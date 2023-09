L’Istituto SSML UniverMantova è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede – come suggerisce lo stesso nome – a Mandova. Si tratta di una scuola che mette a disposizione dei suoi iscritti un percorso formativo con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), con tre indirizzi a disposizione.

Siete pronti a leggere la nostra guida con tutti i dettagli su questa realtà? Prima di tutto vi illustreremo quali sono le caratteristiche principali dell’istituto, con un approfondimento sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario possiede per i suoi iscritti. Proseguiremo con una visione dell’offerta formativa con gli obiettivi del corso di studi.

Nella seconda ed ultima parte capire insieme come funziona il test di ammissione per accedere ai corsi. Passeremo poi alla nota dolente, ossia quella dei costi dei corsi della SSML UniverMantova e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni delle persone che hanno studiato oppure stanno ancora studiano in questo istituto.

In questa guida:

SSML UniverMantova: caratteristiche principali e storia

La SSML UniverMantova fa parte della Fondazione UniverMantova che promuove e gestisce la crescita del Sistema Universitario Mantovano, promuovendo progetti didattici e di ricerca rivolti alle attese di sviluppo e di innovazione del tessuto produttivo del territorio. Il Protocollo d’Intesa “Per lo sviluppo del sistema dei Poli universitari mantovani per la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio territoriale ed economico” sottoscritto in data 21 marzo 2011 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione UniverMantova, riconosce nella Fondazione l’ente promotore del sistema universitario mantovano, anche grazie al consolidamento e alla promozione di attività universitarie, di ricerca e relative all’edilizia universitaria.

Questa struttura permette la creazione di Piani di studio conformi alla classe delle lauree L-12 e della programmazione didattica del nuovi corsi in Scienze della Mediazione Linguistica, inoltre permette ai diplomati di continuare a studiare e acquisire la laurea magistrale privi di debiti formativi all’accesso nelle lauree della Classe LM-94.

Corsi di laurea SSML UniverMantova: offerta formativa

L’offerta didattica di SSML UniverMantova prevede tre curricula:

Mediazione Linguistica per la Traduzione e l’Interpretazione di Trattativa L-12

Lingue per il Management del Turismo L-12

Lingue per le Relazioni Internazionali L-12

I piani di studio dei tre indirizzi prevedono di formare gli studenti in due/tre lingue straniere di cui la lingua inglese obbligatoria per tutti e altre una/due lingue a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, oltre a una quarta lingua da scegliere tra cinese, arabo e russo.

Il corso di Mediazione Linguistica per la Traduzione e l’Interpretazione di Trattativa è finalizzato a dare una adeguata conoscenza dei metodi, dei contenuti culturali e scientifici e delle competenze proprie dell’ambito delle tre lingue straniere, della mediazione linguistica, dell’interpretazione di trattativa e della traduzione, secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Il corso di Lingue per il Management del Turismo, invece, vuole formare futuri professionisti in grado di avere una forte competenza linguistica, ad ogni livello (scritto, orale, mediatico), in due delle principali lingue europee, oltre che in italiano. Gli iscritti devono avere una buona preparazione di tipo umanistico e giuridico-economico, con attenzione anche all’uso della strumentazione informatica. I laureati di questo corso potranno svolgere poi delle attività lavorative presso le realtà aziendali operanti nel mercato del turismo e saranno capaci di approfondire la gestione di queste aziende nei rapporti con la domanda nazionale e internazionale.

Infine il corso di Lingue per le Relazioni Internazionali vuole formare professionisti che abbiano una ottima padronanza in due lingue straniere per entrare a far parte degli ambiti professionali che richiedono una spiccata attitudine dinamica. La formazione, multidisciplinare e interdisciplinare, è orientata all’acquisizione di conoscenze di base negli ambiti giuridico, economico, storico, sociologico e politologico con una preparazione verso la dimensione internazionale ed europea degli stessi ambiti.

Sedi SSML UniverMantova: dove si trova la scuola

Il SSML UniverMantova ha sede a via Scarsellini 2 a Mantova. Ecco cosa è possibile trovare in questa sede:

8.000 mq. tra aule (13), laboratori (6 per la traduzione e informatici), sale studio, biblioteca, zona ristoro, uffici, cortili e chiostri

da due reti wi-fi e cablate

1349 posti studente

110 postazioni dotate di computer

SSML UniverMantova organizza degli Open Day per dare modo agli studenti del quarto e del quinto del liceo di visitare la scuola, partecipare a lezioni aperte, fare colloqui individuali di orientamento.

