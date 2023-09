SSML San Michele: Corsi, Costi e Opinioni

L’Istituto SSML San Michele è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede a Sant’Agata di Militello (Messina). Questa realtà offre ai suoi iscritti un percorso formativo altamente professionale con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12).

In questo approfondimento parleremo prima di tutto delle caratteristiche principali dell’Istituto, con il focus sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario mette a disposizione dei suoi studenti. Continueremo la guida con un approfondimento sull’offerta formativa: in questo capitolo affronteremo quali sono obiettivi del corso di studi.

Nella seconda e ultima parte ci occuperemo di come funziona il test di ammissione, per poi passare in rassegna i costi SSML San Michele e le relative borse di studio. Infine offriremo una panoramica chiara sulle recensioni delle persone che studiano, oppure hanno già studiato, presso questa struttura.

SSML San Michele: caratteristiche principali e storia

La SSML San Michele di Sant’Agata di Militello (Messina) è un Istituto privato riconosciuto legalmente dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che rilascia Diplomi per Mediatori Linguistici, ossia titoli equipollenti alle lauree in Scienze della mediazione linguistica, come regolato dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002. I corsi hanno durata triennale e corrispondo a 180 crediti formativi universitari (CFU).

L’offerta formativa – di cui parleremo nel dettaglio più avanti – intende dare agli allievi una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere. Lo scopo è quello di far sviluppare agli iscritti specifiche competenze linguistico-tecniche, adeguate alle professionalità che operano nell’ambito della mediazione linguistica, non tralasciando dinamiche fondamentali di stampo sociale, giuridico, economico, antropologico e letterario. Questo percorso di studi è disponibile sia con le classiche lezioni in “presenza”, sia con il supporto di un sistema online che dà modo di una frequenza da remoto.

Corsi di laurea SSML San Michele: l’offerta formativa

Il corso di Mediazione Linguistica della SSML San Michele apre diverse opportunità di trovare lavoro e avanzamenti di carriera sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in Italia e all’estero. Questo titolo accademico conferisce punteggio per i Concorsi pubblici per soli titoli ed esami finalizzati al reclutamento del Personale Docente. Inoltre è valutabile come titolo culturale per le graduatorie scolastiche del personale ATA e per le graduatorie di II e III fascia relative a posti di contingente statale italiano all’estero. Questo corso è rivolto a quelle persone che intendono acquisire una preparazione linguistico-settoriale, solida e di livello alto.

Il corso che riconosce 180 crediti formativi (CFU) intende dare una preparazione culturale e linguistica settoriale di alto livello in almeno due lingue straniere: una obbligatoria, l’Inglese, e l’altra, a scelta, tra Francese, Spagnolo e Tedesco.

Sono ammessi al corso tutti quelli che hanno il Diploma di Scuola Media Secondaria di II grado. Eventuali CFU ottenuti in precedenza possono rendere il percorso di studi più breve:

esami di qualsiasi tipo, purché coerenti con il corso di studi, presso università italiane e straniere

corsi di scuole, di enti pubblici e privati (scuole militari, scuole della pubblica amministrazione ecc.)

esami di abilitazione alla libera professione

professioni o lavori che prevedono competenze coerenti con l’indirizzo di studi prescelto (dirigenti/funzionari dei ministeri, di banche e di enti o associazioni nazionali).

Nell’offerta formativa sono a disposizione anche il conseguimento dei 24 CFU per l’insegnamento, la certificazione informatica e la certificazione della lingua inglese. Ecco tutti gli sbocchi professionali possibili:

Organizzazioni Pubbliche e Internazionali

– Interpreti Presso Onu, Nato, Ue, Parlamento Europeo, Commissione Europea, Corte Di Giustizia Dell’Unione Europea.

Aziende

– Import-Export Management

– Customer Care Per Aziende Internazionali

– Uffici Acquisti

– Marketing And Communication Management

– Camera Di Commercio

Turismo

– Tour Operator

– Agenzie Di Viaggio

– Hotellerie (Front Office And Back Office Management, Booking, Food And Beverage Management, Mice, Sales And Marketing)

– Tourist Promoter

– Guida Turistica- Accompagnatore Turistico (Dopo Aver Conseguito Abilitazione)

Trasporti

– Logisitca Internazionali

– Enti Portuali

– Compagnie Aeree

– Compagnie Navali

– Compagnie Ferroviarie

Eventi

– Organizzazioni Di Eventi E Di Fiere Nazionali Ed Internazionali.

– Destination Management

– Comunicazione E Marketing Territoriale.

