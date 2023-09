SSML Santa Chiara: Corsi, Costi e Opinioni

L’Istituto SSML Santa Chiara di Frascati è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica che nasce dalla trasformazione delle preesistenti “scuole superiori per interpreti e traduttori”. Queste scuole non universitarie sono regolate dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 . Il loro obiettivo è quello di dare agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre all’italiano. Queste realtà erogano titoli di studio equipollenti a quelli delle lauree universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica (classe L-12).

Leggete la nostra guida per capire quali sono le caratteristiche principali e la storia dell’istituto, i corsi triennali SSML Santa Chiara a disposizione, le sedi e come funziona un eventuale test d’ingresso ostativo oppure no. Senza dimenticare un capitolo sulle tasse SSML Santa Chiara con tutti i dettagli sui prezzi e sulle agevolazioni, infine le recensioni degli ex iscritti per capire i punti a favore e quelli meno positivi.

SSML Santa Chiara: caratteristiche principali e storia

La SSML Santa Chiara di Frascati è un Istituto privato riconosciuto legalmente dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che rilascia Diplomi per Mediatori Linguistici. La durata classica del corso di studi è di tre anni ed il diploma è un titolo equipollente a una laurea in Scienze della Mediazione Linguistica rilasciato dagli atenei tradizionali.

I professori della SSML Santa Chiara sono abilitati e qualificati e già interni nelle più prestigiose università italiane. Alcune materie sono riservate a professionisti di settore, che assicurano così il rapporto università-lavoro. La filosofia di questa realtà riguarda la valorizzazione di ogni singolo allievo, il rispetto del diritto di ogni persona di sognare, di lottare per avere successo, il diritto di essere libero, unico e innovativo.

Corsi di laurea SSML Santa Chiara: l’offerta formativa

I corsi della SSML IS College sono, come già detto in precedenza, di durata triennale. Le classi, la biblioteca, il laboratorio multimediale sono solo una parte di una esperienza globale. Questa scuola incarna una esperienza completa di 24 ore a 360 gradi, in cui gli iscritti trovano una rete attraverso cui passare il proprio tempo accademico e sociale. Un professore tutor segue il percorso universitario di ogni iscritto dall’inizio fino alla prova finale, assicurando un contatto diretto tra docenti e allievo.

Il corso prevede lo studio di due lingue: francese e inglese. Attività formative di base comprendono i principi di linguistica generale, la letteratura italiana. Tra le materie caratterizzanti troviamo la mediazione linguistica e ogni allievo può scegliere lo studio di una terza lingua straniera tra tedesco, spagnolo, cinese, arabo e portoghese. Ogni iscritto può fare scelte diverse presentando un piano di studi individuale aiutato, se ce ne fosse bisogno, dal docente tutor. Prima della discussione della tesi si fa uno stage presso le ambasciate, i consolati, le organizzazioni umanitarie internazionali in Italia o all’estero. Di seguito le materie suddivise per anno:

Materie del primo anno

Filosofia e teoria dei linguaggi

Lingua inglese

Lingua francese

Mediazione linguistica italiano-inglese

Mediazione linguistica italiano-francese

Letteratura inglese 1

Letteratura francese 1

Sociologia generale

Economia aziendale

Ergonomia

Istituzioni di diritto pubblico

Abilità informatiche e relazionali

Due esami a scelta

Materie del secondo anno

Letteratura italiana

Lingua inglese 2

Lingua francese 2

Mediazione linguistica italiano-inglese 2

Mediazione linguistica italiano-francese 2

Didattica delle lingue moderne

Letteratura inglese 2

Letteratura francese 2

3˚ lingua straniera (a scelta dello studente)

4˚ lingua straniera (a scelta dello studente)

Sociologia dei processi culturali e comuni

Economia e gestione delle imprese

Diritto dell’Unione Europea

Un esame a scelta

Materie del terzo anno

Letteratura italiana contemporanea

Lingua inglese 3

Lingua francese 3

Mediazione linguistica italiano-inglese 3

Mediazione linguistica italiano-francese 3

Letteratura inglese 3

Letteratura francese 3

Sociologia del mutamento

Organizzazione aziendale

Storia contemporanea

Tirocinio

Discussione della tesi

Chi ottiene questo titolo di studio può lavorare come figura professionale competente, capace di poter comprendere i processi del mondo globalizzato. Questa laurea dà modo di inserirsi in maniera facile e veloce nel mondo del lavoro in virtù anche di una approfondita conoscenza delle lingue.

