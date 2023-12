L’Università Europea del Design è una scuola di design con sede a Pescara. Prima di parlarvi della storia di questo istituto con tutte le caratteristiche principali, vi ricordiamo che in questo nostro approfondimento troverete tutto quello che c’è da sapere su questa realtà.

Dopo una introduzione con i cenni storici, scopriremo insieme l’offerta formativa con i corsi di studio a disposizione, inoltre tutte le informazioni sulla sede e su un eventuale test di ingresso da superare. Non può mancare una panoramica sui costi dei corsi dell’Università Europea del Design ed un approfondimento con le opinioni di studenti ed ex studenti per capire i punti positivi e quelli negativi di questa scuola. Allora siete pronti ad immergervi in questa realtà?

In questa guida:

Università Europea del Design: caratteristiche principali e storia

L’Università Europea del Design è stata fondata all’inizio degli anni Ottanta con il nome di Politecnico Adriatico. L’intuizione di mettere a disposizione la tecnologia informatica all’interno dei corsi è stata subito una formula vincente. Si tratta di uno dei primi istituti che ha adottato supporti informatici macintosh e a formare i suoi allievi all’uso di queste tecnologie.

Negli anni Novanta il modello di scuola in stretto contatto con le aziende ha preso sempre più forma, sia nella base di formazione, quindi, sia nei rapporti di stage e di lavoro. Non a caso attualmente molti giovani talenti di allora sono diventati punto di riferimento per la didattica dell’istituto. Ora l’Università Europea del Design è punto di riferimento per aziende nazionali ed internazionali grazie alla formazione data agli studenti, ai suoi professori, ai metodi di insegnamento e all’utilizzo delle nuove tecnologie come supporto al processo progettuale.

Corsi Università Europea del Design: l’offerta formativa

L’Università Europea del Design ha corsi triennali, masterclass e corsi brevi. I corsi di laurea triennale sono:

Graphic Design

Interior Design

Fashion Design

Tutti e tre i percorsi sono strutturati in corsi che prevedono dalle 4 alle 6 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, nell’arco di tutto il giorno. Questi hanno l’obbligo di frequenza e le assenze non devono superare il 35 per cento del totale delle ore. L’obbligo di frequenza è molto utile per permette agli iscritti di raggiungere gli obiettivi formativi, acquisire le abilità di gestione dei progetti e di gestione del lavoro in gruppo. Gli esami da sostenere saranno stabiliti dai professori di ogni corso e possono essere progettuali, scritti e/o orali. Alcuni corsi prevedono, inoltre, l’obbligo di sostenere esami parziali nel corso dell’anno.

C’è poi un Corso di Tattoo Design – Qualificazione di Operatore di Tatuaggio e Trucco Permanente che dura 300 ore + 150 di tirocinio. Questo corso ha un massimo di 15 partecipanti e rilascia una Certificazione Professionale di Regione Abruzzo di Operatore di tatuaggio e trucco permanente con valore in tutta Italia e a livello Europeo EQF:4.

Le Masterclass sono strutturate in due lezioni settimanali nell’ottica di un processo “learning by doing”: questo vuol dire che le nozioni teoriche sono accostate ad esercitazioni pratiche con lo scopo di dare vita ad un progetto in tutto il suo iter. La durata cambia a seconda dell’articolazione didattica e delle competenze che il percorso vuole dare. Alla fine della Masterclass viene dato agli studenti un attestato di partecipazione che certifica le competenze acquisite e la possibilità, ai migliori partecipanti, di intraprendere un periodo di stage presso le aziende partner.

Infine i Corsi Brevi prevedono l’apprendimento tecnico dei software e delle skill più richieste nell’ambito del Design: l’iscrizione e l’inizio del corso possono avvenire in qualsiasi momento, visto che le lezioni sono disponibili tutto l’anno. Gli studenti sono affiancati da un professore specializzato sia nella modalità in aula che in quella da remoto, con revisioni personalizzate e programmate.