Cultura

– Mediatore Linguistico/Traduttore Presso Centri Culturali, Case Editrici, Musei, Mostre E Soprintendenze

Pubblica Amministrazione

– Traduttori/Interpreti/Mediatori Linguistici Presso Agenzie (Ice-Aifa)

– Docenti Scuola Statale (Concorso Post Integrazione Crediti)

– Ausiliario Del Giudice (Iscrizione Elenco Del Tribunale)

– Consulente Linguistico Per Le Forze Dell’Ordine

Sedi SSML San Michele: dove si trova la scuola

Il SSML San Michele ha sede a Via Sardegna, 7 a Sant’Agata di Militello in provincia di Messina. Chi vuole vedere la struttura può farlo attraverso il Servizio di Assistenza e Orientamento che rappresenta una guida a tutti i futuri studenti che si trovano ad affrontare una decisione molto importante per il proprio futuro. Per questo motivo SSML San Michele collabora con gli Istituti Secondari Superiori, non solo per dare strumenti d’informazione agli studenti, ma anche per mettere a disposizione momenti di formazione e riflessione capaci di aiutare lo studente stesso ad operare la scelta universitaria in maniera consapevole, trasparente e sicuro. C’è anche la possibilità di partecipare a una lezione di lingua inglese, spagnola o tedesca.

Ricordiamo che gli iscritti possono seguire le lezioni “in presenza”, quindi presso la sede centrale, oppure anche in modalità telematica, quindi con insegnamenti erogati a distanza attraverso la predisposizione di una piattaforma e-learning, l’impostazione di videolezioni e altro materiale didattico (in formato testo, immagine, animazione, audio, video). Sono comunque previste delle quote necessarie di presenza, ai fini della sostenibilità dell’esame, così suddivise: 80 per cento presenze; 20 per cento assenze permesse.

Ammissione SSML San Michele: come funziona?

La SSML San Michele prevede un test d’ingresso. Le iscrizioni infatti sono a numero chiuso per un totale di 20 posti. In questa verifica viene accertata la conoscenza della lingua italiana, della lingua inglese e di una delle due lingue scelte dallo studente (francese o spagnolo). Nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero essere inferiori al numero di posti disponibili, le stesse saranno accettate d’ufficio.

Per procedere con l’immatricolazione gli studenti devono stampare la “Domanda di immatricolazione” che dovrà poi essere consegnata o spedita alla Segreteria Studenti. Il perfezionamento dell’immatricolazione avviene nel momento in cui la Segreteria Studenti dà riscontro dell’avvenuta ricezione anche dei seguenti documenti:

Copia firmata del contratto formativo

Domanda di immatricolazione sottoscritta e comprensiva di marca da bollo da 16 euro

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso del Diploma di Scuola Media Secondaria di II° grado

Dichiarazione sostitutiva iscrizione universitaria

Copia delle ricevute di pagamento delle tasse e contributi di immatricolazione

Fotocopia firmata, di un documento d’identità personale in corso di validità (carta di identità o passaporto), che comprenda il numero del documento della data e del luogo di rilascio

Due fotografie formato tessera identiche, firmate sul retro, di cui una da incollare sul modulo della domanda di immatricolazione

Fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Costi SSML San Michele: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della SSML San Michele? Il corso di Mediazione Linguistica costa 2500 euro a cui vanno aggiunti 140 euro per il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e 16 euro per l’imposta di bollo.

Ricordiamo che gli iscritti possono seguire le lezioni in buona parte anche sulla piattaforma telematica attraverso username e password ottenuti durate la procedura d’ammissione al corso. Anche libri e dispense sono quindi a disposizione online, perciò non è c’è la necessità di spendere ulteriore soldi per acquistare materiale didattico extra. In questo modo sono ridotte al minimo le spese per i fuori sede, visto che grazie alle lezioni da remoto diminuiscono i costi per spostarsi verso la sede fisica. Seguire le lezioni da remoto permette di avere maggiori liberà in quanto le video lezioni si possono vedere 24 ore su 24: ogni iscritto ha sempre a disposizione un supporto per poter affrontare qualsiasi esame, in qualsiasi sessione disponibile.

Per avere uno sconto sulla retta SSML San Michele, gli studenti possono usufruire di borse di studio regionali, generalmente assegnate in base al merito, al reddito e alla regolarità scolastica.

SSML San Michele: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML San Michele sono estremamente positive, di fatto ha raggiunto le cinque stelle su Facebook. I docenti sono considerati bravi e professionali, con uno staff sempre pronto a sostenere gli studenti e star loro vicini ad ogni esigenza. Ecco alcune delle recensioni sulla SSML San Michele scritte dagli studenti che hanno avuto il piacere di frequentare le lezioni e ottenere il diploma alla fine del percorso triennale: “Se cerchi un corso di laurea che ti apre le porte del mondo lavoro, questo è il posto giusto. Collaboratori e professori molto preparati. Un’eccellenza in questo campo!“, “Mi ci trovo benissimo i professori sono bravi e professionali, lo staff eccezionale sempre pronto a sostenerci e starci vicini ad ogni esigenza. Un buon lavoro di squadra fa di essa una squadra vincente“.