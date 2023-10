SSML Trento: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Trento è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede – come suggerisce il nome – a Trento. Si tratta di una realtà che ha una offerta formativa con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale L-12 in Mediazione linguistica, con un solo indirizzo a disposizione.

In questa nostra guida vi diremo quali sono le caratteristiche principali dell’istituto, con un approfondimento sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario possiede per i suoi studenti. Proseguiremo con una visione dell’offerta formativa ed i possibili piani di studi a cui fare riferimento.

Nella seconda ed ultima parte capire insieme come funziona il test di ammissione per entrare a far parte dei corsi, quali sono i costi dei corsi della SSML Trento ed i relativi sconti e borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni di chi ha studiato oppure sta ancora studiano in questo istituto.

SSML Trento: caratteristiche principali e storia

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – SSML Trento è nata nel 1989 e a cominciare dal 1° settembre 2021 è entrata a far parte di Fusp S.r.l., già ente gestore di numerose altre realtà simili che si trovano in Italia. Lo scopo di questa struttura è quella di dare agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre all’italiano, sviluppando specifiche competenze tecnico-linguistiche, sia scritte che orali, adeguate ai lavori che riguardano l’ambito della mediazione linguistica.

Dal 2003, con D.D. 31/07/2003 pubblicato in G.U. n. 198, 27/08/2003, questa realtà è abilitata a rilasciare a tutti gli effetti di legge diplomi equipollenti ai diplomi di Laurea triennale in Mediazione Linguistica (classe delle lauree L-12) conseguiti negli atenei tradizionali.

Fusp S.r.l. è ente gestore di 6 Scuole Superiori, già attive da anni: oltre Trento, troviamo Belluno, Vicenza, Rimini, Campobasso, Ceglie Messapica ed ha presentato, al Ministero dell’Università, la domanda per l’accreditamento di 2 nuove istituti. Gli indirizzi di studio professionalizzanti sono strutturati in maniera tale da permettere agli iscritti, alla fine del percorso di studi, di scegliere tra un veloce ingresso nel mondo professionale e la prosecuzione degli studi di tipo magistrale.

Corsi di laurea SSML Trento: offerta formativa

La SSML di Trento mette a disposizione degli studenti un percorso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12). Il corso di studi è strutturato in questo modo:

due lingue primarie a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo

terza e quarta lingua facoltative (a scelta tra le quattro riportate in precedenza)

opportunità di frequentare insegnamenti attivi su altre sedi, come ulteriori lingue di studio: cinese, giapponese, portoghese, arabo, russo

studio approfondito di discipline caratterizzanti

piano studi personalizzabile con l’inserimento di materie settoriali e di insegnamenti a scelta dello studente

attività di laboratorio e tirocini in Italia e all’estero

Ecco i piani di studio a cui è possibile fare riferimento

Economics and Business Management

Internazionalizzazione e New Media

Interpretazione e Traduzione Multimediale

Interpretazione e Traduzione

Politiche e Relazioni Internazionali

Sistemi Turistici e Culturali

La SSML di Trento mette a disposizione degli allievi l’insegnamento dell’inglese, ma anche di una seconda e di una terza lingua con un focus sulle capacità comunicative applicate alla concretezza della mediazione linguistica scritta e orale. Tutti gli aspetti teorici saranno finalizzati alla pratica della lingua, mantenendo sempre come base l’idea che la conoscenza delle lingue nel mondo in cui viviamo è ritenuta la prima competenza, la competenza fondamentale da parte di chi si occupa di scegliere le persone che entrano a far parte del proprio team di lavoro. I percorsi di studio si basano su uno studio delle lingue innovativo: professori di madre lingua, esperti di settore, professionisti e i stage mirati per mettere i futuri laureati nella condizione di avere una padronanza delle lingue per superare qualsiasi prova e selezione linguistica, ma anche di sviluppare altre competenze personali ed importanti per accedere al mondo professionale.

