SSML San Pellegrino Rimini: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

La SSML San Pellegrino di Rimini fa parte delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici a numero chiuso, che consente di studiare nove lingue straniere durante il percorso di studi triennale in Mediazione Linguistica, titolo equipollente alla laurea di primo livello in Mediazione Linguistica classe L-12. L’obiettivo dell’Istituto è di formare nuovi mediatori linguistici. Essi devono disporre di una conoscenza approfondita delle lingue straniere, attraverso cui veicolare la comunicazione interculturale e interlinguistica padroneggiando al meglio le tecniche dell’interpretazione e della traduzione.

In questa guida presenteremo la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Pellegrino di Rimini, con le sue principali caratteristiche. Parleremo poi dell’offerta formativa proposta dalla Scuola, con i corsi di laurea attualmente disponibili. Nella seconda e ultima parte dell’approfondimento spiegheremo anche come funziona il test di ammissione e quali sono i costi da sostenere. Infine, pubblicheremo alcune delle recensioni sull’Istituto lasciate dai ragazzi che studiano o hanno studiato alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della città romagnola.

SSML San Pellegrino Rimini: caratteristiche principali e storia

La SSML San Pellegrino di Rimini nasce come Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori nel 1987, su volontà dell’Ordine dei Servi di Maria, ordine mendicante della Chiesa cattolica. Dal 2003, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 31 luglio, è abilitata al rilascio di diplomi equipollenti alla laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12).

Nove le lingue di specializzazione: inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese, arabo giapponese e portoghese-brasiliano. I titoli conseguiti presso la SSML di Rimini sono riconosciuti anche nell’Unione Europea e consentono di svolgere la professione di mediatore linguistico.

L’offerta formativa ha al centro il corso triennale in Mediazione Linguistica, afferente alla classe di laurea L-12 in Mediazione Linguistica. Per accedere al corso è necessario il superamento del test di ammissione, in aggiunta al quale è previsto per ciascun candidato un colloquio conoscitivo.

L’Istituto si basa sulla Fondazione Unicampus San Pellegrino, diretta dal presidente Stefano Arduini, professore ordinario di Linguistica all’Università Link Campus di Roma. In precedenza ha insegnato all’Università di Modena, all’Università degli Studi Internazionali di Roma e all’Università di Urbino.

Corsi di laurea SSML San Pellegrino Rimini: offerta formativa

L’offerta formativa della SSML San Pellegrino di Rimini include un corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12) e due corsi di laurea magistrale in Traduzione Specialistica e Interpretariato per le Imprese e le Istituzioni (LM-94) e Lingue e Traduzione per la Comunicazione Digitale (LM-94).

Il corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12) ha l’obiettivo di formare nuovi mediatori linguistici. Al termine del percorso di studi, i neo-laureati sono in grado di padroneggiare in maniera sapiente le tecniche della traduzione e dell’interpretazione, oltre ad avvalersi di linguaggi specialistici per la comprensione e produzione dei testi, insieme alla gestione delle dinamiche della comunicazione.

Il piano di studi del corso di primo livello in Mediazione Linguistica prevede lo studio dell’inglese come prima lingua e di una seconda lingua a scelta tra spagnolo, francese, tedesco e russo. Tra i corsi opzionali lo studente può scegliere quello della terza lingua curriculare (ancora una volta la scelta ricade tra spagnolo, francese, tedesco o russo) e quello della terza lingua extracurriculare (lo studente può scegliere tra lingua portoghese-brasiliana, giapponese, cinese o araba).

Ecco in breve il piano di studi della SSML di Rimini:

primo anno : Lingua e civiltà inglese, Mediazione linguistica scritta inglese, Mediazionale linguistica orale inglese (stessi esami anche per la seconda lingua straniera), Linguistica generale, Linguistica italiana 1 ed Economia;

: Lingua e civiltà inglese, Mediazione linguistica scritta inglese, Mediazionale linguistica orale inglese (stessi esami anche per la seconda lingua straniera), Linguistica generale, Linguistica italiana 1 ed Economia; secondo anno : Lingua e civiltà inglese, Mediazione linguistica scritta inglese, Mediazionale linguistica orale inglese (stessi esami anche per la seconda lingua straniera), Linguistica italiana 2, Geografia, Comunicazione multimediale;

: Lingua e civiltà inglese, Mediazione linguistica scritta inglese, Mediazionale linguistica orale inglese (stessi esami anche per la seconda lingua straniera), Linguistica italiana 2, Geografia, Comunicazione multimediale; terzo anno: Lingua e civiltà inglese, Mediazione linguistica scritta inglese attiva e passiva, Mediazionale linguistica orale inglese attiva e passiva (stessi esami anche per la seconda lingua straniera), Cultura e letteratura italiana, Diritto, Linguistica applicata.

Durante il corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12), si svolgono tirocini presso aziende, enti o istituzioni. Gli stage consentono a ogni studente da un lato di applicare quelle che sono le competenze acquisite nel percorso di studi, dall’altro di apprendere nuove metodologie di lavoro e di fare esperienze concrete.

È inoltre presente un Centro linguistico all’avanguardia, attraverso cui è possibile apprendere dieci lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese arabo, russo, cinese, giapponese e italiano per stranieri. Gli insegnanti del Centro linguistico vantano un’alta specializzazione e adottano la metodologia di tipo comunicativo, nota anche col titolo Communicative Approach. In particolare, rivolge i propri servizi ad aziende, enti, istituzioni e privati.

