

“Struttura d’eccellenza in Italia. I laureati più capaci lavorano in strutture ad altissimo livello sparse per il mondo (da Emirates a Maserati, ecc.)”.

Al momento non si segnalano opinioni negative da parte di studenti ed ex studenti della Scuola Don Domenico Calarco. Ciò rappresenta un ottimo segnale per chiunque sia alla ricerca di un Istituto di qualità ed eccellenza nella regione Calabria e, più in generale, nel Sud Italia.