Sedi Università Europea del Design: dove si trova l’accademia

L’Università Europea del Design ha sede a via Fosso Foreste a Montesilvano. Inaugurata nel 2021 la nuova sede è strutturata in maniera tale da stimolare lo scambio di idee, l’incontro tra gli allievi e di questi con i professori. Nata dalla riqualificazione di edifici industriali in disuso, questa struttura è stata interamente progettata per mettere a disposizioni migliori spazi di studio e condivisione in uno stile industriale accogliente e stimolante.

La scuola ha scelto di ampliare i propri spazi e di farne di nuovi, ma con un approccio sostenibile. Infatti, di fronte al bisogno di nuovi ambienti post pandemia, la Direzione ha costruito nuove volumetrie, aumentando la cementificazione del suolo, recuperando un edificio industriale abbandonato, accanto alla vecchia sede. Ecco cosa mette a disposizione l’università:

Ampio Laboratorio di Fashion Design dedicato alla modellista e alla confezione

Biblioteca tessuti

Sala posa per shooting fotografici

Laboratorio attrezzato con strumenti per la lavorazione del legno

Stampante 3D

Aula computer con postazioni Mac

Aule per eventi e talk

Erogatore gratuito di acqua potabile

Accesso per persone con disabilità

Spazi relax all’esterno della struttura

Nella stessa area troviamo aziende come la Vittorio Martini, storica azienda specializzata nella fabbricazione di strumenti di alta precisione per il disegno tecnico, l’informatica e l’ingegneria, inoltre Poligraf e Muchcolours, aziende leader nel settore della decorazione digitale industriale fondata sull’utilizzo delle nanotecnologie e degli inchiostri derivati.

Test ammissione Università Europea del Design: come funziona?

Purtroppo non abbiamo notizie in merito al test d’ingresso dell’Università Europea del Design, visto che sul sito ufficiale dell’istituto non ci sono informazioni a riguardo. L’unica cosa certa è che tutti gli studenti devono prenotare un colloquio di orientamento con il responsabile per conoscere il programma didattico e l’offerta di tutti i corsi a disposizione.

Costi Università Europea del Design: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi dell’Università Europea del Design? I prezzi dei corsi dell’Università Europea del Design variano in base al percorso di studi scelto, ma non è specificata la somma precisa di ogni corso nei canali ufficiali.

Ogni anno però ci sono a disposizione degli studenti borse di studio, prestiti e bonus da assegnare a chi si iscrive. Le borse di studio dell’Università Europea del Design sono 12 a copertura parziale della retta annuale per un massimo di 2mila euro per l’iscrizione al primo Anno Accademico per i corsi triennali di Graphic, Fashion e Interior Design.

Ai partecipanti viene richiesto di sviluppare e inviare un progetto sulla base di un artista o personaggio che fa parte del mondo dell’arte, del cinema, della letteratura, della musica o dello spettacolo, che faccia da ispirazione e che sia proposto dal futuro allievo stesso. I metodi di rappresentazione sono a discrezione della futura matricola e viene lasciata completa libertà rappresentativa a riguardo. La valutazione viene data solo a creatività, innovazione e capacità di sviluppare un concept.

Università Europea del Design: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sull’Università Europea del Design sono tutte molto buone, infatti ha ottenuto quasi il massimo dei voti sia su Google, sia su Emagister. Anche le recensioni sull’Università Europea del Design sono positivi soprattutto in merito alla struttura vera e propria: “Bellissimo, moderno… Appena entri rimani senza parole…”, “Luogo accogliente!”, “Università molto ben strutturata e con docenti altamente qualificati. La consiglio a tutti i ragazzi che vogliono iniziare un percorso nel design”, “La migliore scuola d’italia. Mi ha fornito TUTTI e molti di più Strumenti per essere competitiva sul mondo del lavoro. Se potessi l rifarei altre 100 volte. Mi ha dato l’opportunità di essere inserita nel mondo del lavoro sin da subito”, “La formazione offerta dall’Università Europea del Design è in linea con le richieste lavorative del mercato. Al suo interno ci sono opportunità che vengono offerte e che devono essere colte per arricchire le proprie conoscenze e competenze, oltre ai vari corsi di alta formazione. Infine posso dire che non ci si annoia mai”.

Al momento non è possibile reperire online commenti negativi, visto che tutte le recensioni pubblicate dagli ex studenti sono tutte a favore.