I corsi della SSML San Pellegrino di Rimini includono infine il master Tradurre la letteratura, che da più di un quarto di secolo forma traduttori professionisti per l’editoria italiana. Insieme al master vengono poi organizzati dei seminari di approfondimento e brevi corsi dedicati alla traduzione audiovisiva, alla traduzione della letteratura per ragazzi e alla traduzione del fumetto.

Sedi SSML San Pellegrino Rimini: dove si trova la scuola

Le sedi della SSML San Pellegrino di Rimini sono Rimini, Belluno, Vicenza e Ceglie Messapica (provincia di Brindisi).

La sede principale si trova nel centro di Rimini, all’interno del Palazzo Buonadrata, lungo Corso d’Augusto. Durante il secolo scorso, per oltre 60 anni ha ospitato la sede del Liceo Classico Giulio Cesare, lo stesso frequentato da Federico Fellini.

Presso la sede Unicampus San Pellegrino di Ceglie Messapica è attivo il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica ad indirizzo turistico. Il corso di primo livello si distingue dagli altri per l’eccellente rapporto docenti/studenti.

Ci sono poi la sede di Vicenza, istituita nei primi anni 2000, e la sede periferica di Belluno. In entrambe le sedi vengono rilasciati titoli equipollenti alla laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12) conseguita all’Università.

Test ammissione SSML San Pellegrino Rimini: come funziona?

Il test d’ingresso alla SSML San Pellegrino di Rimini prevede una prova scritta in inglese e una prova orale nella seconda lingua a scelta dello studente. Entrambe le prove si svolgono nello stesso giorno.

La prova scritta vede gli studenti impegnati in esercizi in lingua inglese. Invece la prova orale è una conversazione in lingua straniera. Indipendentemente dal risultato della prima prova, gli studenti vengono ammessi alla prova orale.

Ogni anno si svolgono quattro test di ammissione. I mesi di riferimento sono gennaio, luglio, settembre e ottobre. Ad eccezione di ottobre, in tutti gli altri mesi il test si svolge nell’ultima settimana del mese. Il test di ammissione è gratuito.

Per sostenere il test occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, lo stesso valido per l’iscrizione all’Università. In alternativa è richiesto un diploma equipollente conseguito all’estero.

I laureati o gli studenti che frequentano altre Scuole Superiori per Mediatori Linguistici in Italia hanno la facoltà di iscriversi al 2° e 3° anno del corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12) della SSML di Rimini attraverso il riconoscimento degli esami. Il procedimento può avvenire in maniera diretta, in base ai titoli di cui lo studente è in possesso. Oppure in maniera indiretta, previo il superamento di uno specifico esame di concorso.

Costi SSML San Pellegrino Rimini: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della SSML San Pellegrino di Rimini? La retta annuale è pari a 4.600 euro. Gli studenti possono richiedere la rateizzazione del pagamento, attraverso la compilazione di un apposito modulo da ritirare in segreteria.

I costi della SSML San Pellegrino di Rimini includono inoltre il pagamento della tassa regionale, il cui importo è pari a 140 euro. Infine, quando ci si diploma, occorre pagare un’ulteriore tassa del valore di 250 euro.

Per alleviare i costi dei corsi, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini mette a disposizione un tot di borse di studio all’anno. Possono presentare domanda sia gli studenti che hanno ottenuto valutazione pari a 100/100 e lode al diploma di scuola superiore sia i ragazzi che presentano specifici requisiti economici.

In aggiunta alle borse di studio della SSML San Pellegrino di Rimini, tutti gli studenti iscritti all’Istituto possono ambire a quelle erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna.

Sottolineiamo che oltre alle borse di studio, l’Azienda Regionale offre altre forme di sostegno economico. Tra queste si annoverano servizi abitativi, di ristorazione, di informazione, di orientamento al lavoro e per programmi di mobilità internazionale.

L’invio della domanda per le borse di studio della Regione Emilia Romagna è personale. Ciò significa che la SSSML di Rimini non è coinvolta nella procedura.

SSML San Pellegrino Rimini: recensioni e opinioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML San Pellegrino di Rimini degli studenti che hanno frequentato il corso triennale in Mediazione Linguistica sono positive. La maggior parte dei ragazzi loda l’alta specializzazione dei docenti e l’approccio comunicativo adottato in aula.

Pollice in alto anche per il resto dell’offerta formativa. In particolare, gli studenti apprezzano l’opportunità di proseguire la propria formazione con due corsi di laurea magistrale. Vengono inoltre lodati i corsi post laurea, su tutti il master Tradurre la letteratura.

Un ulteriore punto di forza spesso rimarcato nelle opinioni scritte online è l’ampia scelta di lingue straniere. Se l’inglese è la prima lingua, obbligatoria per tutte, la SSML di Rimini propone lo studio di altre 8 lingue. Tutti ingredienti che permettono alla Scuola per Mediatori Linguistici della città di Fellini di porsi come un vero e proprio punto di riferimento.

Al momento non si registrano recensioni negative sulla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini. Un attestato di stima importante per l’Istituto, un premio per l’ottimo livello di istruzione offerto.