Sedi SSML Santa Chiara: dove si trova la scuola

Il SSML IS College ha sede a Frascati, vicino Roma, per la precisione a via S. Lucia Filippini, 16. La scuola è facilmente raggiungibile in auto percorrendo l’autostrada A1- svincolo Roma Napoli. La città di Frascati è ben collegata anche attraverso la ferrovia con frequenti treni da e per Roma nell’intera giornata. Per aiutare gli iscritti dell’ateneo fuori sede provvede alla sistemazione presso alloggi in strutture organizzate oppure alloggi esterni convenzionati.

Le classi, il laboratorio multimediale e la biblioteca sono i punti cardine di questa realtà. Ricordiamo che le lezioni si svolgono frontalmente presso questa sede, tuttavia ogni studente ha anche accesso a una piattaforma e-learning per poter così avere sempre un contatto diretto anche oltre le lezioni nelle aule fisiche.

Ammissione SSML Santa Chiara: come funziona?

La SSML Santa Chiara prevede un test d’ingresso. La verifica è selettiva solo nel caso in cui si dovessero superare le 50 immatricolazioni e ha lo scopo principale di valutare il livello di preparazione iniziale di ogni singolo futuro immatricolato. Nel caso in cui il livello minimo richiesto non sia sufficiente, al futuro studente verrà assegnato un debito formativo che dovrà essere recuperato entro la conclusione del primo anno di corso. La verifica si svolge in sede, ma solo ed esclusivamente per motivi di comprovata impossibilità a raggiungere il luogo è possibile effettuarla online, previa esibizione della documentazione che attesti la suddetta condizione. Il test ha un costo di 20 euro, ma scopriamo insieme tutte le tasse di SSML Santa Chiara.

Costi SSML Santa Chiara: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML Santa Chiara? I prezzi dei corsi partono dal test d’ingresso che ha un costo di 20 euro. La retta annuale della SSML Santa Chiara ha un costo di 450 euro, ai quali si aggiungono 16 euro di imposta di bollo da acquistare e da applicare sulla domanda di immatricolazione. Il pagamento può essere fatto in una soluzione unica oppure in due rate:

1° Rata: 225 euro + 16 euro (contestualmente alla richiesta di immatricolazione)

2° Rata: 225 euro (entro 30 giorni dall’immatricolazione)

Per procedere all’iscrizione è poi necessario possedere:

Domanda di immatricolazione

Copia carta d’identità

Copia tessera sanitaria

Copia titolo di studio o autocertificazione

Quota d’iscrizione

Ricordiamo che per gli iscritti tutta la didattica è fruibile su piattaforma telematica attraverso username e password generati durate la procedura d’ammissione al corso. Anche libri e dispense sono disponibili online, per questo motivo non è necessario spendere ulteriore denaro per acquistare materiale didattico extra. Inoltre sono ridotte anche le spese per i fuori sede, visto che le lezioni si possono seguire anche online: in questo modo diminuiscono notevolmente i costi per spostarsi verso la sede fisica, quindi un abbonamento del treno per chi utilizza il treno oppure la benzina per chi usa un mezzo proprio. Senza contare chi è costretto a cambiare città e quindi mantenersi da fuori sede tra affitto, cibo e spese varie.

Per abbattere ancora di più i costi, gli studenti possono usufruire di borse di studio regionali, generalmente assegnate in base al merito, al reddito e alla regolarità scolastica. La regione Lazio pubblica ogni anno un nuovo bando DiscoLazio per l’assegnazione di borse di studio per studenti che non superino una certa somma di ISEE. Questo denaro vuole agevolare la frequenza di percorsi universitari, diminuendo anche le difficoltà legate ai costi per alloggio e pasti. Prevede, infatti, anche aiuti per accedere alle residenze e alle mense universitarie e riconosce premi di laurea e contributi per aiutare la mobilità internazionale degli studenti.