L’Unicamillus è un ateneo in cui vengono insegnate discipline mediche e sanitarie. È ufficialmente riconosciuta dal MIUR e rilascia titoli di studio considerati validi sia per concorsi pubblici sia per selezioni in aziende di settore.

La struttura consente, altresì, anche di perseguire una formazione di tipo internazionale. Sono presenti, infatti, dei programmi di studi interamente in inglese, i quali consentono ai laureati di trovare lavoro in contesti aziendali differenti negli obiettivi e nella collocazione geografica.

Vediamo quindi se è consigliato o meno studiare alla Unicamillus, ascoltando le opinioni di studenti ed ex studenti.

Unicamillus: opinioni e recensioni

L’Università Unicamillus nasce il 28 novembre 2017. L’ateneo, sebbene non presenti quindi una memoria storica come altre università presenti sul territorio nazionale, ottiene dei riscontri molto positivi. All’Unicamillus le opinioni sono infatti quasi tutte molto buone, e soprattutto viene evidenziata la modernità sia della struttura sia dei macchinari che sono messi a disposizione per poter eseguire correttamente il percorso di studi e i tirocini. Tra le varie opinioni e recensioni che possiamo trovare online possiamo leggere: Ottima università, professori disponibili e percorso di studi veramente soddisfacente!

Tra i corsi di laurea più apprezzati spicca quello in Scienze della Nutrizione Umana. Questo corso approfondisce la fisiologia e la nutrizione di base, oltre a coprire la nutrizione applicata e aree culturali complementari come igiene e sicurezza alimentare, biochimica degli alimenti e microbiologia. Il corso risponde a una chiara esigenza emersa negli ultimi anni, con una particolare attenzione al mondo dell’alimentazione da una prospettiva medica. Gli studenti online di Scienze della Nutrizione Umana hanno espresso giudizi estremamente positivi su questo percorso, il quale rilascia un titolo di studio riconosciuto dal MIUR e utilizzabile sia in aziende del settore sia per partecipare ai concorsi pubblici.

Le opinioni sull’Unicamillus sono insomma decisamente univoche. Non soltanto gli studenti ne elogiano l’operato, ma anche i lavoratori dello stesso ateneo mettono in risalto le qualità di questa università. L’Unicamillus risulta essere una struttura accattivante, con personale giovane e cortese. Il Direttore viene valutato come disponibile, ad esempio anche a mostrare la struttura e a spiegarne le peculiarità senza preavviso.

Unicamillus Medicina: Opinioni degli studenti

Anche il dipartimento di Medicina dell’Unicamillus ha recensioni positive. Tale soddisfazione viene attribuita:

alla disponibilità e alla competenza del personale;

modernità delle strutture e degli strumenti a disposizione delle facoltà medico-sanitarie.

L’Ateneo ha firmato un accordo con la ASL Roma 6, in special modo con l’Ospedale dei Castelli. Questa scelta, avvenuta a partire da gennaio 2019, è stata accolta con entusiasmo, come testimoniano le opinioni online sull’università Unicamillus: Ottima Università, una vera eccellenza per la didattica, i tirocini e l’organizzazione generale. All’Unicamillus le opinioni degli studenti sono, quindi, positivi. È qualificata come un’ottima università, stesso giudizio viene dato sulla validità dell’istituzione.

Anche se gli studenti ed ex studenti non forniscono una valutazione precisa sulla difficoltà degli esami, tutti concordano sul tipo di preparazione offerta. La solidità di tale formazione viene riconosciuto e condivisa: Un plauso a questa giovane ottima università. Istruzione eccellente organizzazione perfetta. Molti metto in luce l’efficienza dell’ateneo, la disponibilità di chi lavora al suo interno e la buona gestione amministrativa, soprattutto durante il periodo delle iscrizioni.

I docenti dimostrano costante interesse nei confronti dei loro allievi e rassicurano i nuovi arrivati. Essendo un percorso delicato, gli studenti hanno la possibilità di avere al loro fianco un tutor dedicato. Durante il percorso di studi, infatti, possono avvalersi di questa figura per affrontare dubbi ed esigenze in modo provvidenziale.

Unicamillus: lamentele e opinioni negative

La ricerca online raramente presenta lamentele riguardo all’Università Unicamillus. Questa opinione sull’Unicamillus che vi riportiamo è alquanto negativa, ma rimane comunque piuttosto isolata: Esperienza pessima. È solo una macchina mangiasoldi. Studenti in difficoltà abbandonati a se stessi, assenza di tutor. Qualità dei docenti e dell’insegnamento che per la maggior parte lascia molto a desiderare.

Tra le opinioni negative che emergono ci sono quelle in generale inerenti gli orari intensi. Questo dato accomuna, purtroppo, tutte le professioni sanitarie che devono effettuare il tirocinio. Gli studenti devono andare fuori Roma, in quanto il periodo di tirocini si svolge presso la ASL Roma 6, con cui l’ateneo ha una convenzione. Non tutte le facoltà dell’Unicamillus hanno comunque l’obbligo di tirocinio.

Gli studenti, inoltre, possono pianificare liberamente gli orari di studio e delle lezioni in base alle proprie esigenze e necessità.

Unicamillus: la nostra valutazione

L’Università Unicamillus, come già evidenziato, gode di grande successo. Le opinioni degli studenti ed ex studenti sono estremamente positive, con rare eccezioni. Una breve ricerca online conferma la sua posizione di eccellenza tra le istituzioni private italiane nel campo delle scienze mediche, basata sui giudizi espressi dalla comunità online.

L’offerta formativa è diversificata, pur rimanendo mirata e specifica per le professioni medico-sanitarie. All’Unicamillus le opinioni degli studenti dimostrano come questa università sia affidabile e gli attribuiscono meriti per la fornitura di titoli di studio validi, un’assistenza dedicata e un personale altamente qualificato. Il corpo docente, infatti, è competete e sempre disponibile, così come l’assistenza fornita dalla segreteria didattica e amministrativa.

Unicamillus, come tutte le altre istituzioni universitarie, è soggetto ogni anno alla valutazione dell’ANVUR, un ente pubblico che attribuisce una valutazione periodica, mettendo in luce eventuali criticità e spingendo l’ateneo a continuare il percorso di miglioramento.