Ammissione SSML UniverMantova: come funziona?

La SSML UniverMantova è ad accesso programmato e prevede il superamento di una prova selettiva: l’immatricolazione è infatti condizionata dalla posizione occupata nella graduatoria, come riporta il bando ufficiale. Questa verifica si svolge sotto forma di test con 100 quesiti a risposta guidata per ogni prova: la prova di lingua italiana per verificare la padronanza di ogni iscritto e la prova di lingua inglese per valutare la competenza linguistico-grammaticale con un livello di conoscenza pari a B1 del Quadro comune europeo di riferimento. In entrambi i casi gli esami durano 40 minuti e sono superati con una votazione minima di 60/100. I criteri di valutazione delle risposte sono:

1 punto per ogni risposta esatta

0 punti per ogni risposta omessa e/o errata

Può essere previsto un secondo turno di Esami di Ammissione nel caso in cui il numero di candidati sia superiore alle postazioni a disposizione nei due laboratori informatici. Questa verifica ha un costo di 55 euro, ma ora vediamo insieme quali sono le tasse ed anche le borse di studio a disposizione.

Costi SSML UniverMantova: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML UniverMantova? La retta annuale di UniverMantova ha un costo di 2.632 euro per chi si iscrive a tempo pieno e di 1606 euro per chi si iscrive part time: questa cifra comprende anche la tassa regionale per il DSU di 140 euro e della marca da bollo di 16 euro. Gli studenti possono procedere al pagamento in due rate ben distinte.

Gli iscritti possono usufruire di borse di studio regionali, gestite dalla Fondazione UniverMantova con la Regione Lombardia, con l’obiettivo di gestire e promuovere tutti quei progetti atti a realizzare un effettivo diritto allo studio per gli studenti. La borsa di studio viene data, attraverso un concorso, a chi ha un reddito basso e allo stesso tempo presenta un buon rendimento scolastico. L’ammontare della borsa di studio cambia a seconda della condizione economica del nucleo familiare dello studente e della residenza dello stesso e viene erogata in denaro.

Inoltre la scuola conferisce assegni di studio ai cittadini italiani, che vivono nella Provincia di Mantova, che compiano studi superiori (universitari e/o post-universitari), che fanno parte di famiglie di non agiate condizioni economiche. Senza dimenticare che la Fondazione UniverMantova ha redatto anche il Bando “Premio di studio Gianni Usvardi” finalizzato all’assegnazione di una borsa del valore di 3mila euro riservato agli studenti universitari, laureandi e laureati, di qualsiasi facoltà, avente per oggetto un elaborato su temi che riguardano lo sport nella più ampia accezione del termine: “Sogni di sport: da una libera lettura dello sport come patrimonio di ogni singola persona ad una visione progettuale dello sport come diritto di tutte le persone”.

SSML UniverMantova: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML UniverMantova sono molto positive, in particolare gli studenti apprezzano la struttura e l’organizzazione dell’istituto. Ecco alcune delle recensioni SSML UniverMantova che è possibile trovare online: “Ottima organizzazione e ottimi sbocchi lavorativi”, “Un’ottima opportunità per intraprendere un percorso di laurea”, “La Fondazione UniverMantova si occupa di promuove e gestire la crescita del Sistema Universitario Mantovano, attraverso la promozione di iniziative didattiche e di ricerca finalizzate allo sviluppo e all’innovazione del tessuto produttivo locale. Caratteristica peculiare della Fondazione UniverMantova è l’intenso rapporto con il sistema socio economico e l’internazionalizzazione. Nello specifico la Fondazione si occupa di coordinare il rapporto con le singole università sul territorio; di realizzare attività di orientamento agli studenti delle scuole superiori, di favorire una omogenea politica di diritto allo studio”, “Ottima facoltà, si presta bene alle esigenze degli studenti”.

I commenti negativi sono davvero pochi e riguardano solo il fatto che non si tratti di una grande struttura, ma nonostante ciò supera tutte le aspettative.