Sedi SSML Trento: dove si trova la scuola

Il SSML Trento si trova nel centro storico di Trento in Vicolo Santa Maria Maddalena, n. 22. Durante l’intero anno chiunque può richiedere un colloquio informativo personalizzato con la referente del Servizio Orientamento. Nel corso di questo incontro sarà possibile conoscere nel dettaglio l’offerta formativa della SSML Trento e visitare la scuola. L’istituto organizza delle visite personalizzate per singoli studenti e genitori o per gruppi di studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Superiori.

Inoltre SSML di Trento collabora da anni con i licei del territorio, accogliendo i liceali durante il loro Percorso per le Competenze Trasversali e costruendo un progetto personalizzato che contribuisca ad arricchire la loro formazione e consolidare le conoscenze acquisite durante gli anni di studi.

Ammissione SSML Trento: come funziona?

La SSML Trento prevede un test di ingresso al momento dell’immatricolazione, anche se non si tratta di una verifica ostativa, che quindi pregiudica la possibilità di iscriversi. Il test di ammissione SSML Trento non è quindi di sbarramento, ma valutativo del livello della lingua italiana, per cui è richiesto almeno un livello B2, e della lingua inglese, per cui è richiesto almeno un livello B1. L’esame si svolge in presenza presso la sede principale della scuola, in forma scritta e gratuitamente.

Ci sono ben 4 sessioni per poter tentare questa prova. Il test di ammissione ha una durata di 90 minuti e – come già detto – non costituisce uno sbarramento all’iscrizione: potrà infatti essere superato pienamente (minimo livello B2 di italiano e B1 di inglese), o superato con debito. In caso si superasse con debito, è poi necessario frequentare delle lezioni d’inglese (gratuite), messe a disposizione dalla SSML Trento per poter recuperare le lacune e cominciare con l’anno accademico alla pari dei propri colleghi di corso. Specifichiamo che, come da disposizioni ministeriali, è obbligatorio lo svolgimento del test per la lingua inglese anche se non sarà tra le lingue di studio nel PDS.

Per ogni anno di corso è previsto un numero massimo di 50 posti disponibili (salvo diverse disposizioni ministeriali) ed oltre al test di ingresso è necessario fare un colloquio motivazionale con la Direttrice dell’Istituto prima dell’immatricolazione.

Costi SSML Trento: tasse e borse di studio

Ma quali sono i costi della SSML Trento? Sul sito della scuola non è possibile reperire informazioni riguardo la retta annuale dei corsi di laurea, tuttavia tra le somme da pagare troviamo sicuramente la tassa regionale per il DSU di 140 euro e la marca da bollo di 16 euro.

L’Opera Universitaria di Trento mette a disposizione a tutti gli studenti iscritti alla SSML di Trento (che rispettano i requisiti previsti da ogni singolo bando) ​borse di studio,​ posti alloggio​, agevolazioni per ​mense universitarie​ e provvidenze specifiche per studenti con disabilità. L’accesso a queste agevolazioni è legato sia alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza (soglie ISEE a 25mila euro e ISPE a 50mila euro) sia alla valutazione del merito dello studente.

Non può accedere a tali benefici chi ha più di 35 anni, chi risiede all’estero, chi ha già un’altra borsa di studio e chi ha una precedente immatricolazione ad un corso di pari livello.

SSML Trento: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Trento sono positive, in particolare gli studenti apprezzano le tecnologie all’avanguardia presenti nella struttura e la preparazione dei docenti: “Bellissima struttura storica, molto pulita ed efficiente. Ottimi e peparati i docenti!“, “Istituto universitario all’avanguardia, struttura accogliente, pulita, funzionale e super tecnologica, apparecchiature disponibili per tutti gli studenti. Professionalità. gentilezza e competenza“. Tra le recensioni SSML Trento troviamo anche qualcuno che non consiglia questa realtà, senza però specificare il motivo di questa decisione e quali problemi sono stati riscontrati nel corso della propria esperienza.