SSML Trieste: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Trieste è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede – come suggerisce il nome – a Trieste. Questa scuola propone una offerta formativa con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), con un solo indirizzo a disposizione.

In questa nostra guida vi parleremo delle caratteristiche principali di questa realtà, con un approfondimento sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario possiede per i suoi studenti. Proseguiremo con una visione dell’offerta formativa ed i vari curricula a cui fare riferimento.

Nella seconda ed ultima parte capire insieme come funziona il test di ammissione per entrare a far parte dei corsi, quali sono i costi dei corsi della SSML Trieste ed i relativi sconti e borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni di chi ha studiato oppure sta ancora studiano in questo istituto.

In questa guida:

SSML Trieste: caratteristiche principali e storia

L’International Studies College SSML di Trieste è una delle realtà che contribuiscono alla definizione dell’offerta formativa dell’istruzione superiore italiana. Ricordiamo che le scuole superiori per mediatori linguistici nascono dalla trasformazione delle preesistenti scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) e sono regolate dal MIUR. Queste scuole rilasciano titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università alla fine dei corsi delle Lauree universitarie in Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12).

SSML Trieste ha l’obiettivo di fornire agli iscritti una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre all’italiano. È possibile anche optare per un indirizzo trilingue (linguistico puro) oppure uno dei vari indirizzi bilingue (professionalizzanti) che prevedono delle materie caratterizzanti. Gli indirizzi di studio professionalizzanti sono strutturati in maniera tale da permettere ai futuri laureati un ingresso rapido nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi.

Corsi di laurea SSML Trieste: offerta formativa

La SSML di Trieste mette a disposizione degli studenti un corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12) che ha ben otto indirizzi:

Scienze della Mediazione Linguistica – Cinema, Televisione e Comics L-12

Scienze della Mediazione Linguistica – Fashion and Luxury Management L-12

Scienze della Mediazione Linguistica – Interculturalità e Mediazione Culturale L-12

Scienze della Mediazione Linguistica – Internazionalizzazione e New Media L-12

Scienze della Mediazione Linguistica – Percorso Trilingue L-12

Scienze della Mediazione Linguistica – Piano di Studi Individuale L-12 Scienze della Mediazione Linguistica – Politiche e Relazioni Internazionali L-12

Scienze della Mediazione Linguistica – Sicurezza e Difesa Sociale – Criminologia L-12

Scienze della Mediazione Linguistica – Sistemi Turistico-Culturali L-12

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Cinema, Televisione e Comics vuole formare figure che abbiano una solida preparazione linguistica e tecnico-pratica utile alla comprensione, traduzione, trasposizione e adattamento dei dialoghi di prodotti cinematografici, televisivi e audiovisivi in genere dalla lingua originale a quella del paese in cui il prodotto viene commercializzato e distribuito.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Fashion and Luxury Management è adatto a persone con un forte orientamento al mercato internazionale. Gli iscritti, infatti, acquisiscono le competenze necessarie relative alle tematiche della gestione e delle attività professionali che riguardano le funzioni manageriali in aziende di ogni dimensione e settore.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Interculturalità e Mediazione Culturale è rivolto a chi vuole facilitare le relazioni tra gli autoctoni ed i cittadini stranieri, con lo scopo di promuove la reciproca conoscenza e comprensione, per aiutare l’avere un rapporto positivo fra soggetti di culture diverse.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Internazionalizzazione e New Media è adatto a chi vuole avere un know-how di gestione aziendale, con particolare attenzione ai processi di internazionalizzazione delle imprese e alle relazioni con le istituzioni internazionali.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Percorso Trilingue, come suggerisce il nome, è specifico per chi intende studiare tre lingue straniere.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Piano di Studi Individuale permette ad ogni singolo studente di costruire un proprio piano di studi individualizzato con l’aiuto di un tutor.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Politiche e Relazioni Internazionali permette agli iscritti di acquisire gli strumenti utili per leggere le dinamiche socio-politiche contemporanee, sia nella dimensione nazionale che internazionale.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Sicurezza e Difesa Sociale – Criminologia dà modo di lavorare all’interno dei circuiti che riguardano il mondo investigativo e forense, nonché di inserirsi in un segmento di mercato innovativo e ricco di possibilità lavorative.

Il corso di Scienze della Mediazione Linguistica – Sistemi Turistico-Culturali è basato sulla concezione del turismo come componente essenziale dell’organizzazione e dell’offerta territoriale per lo sviluppo economico e culturale in una visione europea ed internazionale.

Ricordiamo che le lingue di studio obbligatorie sono due: la prima è l’inglese, mentre la seconda è a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e russo.

Sede SSML Trieste: dove si trova la scuola

Il SSML Trieste si trova a Via Armando Diaz 16. Chi intende visitare la struttura può farlo grazie al servizio di Orientamento: la scuola è a disposizione degli studenti per un colloquio di orientamento con lo scopo di far conoscere l’intera offerta formativa del corso di studi triennale in Scienze della Mediazione Linguistica e le modalità di accesso all’anno accademico. Chi intende iscriversi può prenotare un incontro individuale per parlare con docenti e tutor.

Ammissione SSML Trieste: come funziona?

La SSML Trieste prevede prevede un test d’ingresso che non è ostativo e quindi non pregiudica l’opportunità di iscrizione, ma ha l’obiettivo di valutare il livello di conoscenza della lingua inglese e di verificare la buona conoscenza della lingua italiana (le altre lingue non sono oggetto di verifica di questo esame)

Il test di ammissione SSML Trieste dà modo ai professori di calibrare le lezioni in base al livello degli iscritti, con lo scopo di incrementarne l’apprendimento. Nel caso in cui si dovessero evidenziare delle lacune nel risultato di tali verifiche, i professori assegneranno alle matricole dei debiti formativi da colmare entro la fine del primo anno di studi. In ogni caso gli studenti non dovranno sostenere ulteriori verifiche rispetto a quelle previste dal piano di studi.

A disposizione degli studenti BES, DSA e ADHD c’è uno sportello attivo che dà modo di partecipare a percorsi formativi col supporto di tutte le misure compensative e dispensative previste per legge, personalizzando il percorso didattico di ogni singolo allievo in base alle necessità specifiche.

Costi SSML Trieste: tasse e borse di studio

Ma quali sono i costi della SSML Trieste? All’interno del sito della scuola non è possibile reperire informazioni riguardo la retta annuale dei corsi di laurea triennali, tuttavia tra le somme da pagare troviamo sicuramente la tassa regionale per il DSU di 140 euro e la marca da bollo di 16 euro.

Per quanto riguarda il diritto allo studio gli iscritti possono fare riferimento alle borse di studio messe a disposizione dalla regione Friuli Venezia Giulia:

benefici di natura economica

servizi per l’accoglienza

ogni altra forma di intervento diretta a favorire l’attuazione del diritto allo studio universitario

Hanno diritto di usufruire in via prioritaria degli interventi appena citati, gli allievi iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, e gli studenti che frequentano gli istituti tecnici superiori aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

SSML Trieste: opinioni e recensioni degli studenti

Al momento le opinioni sulla SSML Trieste che si possono trovare sul web sono poche, tuttavia sono tutte molto positive. Nelle recensioni SSML Trieste gli studenti ed ex studenti apprezzano la possibilità di avere diversi curricula a disposizione e anche l’opportunità di avere un piano di studio personalizzato in base alle proprie esigenze.